Loïc Nego : ami avec Griezmann... Qui est ce Français qui joue pour la Hongrie ?

Loic Négo s'apprête à disputer un 2e match de l'Euro sous le maillot de la Hongrie, lui qui avait porté les maillots des sélections jeunes de l'équipe de France en compagnie d'un certain Antoine Griezmann...

Le moment des hymnes s'annonce particulier ce samedi à Budapest pour un joueur de la sélection hongroise, qui défie l'équipe de France lors du 2e match de la phase de poules de l'Euro 2021. Loïc Négo aura-t-il un petit pincement au cœur au moment d'entendre la Marseillaise ? Car ce joueur né à Paris en 1991, sera bien du côté hongrois, après avoir défendu les couleurs bleues en sélection de jeunes. "Je trouve ça beau de me retrouver face à mon pays natal, là où j'ai grandi, où ma famille vit encore. Il y aura de l'émotion, du côté de mes proches à Garges. Tout le monde va regarder le match. J'ai hâte d'y être", confiait-il cette semaine dans une interview au Parisien. Peu connu dans l'Hexagone, l'arrière droit est devenu un joueur majeur du championnat hongrois qu'il a rejoint en 2013, au point d'obtenir la nationalité en 2019 et de connaître une première cape en 2020 avec la sélection dirigée par l'Italien Marco Rossi.

Depuis cette première cape, Loïc Nego s'est imposé sous le maillot de la sélection. Il compte 12 sélections internationales pour 2 buts. Le premier d'entre eux a fait chavirer tout un pays puisqu'il a permis à la Hongrie d'arracher un nul décisif face à l'Islande en finale de barrage de qualification pour cet Euro 2021. De quoi ravir la Hongrie, ex-place forte du football mondial après guerre sous l'impulsion de Ferenc Puskas, et qui avait fait son retour dans une grande compétition internationale en 2016, atteignant même le 2e tour.

Oui, mais pas avec les A, ce qui lui a permis de pouvoir jouer avec la Hongrie, une fois sa nationalisation acquise. Sous les maillots des U17 français, il a fini finaliste du championnat d'Europe 2008, s'inclinant en finale contre l'Espagne. Deux ans plus tard, c'est avec les U19 qu'il est sélectionné pour un championnat d'Europe se disputant en France. En finale à Caen, les Bleuets prennent leur revanche sur l'Espagne et s'imposent en finale. Loïc Nego compte donc un titre de champion d'Europe sous le maillot de l'équipe de France ! Il a même participé à une Coupe du monde, celle des moins de 21 ans, en 2011, une compétition terminée à la 4e place.

En sélection de jeunes en équipe de France, Loïc Nego a côtoyé plusieurs joueurs de l'équipe de France. Non sélectionnés pour cet Euro 2021 dans la liste des Bleus, Alexandre Lacazette et Clément Grenier faisaient partie des cadres de la sélection U17 de 2008 en compagnie de Loïc Nego. En 2010, lors de l'Euro U19 remporté par les Bleuets, Lacazette et Grenier étaient encore là mais aussi un certain Antoine Griezmann !

Loic Nego (numéro 2 en haut à gauche) avec l'équipe de France U20 lors de la Coupe du monde 2011 avec les Bleus... et un certain Antoine Griezmann devant lui (numéro 11) © Dolores Ochoa/AP/SIPA

Loic Nego a en effet tissé des liens particulier avec un attaquant des Bleus, Antoine Griezmann dont il a partagé le quotidien et la chambre en équipe de France de jeunes lors de l'Euro U19 2010. "Avec "Grizi", on était proches quand on était jeunes. Lui évoluait à la Real Sociedad et faisait partie de notre belle bande de copains de cette chouette génération. Je serai très content de le voir avant le match et de se remémorer nos souvenirs de l'époque, de parler de ce que sont devenus les uns et les autres."

Loic Nego a grandi à Garges les Gonesse en Ile de France, où il a partagé des moments de foot avec un autre Bleu, l'attaquant de Monaco Wissam Ben Yedder. "Wissam, c'est le frérot. On est toujours en contact, on s'est appelé peu de temps avant l'Euro, glisse Nego au Parisien. "On vient de la même ville, mais pas du même quartier. On a un an d'écart, on se retrouvait avec d'autres jeunes pour disputer des matchs. Moi, je représentais La Muette, et lui la Cité Perdue. Il y avait de l'enjeu, on était parfois obligé de jouer sur terrain neutre (rires). Wissam, c'était le genre de gamin à aller dribbler les plus grands. Il aimait déjà casser des reins."

Né en 1991 à Garges les Gonesse en Ile de France, Loïc Nego est repéré par le FC Nantes où il effectue sa formation et signe un contrat aspirant en 2005. Après trois ans de formation, il signe un premier contrat professionnel en 2008 et début en pro en 2010, lancé dans un match de Ligue 2. Arrière droit, il inscrit dans la foulée un premier but en Coupe de France puis refuse une prolongation de contrat. Libre, il rejoint l'AS Rome mais n'y joue aucun match avant d'être prêté au Standard de Liège. Peu utilisé, il décide de s'exiler en Hongrie à Ujpest en 2013, tente un rebond en Angleterre à Charlton avant de retourner en Hongrie puis de s'engager avec le club du MOL Fehervar. Champion de Hongrie en 2018, il remporte également la Coupe de Hongrie en 2019.