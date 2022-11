Ousmane Dembélé : mariage, stats... Sa fiche pour le Mondial

Âgé de 25 ans, Ousmane Dembélé va disputer avec l'équipe de France sa deuxième Coupe du monde après avoir été sacré champion du monde en Russie en 2018. Profil, statistiques, parcours avec l'équipe de France et état de forme pour le Mondial...

Ousmane Dembélé a été sélectionné par Didier Deschamps le 9 novembre dernier pour disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar avec l'équipe de France. L'ailier du FC Barcelone ne part pour autant pas comme un titulaire indiscutable, avec les présences de Kylian Mbappé, Karim Benzema ou encore Antoine Griezmann, mais il devrait avoir sa chance en cours de match et pourrait faire la différence pour les Bleus dans ce rôle-là au Mondial.

Ousmane Dembélé a connu un parcours assez linéaire avec l'équipe de France. Appelé d'abord chez les jeunes (U17, U18, U19 et en Espoirs), il connaît sa première sélection chez les Bleus à 19 ans, quand il entre en jeu lors d'un match amical face à l'Italie, le 1er septembre 2016. Très rapidement, l'ailier français ne sortira plus du groupe de Didier Deschamps qui en fait un de ses hommes de base. Il marque son premier but avec les Bleus lors d'un match contre l'Angleterre en juin 2017. Logiquement appelé pour la Coupe du monde 2018 en Russie, Ousmane Dembélé débute le premier match de la phase de poules contre l'Australie (2-1), mais le match poussif des Bleus incite Didier Deschamps à changer ses plans. L'ailier français sort du onze titulaire et ne rentrera en jeu que contre l'Uruguay en quarts de finale (0-2) lors de la phase finale. Rattrapé par les blessures et son inconstance, Ousmane Dembélé va passer près de deux ans et demi loin de l'équipe de France, entre novembre 2018 et mars 2021, moment où il est rappelé par Didier Deschamps avec les Bleus. Juste à temps pour être ensuite intégré à la sélection française pour disputer l'Euro 2021. Face à la Hongrie, il entre en jeu, heurte même le poteau adverse avant de se blesser en fin de rencontre. Un match qui lui ressemble, malheureusement. Depuis, il n'a disputé qu'un seul match avec l'équipe de France. C'était lors du dernier rassemblement en septembre, lorsqu'il est rentré en fin de match contre l'Autriche. Il compte 28 sélections avec les Bleus pour 4 buts.

+ Ousmane Dembélé peut apporter beaucoup à Didier Deschamps grâce à ses qualités athlétiques et techniques. Son profil de dynamiteur pourrait très utile aux Bleus en cours de rencontre. - Son inconstance depuis le début de sa carrière ainsi que ses faiblesses physiques en font un joueur

sur lequel Didier Deschamps ne peut pas compter à 100%. + L'ailier français est en grande forme depuis le début de la saison sous la houlette de Xavi. Il

comptabilise 5 buts et 7 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues. - Un parcours sous le maillot de l'équipe de France chaotique, avec des hauts et des bas. Il n'a jamais

brillé dans une grande compétition avec les Bleus jusqu'à présent.

Né dans l'Eure le 15 mai 1997, Ousmane Dembélé se destine très tôt à une carrière de footballeur professionnel. En 2004, il intègre l'ALM Evreux et fait ses premiers pas sur le terrain. A l'issue de 5 saisons en parcours junior, il rejoint l'Evreux FC. Il s'essaie aussi au futsal et ne tarde pas à se faire remarquer par les recruteurs du Stade rennais, du Stade Malherbe de Caen ou encore du Havre AC. De 2010 à 2015, il parfait sa formation en Bretagne. En 2013 et 2014, il est également sélectionné à 8 reprises en équipe de France, au cours desquelles il marque 4 buts. En championnat de France amateur 2, le joueur marque notamment 13 buts en 18 matchs. La carrière professionnelle d'Ousmane Dembélé commence en 2015.

Il découvre la Ligue 1 avec le Stade rennais. En 29 matchs, il signe 12 buts et de 5 passes décisives. Ousmane Dembélé remporte le trophée UNFP du joueur du mois, en mars 2016, après avoir marqué deux buts lors d'un match contre l'équipe de Reims. Mais les quelques mois de collaboration avec Rennes sont compliqués, notamment à cause de ses demandes salariales. Pour 15 millions d'euros, son transfert est acté au terme de la saison pour le Borussia Dortmund, qu'il rejoint à l'été 2016. Seulement trois mois après le début de son contrat, il devient joueur titulaire et participe à la Bundesliga. Au cours de 50 matchs disputés, il marque une dizaine de buts. En août 2017, le joueur est sanctionné par le club pour non-présentation lors d'un entraînement.

A la mi-2017, Ousmane Dembélé joue désormais pour le FC Barcelone, qui voit en lui le remplaçant de Neymar, parti au PSG. Son transfert est estimé à plus de 105 millions d'euros, ce qui en fait l'un des transferts les plus chers du football. Depuis, sa carrière a connu des hauts et des bas, notamment à cause des blessures et il n'a pas encore atteint le niveau qu'on aurait pu imaginer, vu son potentiel. Ce qui ne l'a pas empêché d'être sacré champion du monde

avec les Bleus en 2018.

Ousmane Dembélé Age : 24 ans

24 ans Poste : ailier

ailier Club actuel : FC Barcelone

FC Barcelone Salaire : 12 millions d'euros par an ► Le récap' ◄ En chiffres : 14 matchs de Liga cette saison, 4 buts. 21 matchs la saison dernière, un but.

6 matchs de Ligue des champions cette saison, un but. 3 matchs la saison dernière.

Un match en équipe de France cette saison. Sept matchs la saison dernière. Quelques trophées : Coupe du monde 2018 (France)

Champion d'Espagne 2018, 2019 (FC Barcelone)

Coupe d'Espagne 2018, 2021 (FC Barcelone)

Coupe d'Allemagne 2017 (Dortmund)

Ousmane Dembélé est devenu un autre joueur depuis quelques mois et il semble avoir mis derrière lui ses problèmes physiques. Sa dernière grosse blessure remonte à l'Euro 2021 avec les Bleus, lors du match face à la Hongrie. L'ailier du FC Barcelone semble avoir enfin compris le rythme de vie d'un joueur professionnel, après des années passées à se blesser, ce qui a pu être frustrant pour lui, pour ses clubs et pour l'équipe de France. Sa situation personnelle n'est certainement pas étrangère à cette évolution, puisqu'Ousmane Dembélé s'est marié au mois de décembre 2021 et mène désormais une vie bien rangée. L'international français est aussi dans une situation stable en club, puisqu'il a prolongé son contrat avec le Barça récemment jusqu'en 2024. Un club où il est arrivé il y a maintenant plus de cinq ans, à l'été 2017.