Ousmane Dembélé : femme, palmarès, origines... Qui est l'attaquant français du PSG et des Bleus ?

Ousmane Dembélé est un attaquant international français. Il est passé par Rennes, Dortmund, Barcelone et le PSG.

Biographie courte d’Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé est né le 15 mai 1997 à Vernon, dans l’Eure, et a grandi aux Andelys. Il se destine alors très tôt à une carrière de footballeur professionnel. D’origine sénégalaise, Ousmane Dembélé a un frère et deux sœurs. Tandis que ceux-ci se consacrent à leurs études, le jeune Ousmane s’entraîne et intègre le club de l’ALM Evreux dès l’âge de 7 ans.

Encouragé par ses proches, Ousmane Dembélé se lance dans une formation pour devenir joueur de foot professionnel. Sa famille, guidée par sa mère Fatimata, n’hésite pas à déménager en Bretagne pour laisser la chance au futur joueur de poursuivre son rêve. Cette dernière s’occupe en partie de la gestion de sa carrière en collaboration avec son agent, Badou Sambague.

Né dans l'Eure le 15 mai 1997, Ousmane Dembélé se destine très tôt à une carrière de footballeur professionnel. En 2004, il intègre l'ALM Evreux et fait ses premiers pas sur le terrain. A l'issue de 5 saisons en parcours junior, il rejoint l'Evreux FC. Il s'essaie aussi au futsal et ne tarde pas à se faire remarquer par les recruteurs du Stade rennais, du Stade Malherbe de Caen ou encore du Havre AC. De 2010 à 2015, il parfait sa formation en Bretagne. En 2013 et 2014, il est également sélectionné à 8 reprises en équipe de France, au cours desquelles il marque 4 buts. En championnat de France amateur 2, le joueur marque notamment 13 buts en 18 matchs. La carrière professionnelle d'Ousmane Dembélé commence en 2015.

Dembélé au Stade Rennais puis à Dortmund

Il découvre la Ligue 1 avec le Stade rennais. En 29 matchs, il signe 12 buts et de 5 passes décisives. Ousmane Dembélé remporte le trophée UNFP du joueur du mois, en mars 2016, après avoir marqué deux buts lors d'un match contre l'équipe de Reims. Mais les quelques mois de collaboration avec Rennes sont compliqués, notamment à cause de ses demandes salariales. Pour 15 millions d'euros, son transfert est acté au terme de la saison pour le Borussia Dortmund, qu'il rejoint à l'été 2016. Seulement trois mois après le début de son contrat, il devient joueur titulaire et participe à la Bundesliga. Au cours de 50 matchs disputés, il marque une dizaine de buts. En août 2017, le joueur est sanctionné par le club pour non-présentation lors d'un entraînement.

Dembélé au FC Barcelone

A la mi-2017, Ousmane Dembélé joue désormais pour le FC Barcelone, qui voit en lui le remplaçant de Neymar, parti au PSG. Son transfert est estimé à plus de 105 millions d'euros, ce qui en fait l'un des transferts les plus chers du football. Par la suite, sa carrière a connu des hauts et des bas, notamment à cause des blessures et il n'a pas encore atteint le niveau qu'on aurait pu imaginer, vu son potentiel. Ce qui ne l'a pas empêché d'être sacré champion du monde avec les Bleus en 2018.

La consécration avec le PSG

Transféré au PSG en août 2023 pour un peu plus de 50 millions d'euros, Dembélé est à la recherche d'un second souffle en France. Et il le trouvera lors de la saison 2024-2025 avec un changement de dimension, un comportement plus agressif sur le terrain, une efficacité redoutable face au but et un repositionnement en attaque, souvent en pointe, initiée par Luis Enrique. A l'issue d'une saison hors norme, avec 35 buts toutes compétitions confondues, 21 en Ligue 1 et 8 en Ligue des champions notamment, que le PSG va remporter après des décennies d'attente, il devient favori du Ballon d'or 2025 qu'il remporte en fin d'année 2025. Dans la foulée, il glane un nouveau titre de champion de France et une 2e Ligue des champions avec le PSG, vainqueur d'Arsenal en finale 2026. Il s'envole ensuite avec les Bleus pour une 3e Coupe du monde à son actif. Il brille en marquant son premier but en Coupe du monde contre l'Irak en phase de poules puis avec un triplé en 32 minutes contre la Norvège, le 2e triplé le plus rapide de l'histoire de la Coupe du monde.

Ousmane Dembélé Age : né le 15 mai 1997

né le 15 mai 1997 Poste : ailier / attaquant

ailier / attaquant Club actuel : PSG

PSG Salaire : 18 millions d'euros par an ► Le palmarès ◄ Quelques trophées : Coupe du monde 2018 (France)

Champion d'Espagne 2018, 2019 (FC Barcelone)

Coupe d'Espagne 2018, 2021 (FC Barcelone)

Coupe d'Allemagne 2017 (Dortmund)

Championnat de France 2024, 2025 et 2026 (PSG)

Trophée des champions 2023 et 2024 (PSG)

Coupe de France 2024 et 2025 (PSG)

Ligue des champions 2025 et 2026 (PSG)

Supercoupe d'Europe 2025 (PSG)

Ousmane Dembélé a connu un parcours assez linéaire avec l'équipe de France. Appelé d'abord chez les jeunes (U17, U18, U19 et en Espoirs), il connaît sa première sélection chez les Bleus à 19 ans, quand il entre en jeu lors d'un match amical face à l'Italie, le 1er septembre 2016. Très rapidement, l'ailier français ne sortira plus du groupe de Didier Deschamps qui en fait un de ses hommes de base.

Il marque son premier but avec les Bleus lors d'un match contre l'Angleterre en juin 2017. Logiquement appelé pour la Coupe du monde 2018 en Russie, Ousmane Dembélé débute le premier match de la phase de poules contre l'Australie (2-1), mais le match poussif des Bleus incite Didier Deschamps à changer ses plans. L'ailier français sort du onze titulaire et ne rentrera en jeu que contre l'Uruguay en quarts de finale (0-2) lors de la phase finale.

Rattrapé par les blessures et son inconstance, Ousmane Dembélé va passer près de deux ans et demi loin de l'équipe de France, entre novembre 2018 et mars 2021, moment où il est rappelé par Didier Deschamps avec les Bleus. Juste à temps pour être ensuite intégré à la sélection française pour disputer l'Euro 2021. Face à la Hongrie, il entre en jeu, heurte même le poteau adverse avant de se blesser en fin de rencontre. Un match qui lui ressemble, malheureusement. Depuis, il n'a disputé qu'un seul match avec l'équipe de France. C'était lors du dernier rassemblement en septembre, lorsqu'il est rentré en fin de match contre l'Autriche.

Lors de la Coupe du monde 2022, Ousmane Dembélé alterne le bon et le moins bon. Avez zéro but, il n'a pas apporté cette folie qu'il amène au FC Barcelone, mais le joueur du Barça a impressionné par son envie et sa détermination, notamment lors des phases défensives. Malheureusement, sa hargne lui a couté cher en finale de la Coupe du monde puisqu'il concède un penalty sur Angel Di Maria, pris par l'expérience de l'Argentin. Il sera remplacé quelques minutes plus tard et assistera au sacre de l'Argentine sur le banc.

Lors de l'Euro 2024, il est un titulaire fragile lors de la phase de poules et en huitièmes de finale, mais se révèle décisif en quarts face au Portugal. Il sera titulaire de nouveau lors de la défaite en demi-finale face à l'Espagne. Sélectionné pour la Coupe du monde 2026, il inscrit son premier but en phase finale lors de la rencontre face à l'Irak.

Après des années passées à se blesser, ce qui a pu être frustrant pour lui, pour ses clubs et pour l'équipe de France, Ousmane Dembélé est devenu un autre joueur semble avoir mis derrière lui ses problèmes physiques en changeant d'hygiène de vie au tournant de l'année 2021. Sa dernière grosse blessure remonte à l'Euro 2021 avec les Bleus, lors du match face à la Hongrie.

L'ailier du FC Barcelone puis attaquant du PSG semble avoir alors enfin compris le rythme de vie d'un joueur professionnel, avec l'alimentation, les heures de sommeil et l'assiduité d'un joueur de très haut niveau, sans les nuits blanches passées devant les jeux vidéo notamment.

Sa situation personnelle n'est certainement pas étrangère à cette évolution, puisqu'Ousmane Dembélé s'est marié au mois de décembre 2021 avec Rima Hedbouche, influenceuse marocaine, le tournant vers une vie plus rangée. L'international français est aussi dans une situation plus stable en club depuis son arrivée au PSG.