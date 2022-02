Kurt Zouma : exclu des Bleus ? Deschamps choqué par la vidéo

KURT ZOUMA. Le défenseur de l'équipe de France est de plus en plus isolé après sa vidéo le montrant en train de maltraiter son chat. Après les sponsors, c'est le sélectionneur des Bleus qui semble lâcher le joueur.

La vidéo sur Kurt Zouma maltraitant son chat risque de couter très cher au défenseur français. Si plusieurs sponsors ont déjà lâché son club de West Ham, que la marque Adidas a lancé une enquête, que différentes associations ont déposé des plaintes... C'est au tour du sélectionneur de l'équipe de France de prendre la parole et de condamner fermement l'acte de Kurt Zouma. J'ai été très surpris de la part de Kurt. C'est quelque chose d'inadmissible, intolérable, d'une cruauté sans nom. [...] Ces images sont choquantes et insupportables. Je ne suis pas procureur, je suis là pour faire des sélections sur différents critères. Ça m'est arrivé lorsque des joueurs ont commis des erreurs de ne pas les sélectionner pendant un certain temps. Je ne changerai pas ma façon de procéder pour la prochaine liste" a expliqué le sélectionneur sur France 3 en marge du tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France.

Ce mercredi 9 février, West Ham lui a également infligé une amende de 300 000 euros, soit l'amende la plus forte que le club peut donner. La société protectrice des animaux anglaise a également décidé de se saisir des deux chats jusqu'à la fin de l'enquête. Une pétition a également été postée sur la plateforme Change.org, avec plus de 160 000 signatures, ce mercredi après-midi. " Au Royaume-Uni, nous avons des lois contre la maltraitance des animaux, des lois qui devraient s'appliquer à tous, riches ou pauvres, célèbres ou non ! Nous demandons à la police métropolitaine et à la RSPCA de mener une enquête urgente et de poursuivre les auteurs de cet acte odieux ", explique le texte de la pétition.

Interrogé sur le sujet, l'entraîneur de West Ham David Moyes s'est dit déçu de son défenseur. "Je suis vraiment déçu de Kurt Zouma. Le club a pris toutes les mesures qu'il peut prendre pour le moment et nous y travaillons en coulisses. Mon travail est de choisir une équipe et de choisir la meilleure équipe qui me donne la meilleure chance à West Ham et Kurt faisait partie de cette équipe. Je suis un grand ami des animaux et je pense que c'est quelque chose qui a touché beaucoup de gens, donc je suis vraiment déçu. Mais, comme je l'ai déjà dit, mon travail ce soir était d'essayer de gagner pour West Ham et de mettre la meilleure équipe pour me donner cette chance. Nous l'avons tous ressenti dans l'équipe et dans le club. Mais nous avons tous le même sentiment que c'était quelque chose qui était complètement déplacé et que nous n'attendions pas de Kurt, vraiment pas. Nous n'avons jamais vu cela dans son caractère et nous n'avons jamais vu cela chez lui. Donc nous sommes vraiment déçus. "

Footballeur international français, Kurt Zouma voit le jour à Lyon le 27 octobre 1994. Elevé au sein d’une famille passionnée de football, Kurt Zouma chausse pour la première fois les crampons dès 2003 dans un club de la banlieue lyonnaise. Démontrant de grandes qualités athlétiques et un sens développé des responsabilités, il suscite l’intérêt auprès des recruteurs.

En 2007, celui qui évolue au poste de défenseur intègre le Pôle espoirs football de Dijon. Puis il réalise plusieurs essais auprès de différents clubs avant de signer, en 2009, avec l’AS Saint-Etienne. Surclassé au centre de formation du club ligérien, Kurt Zouma connaît une ascension fulgurante. D’abord cantonné à jouer avec la réserve de l’AS Saint-Etienne, le Français multiplie les entraînements avec ses coéquipiers de l’élite. Déjà considéré comme l’un des hommes forts de l’équipe de France des moins de 17 ans, il paraphe, en 2011, son premier contrat pro.

Quelques mois plus tard, Kurt Zouma dispute son premier match officiel lors d’une rencontre de Coupe de la Ligue. Puis il découvre la Ligue 1 sous la houlette de son entraîneur Christophe Galtier. Performant, il s’impose comme le titulaire indiscutable en défense, et reçoit en 2012 une proposition de Manchester City pour un transfert à 12 millions d’euros. Soucieux de poursuivre sa carrière sereinement, Kurt Zouma refuse et poursuit son aventure avec les Verts. Il rejoindra finalement l’Angleterre en 2014 pour porter le maillot du Chelsea FC. A Londres, Kurt Zouma alterne les bons matchs et les blessures. En manque de rythme, il enchaîne les prêts, d’abord à Stoke City, puis à Everton et est désormais à West Ham.

Capable d’évoluer à la fois dans le rôle du défenseur central et comme latéral droit, Kurt Zouma enchaîne avec facilité les différentes étapes qui l’amèneront à disputer les matchs avec l’équipe de France de football. Avec les moins de 20 ans, il devient Champion du monde (voir palmarès). Dès 2014, le sélectionneur Didier Deschamps décide de l’intégrer au groupe des A pour évaluer ses capacités à jouer au plus haut niveau. Au printemps 2015, Kurt Zouma honore sa première sélection chez les Bleus à l’occasion d’un match amical contre le Danemark. Non retenu pour la Coupe du monde 2018, il se distingue un an plus tard en inscrivant un but contre l’Andorre lors du parcours de l’équipe de France dans les éliminatoires de l’Euro 2020. En 2021, Kurt Zouma fait officiellement partie de la liste des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2020.

Kurt Zouma remporte son premier trophée en 2013. A l’époque, il évolue encore sous le maillot de l’AS Saint-Etienne et remporte la Coupe de la Ligue face au Stade rennais FC. Les autres lignes de son palmarès s’écrivent ensuite avec le club de Chelsea. Outre-Manche, Kurt Zouma est sacré Champion d’Angleterre une première fois en 2015, puis deux ans plus tard en 2017. Avec les Blues, il soulève également le trophée de la Coupe de la ligue anglaise (2015) et participe à deux reprises à la finale de la Coupe d’Angleterre (2020 et 2021). En 2021, il décroche sa première Ligue des Champions face à Manchester City. Réserviste lors de la Coupe du monde 2018, il ne fait pas partie des Bleus sacrés Champions du monde. Kurt Zouma possède toutefois un titre sous le maillot tricolore. En 2013, il remporte la Coupe du monde des moins de 20 ans en compagnie de joueurs comme Paul Pogba ou Lucas Digne.

Kurt Zouma possède l'un des plus gros salaires de son club avec 2,4 millions d'euros par an soit 47 euros par semaine et même 7 000 euros par jour.

Les frères de Kurt Zouma, Lionel et Yoan, sont eux aussi lancés dans une carrière de footballeur professionnel. Avec sa compagne Sandra, le défenseur de l’équipe des Bleus et des Blues a déjà donné naissance à deux enfants. Un petit garçon d’abord, prénommé Kaïs, puis une petite fille, Sihame. S’il voulait conserver le secret de la naissance de sa fille, Kurt Zouma n’a pas eu d’autre solution que d’en faire part aux fans de l’équipe de France. En septembre 2015, moment choisi par la petite Sihame pour venir au monde, Kurt Zouma était en effet en plein rassemblement avec les Bleus. Il a naturellement, et sans aucune difficulté, obtenu l’autorisation du sélectionneur Didier Deschamps pour assister à l’accouchement.