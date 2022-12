Jules Koundé : pourquoi il joue à droite ?

Titulaire sur le côté droit de la défense à l'occasion du huitième de finale, Jules Koundé est devenu le latéral numéro 1 des Bleus.

Mis sur le banc face à la Tunisie en raison d'une menace de carton jaune, Jules Koundé a retrouvé sa place de titulaire sur le côté droit de la défense de l'équipe de France à l'occasion du huitième de finale de la Coupe du monde ce dimanche 4 décembre. Défenseur central de base, le joueur du FC Barcelone est désormais devenu le titulaire indiscutable de l'équipe de France sur le poste de latéral droit.

L'ancien joueur du FC Séville profite notamment de la méforme du joueur du Bayern Munich Benjamin Pavard pour enchaîner avec les Bleus. Sans remplaçant aussi de métier comme aurait pu l'être un certain Jonathan Clauss, Jules Koundé est l'ultime solution pour Didier Deschamps, même si le Français n'a jamais totalement rassuré sur le côté droit.

L'histoire de Jules Koundé avec l'équipe de France de football est encore à écrire. Appelé surprise lors de l'Euro 2021 par Didier Deschamps, le défenseur semble désormais très bien installé dans la hiérarchie des Bleus. Pourtant, après avoir fêté sa première titularisation contre le Portugal (2-2, le 23 juin 2021), Jules Koundé n'a pas offert de bonnes garanties au staff de l'équipe de France après avoir reçu un carton rouge pour sa troisième sélection, contre la Bosnie.

Pour la petite histoire, comme l'explique L'Equipe, le défenseur aurait pu décider de rentrer dans son club du FC Séville, mais il a décidé de rester avec l'ensemble du groupe, ce qui a plus au staff de l'équipe de France qui en a fait un élément essentiel. "Mes rêves sont de tout gagner, la Coupe du Monde, l'Euro… tout ce qui est possible. J'ai réellement envie de laisser une trace et surtout c'est vraiment le côté de compétiteur qui m'anime depuis tout petit. A partir du moment où je suis rentré dans ce monde-là, dans ce monde pro, je me suis dit que c'était pour devenir le meilleur et j'essaye de me donner les moyens d'y arriver tout en gardant ce plaisir du jeu parce que je pense que c'est ça qui te mène loin et qui fait que tu peux avoir une carrière qui dure dans le temps, au très haut niveau" a expliqué le défenseur dans une interview pour l'émission ESN Talks.

Didier Deschamps souhaite une défense à 4 pour cette Coupe du monde 2022. Bonne nouvelle, Jules Koundé peut à la fois être dans l'axe, mais également en tant que latéral droit.

pour cette Coupe du monde 2022. Bonne nouvelle, Jules Koundé peut à la fois être dans l'axe, mais également en tant que latéral droit. Sérieux, appliqué et avec une bonne relance de jeu, très important dans le foot moderne, Jules Koundé a des qualités appréciables. Touché aux ischios durant l'automne , Jules Koundé a loupé plusieurs matchs et pourrait voir son temps de jeu ménagé pour le début de la compétition.

, Jules Koundé a loupé plusieurs matchs et pourrait voir son temps de jeu ménagé pour le début de la compétition. Jules Koundé a parfois des excès d'engagement et même des coups de sang et reçoit quelques cartons évitables.

Passionné de football, Jules Koundé intègre l'équipe des U17 régionaux du club des Girondins de Bordeaux. Le footballeur en formation séduit par son abnégation et son obstination. Il faut dire que sa taille (1,78 m) n'en fait pas un candidat favori par la défense centrale, un poste généralement attribué à des gabarits plus longilignes que le sien… Mais à force de travail, le joueur gravit les échelons un à un jusqu'à remporter en 2017 le Championnat de France avec l'équipe des moins de 19 ans en tant que capitaine de l'équipe.

En 2017, sa carrière prend une nouvelle dimension avec la signature de son premier contrat professionnel avec l'équipe première des Girondins de Bordeaux. La récompense ultime de tous ses efforts ! Son premier match en tant que footballeur professionnel, Jules Koundé le joue en Coupe de France comme titulaire contre l'US Granville. En Ligue 1, il lui faudra attendre le 10 février 2018 pour marquer son premier but lors d'un match contre le club d'Amiens.

Talentueux et déterminé, le jeune défenseur français ne tarde pas à intéresser les clubs étrangers. Désireux d'explorer de nouveaux horizons, Jules Koundé accepte la proposition du FC Séville en 2019 et signe un contrat l'engageant pour une durée de cinq ans. Le montant de son transfert est alors estimé à 25 millions d'euros, une somme importante qui le classe parmi les joueurs les plus chers jamais achetés par le club espagnol. Autant dire que les dirigeants du FC Séville croient beaucoup en cette nouvelle recrue. Mais malgré la pression qui pèse sur ses épaules, le jeune défenseur central s'acclimate parfaitement au climat andalou et ne tarde pas à devenir indispensable en charnière centrale, aux côtés de Diego Carlos. Dès la première saison en Liga espagnole, le joueur français séduit les supporters et les dirigeants du club. Le défenseur central s'impose même comme une valeur sûre lors de la finale 2020 de l'Europa League que le FC Séville gagne.

En 2022, la carrière de Jules Koundé prend un tout autre tournant lorsque le FC Barcelone le signe. Malgré quelques problèmes pour l'intégrer la liste définitive des joueurs qualifiés, l'ancien défenseur de Séville devient rapidement un élément essentiel du dispositif de Xavi dans la défense centrale du FC Barcelone.

Parallèlement à sa carrière en club, Jules Koundé fait partie des joueurs suivis de très près par le staff de l'équipe nationale française et, plus encore, par le sélectionneur Didier Deschamps. Lorsqu'il est encore à Bordeaux, le défenseur est appelé à défendre les couleurs de l'équipe de France des moins de 20 ans. Le joueur honore sa première sélection chez les "mini-Bleus" en disputant un match contre les Etats-Unis en mars 2018. Trois ans plus tard, Didier Deschamps le sélectionne en A pour participer à l'Euro 2020 dans sa liste de 26 joueurs avant de participer à la Coupe du monde 2022

Jules Koundé Age : 24 ans

24 ans Poste : défenseur

défenseur Club actuel : FC Barcelone

FC Barcelone Salaire : 6,5 millions d'euros par an ► Le récap' ◄ En chiffres : 7 matchs en Liga cette saison pour 2 passes décisives

3 matchs en LDC cette saison.

12 sélections en équipe de France Quelques trophées : Ligue Europa (FC Séville)

Ligue des nations (équipe de France)

Né le 12 novembre 1998 à Paris, Jules Koundé déménage en Gironde avec sa mère dès l'âge de 2 ans. Il grandit dans la petite commune de Landiras située à quelques kilomètres de Bordeaux. Si son père est d'origine béninoise et que le joueur a toujours de la famille au Bénin, Jules Koundé possède seulement la nationalité française. Elevé uniquement par sa mère, le défenseur ne tarit pas d'éloges sur celle qui l'a encouragé tout au long de sa formation, et ce, même si elle n'aimait pas le football ! Jules Koundé est également le neveu de Charles Tokplé, un ancien joueur international togolais qui a évolué au sein de l'Etoile Filante du Togo mais également en France dans de petits clubs de la banlieue parisienne (Sarcelle, Garges, Cergy-Pontoise…).