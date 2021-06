Jules Koundé : âge, famille, club... Tout savoir sur le défenseur des Bleus

Formé aux Girondins de Bordeaux, le défenseur central du FC Séville connaît un début de carrière époustouflant. Pas étonnant que Jules Koundé soit retenu dans la liste des joueurs appelés pour l'Euro 2020 malgré son jeune âge ! Entre salaire, vie de famille et palmarès, retour sur le parcours du joueur de football…

Jules Koundé est pressenti pour une place de titulaire à droite de la défense des Bleus durant l'Euro 2021. Polyvalent, le défenseur est l'une des surprises de la liste des 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour participer à l'Euro 2021. Il s'agit sa première compétition internationale avec les Bleus, sa première sélection en équipe de France ne remontant qu'au 2 juin 2021 contre le Pays de Galles en match de préparation, rencontre où il a remplacé Benjamin Pavard, son concurrent sur le flanc droit de l'arrière garde des Bleus. "Mon objectif, c'est l'Euro. C'était déjà mon objectif la saison dernière avant que ce soit repoussé. C'est quelque chose qui me 'drive' au jour le jour. C'est ce pour quoi je joue, ce pour quoi je lutte", expliquait récemment le défenseur de Séville à Canal +. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le jeune joueur de l'équipe de France âgé de 22 ans.

Né le 12 novembre 1998 à Paris, Jules Koundé déménage en Gironde avec sa mère dès l’âge de 2 ans. Il grandit dans la petite commune de Landiras située à quelques kilomètres de Bordeaux. Passionné de football, Jules Koundé intègre l’équipe des U17 régionaux du club des Girondins de Bordeaux. Le footballeur en formation séduit par son abnégation et son obstination. Il faut dire que sa taille (1,78 m) n’en fait pas un candidat favori par la défense centrale, un poste généralement attribué à des gabarits plus longilignes que le sien… Mais à force de travail, le joueur gravit les échelons un à un jusqu’à remporter en 2017 le Championnat de France avec l’équipe des moins de 19 ans en tant que capitaine de l’équipe.

En 2017, sa carrière prend une nouvelle dimension avec la signature de son premier contrat professionnel avec l’équipe première des Girondins de Bordeaux. La récompense ultime de tous ses efforts ! Son premier match en tant que footballeur professionnel, Jules Koundé le joue en Coupe de France comme titulaire contre l’US Granville. En Ligue 1, il lui faudra attendre le 10 février 2018 pour marquer son premier but lors d’un match contre le club d’Amiens.

Talentueux et déterminé, le jeune défenseur français ne tarde pas à intéresser les clubs étrangers. Désireux d’explorer de nouveaux horizons, Jules Koundé accepte la proposition du FC Séville en 2019 et signe un contrat l’engageant pour une durée de cinq ans. Le montant de son transfert est alors estimé à 25 millions d’euros, une somme importante qui le classe parmi les joueurs les plus chers jamais achetés par le club espagnol. Autant dire que les dirigeants du FC Séville croient beaucoup en cette nouvelle recrue. Mais malgré la pression qui pèse sur ses épaules, le jeune défenseur central s’acclimate parfaitement au climat andalou et ne tarde pas à devenir indispensable en charnière centrale, aux côtés de Diego Carlos. Dès la première saison en Liga espagnole, le joueur français séduit les supporters et les dirigeants du club. Le défenseur central s’impose même comme une valeur sûre lors de la finale 2020 de l’Europa League que le FC Séville gagne.

Parallèlement à sa carrière en club, Jules Koundé fait partie des joueurs suivis de très près par le staff de l’équipe nationale française et, plus encore, par le sélectionneur Didier Deschamps. Lorsqu’il est encore à Bordeaux, le défenseur est appelé à défendre les couleurs de l’équipe de France des moins de 20 ans. Le joueur honore sa première sélection chez les "mini-Bleus" en disputant un match contre les Etats-Unis en mars 2018. Trois ans plus tard, Didier Deschamps le sélectionne en A pour participer à l’Euro 2020 dans sa liste de 26 joueurs.

Chez les Girondins de Bordeaux, le jeune Jules Koundé a décroché le titre de champion de France des moins de 19 ans en 2017. Au sein du club espagnol du FC Séville, le défenseur français remporte la Ligue Europa contre l’Inter de Milan lors de la saison 2019-2020 avant de disputer la finale de la Supercoupe de l'UEFA 2020. Déjà un beau palmarès pour ce jeune joueur très prometteur !

Depuis son départ des Girondins de Bordeaux, la valeur de Jules Koundé est en pleine explosion. L’Observatoire du Football estime aujourd’hui le prix de son potentiel transfert entre 50 et 70 millions d’euros, contre 25 millions d’euros à l’époque de son transfert au club du FC Séville. Des chiffres en forte augmentation qui s’expliquent par les excellents résultats du défenseur central dont le contrat avec le club espagnol arrive à échéance en 2024. Selon les estimations, Jules Koundé gagne actuellement 215 000 euros par mois au sein du FC Séville. Le footballeur aurait ainsi vu sa rémunération doubler, voire tripler, par rapport à ce qu’il gagnait chez les Girondins de Bordeaux à ses débuts. Des rumeurs laissent entendre que des clubs comme le Paris Saint-Germain, Manchester City ou le Real Madrid seraient intéressés par le joueur qui n’en finit pas d’affoler les statistiques. Un transfert serait envisageable contre le paiement d’une clause libératoire de 80 millions d’euros.

Si son père est d’origine béninoise et que le joueur a toujours de la famille au Bénin, Jules Koundé possède seulement la nationalité française. Elevé uniquement par sa mère, le défenseur ne tarit pas d'éloges sur celle qui l’a encouragé tout au long de sa formation, et ce, même si elle n’aimait pas le football ! Jules Koundé est également le neveu de Charles Tokplé, un ancien joueur international togolais qui a évolué au sein de l’Etoile Filante du Togo mais également en France dans de petits clubs de la banlieue parisienne (Sarcelle, Garges, Cergy-Pontoise…).