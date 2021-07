Clarisse Agbegnenou aux JO : de bébé miraculé à porte-drapeau à Tokyo !

AGBEGNENOU. Clarisse Agbegnenou est l'une des deux porte-drapeaux de l'équipe de France olympique lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2021 ce vendredi à Tokyo. La judokate, qui domine sa catégorie des -63kg depuis plusieurs années, vise une première d'or olympique dans ces JO.

De bébé grand prématuré et miraculé aux yeux des médecins à porte-drapeau de l'équipe de France olympique, le parcours de Clarisse Agbegnenou pourrait faire l'objet d'un roman ou d'une biographie ! La judokate française est l'une des plus grandes chances de médaille française dans ces Jeux Olympiques de Tokyo tant elle écrase la catégorie des -63 kg depuis plusieurs saisons. Médaillée d'argent en 2016, Clarisse Agbegnenou vise désormais l'or olympique, le seul qui manque à son riche palmarès.

Une première étape a été franchie ce vendredi 23 juillet, une journée décidément chargée pour Clarisse Agbegnenou. La cheffe de file de l'équipe féminine de judo a d'abord eu le plaisir de connaître ses futurs adversaires à Tokyo puisque le tirage au sort de la catégorie des -63kg a été effectué. Bonne nouvelle, mais c'était attendu puisque Clarisse Agbegnenou est numéro un mondiale, son statut de tête de série l'a plutôt épargné.

Le deuxième temps fort est bien sûr la cérémonie d'ouverture des JO à suivre dès 13 heures, heure française. La judokate a été choisie pour être l'une des deux porte-drapeaux de la France à Tokyo. Clarisse Agbegnenou mènera ainsi la délégation française dans le stade olympique, épaulé par l'autre porte-drapeau désigné, le gymnaste Samir Aït-Saïd. Vous souhaitez en savoir plus sur la quintuple championne du monde des -63kg ? Voici toutes les infos à savoir sur l'une des meilleures chances de médailles françaises dans ces JO.

Clarisse Agbegnenou a été nommée porte-drapeau de l'équipe de France olympique pour ces Jeux Olympiques de Tokyo. Nouveauté de ces JO 2021, chaque délégation compte en fait deux porte-drapeaux, un masculin et un féminin dans le but de promouvoir l'égalité homme-femme. Clarisse Agbegnenou fera donc "équipe" avec le gymnaste Samir Ait Said au moment de mener la délégation française lors du traditionnel défilé des athlètes qui ponctue la cérémonie d'ouverture des JO.

Avant de dominer le judo mondial, Clarisse Agbegnenou a dû se relever d'autres combats. Née en 1992 grande prématurée avec deux mois d'avance en compagnie de son frère jumeau, la future judokate a vécu de premiers mois de vie bien difficiles. Sa naissance a été une épreuve entre réanimation et semaines en couveuse. Les médecins ont ensuite découvert une malformation du rein qu'il a fallu opérer avant que Clarisse Agbegnenou ne soit plongée dans le coma. "Elle avait besoin d'une intervention en raison d'une malformation d'un rein, racontait Pauline, sa mère, à L'Equipe en 2018. "Ce qui fut fait, alors qu'elle ne pesait que deux kilos. Et puis, elle est tombée dans le coma. Elle y est restée durant sept à huit jours. Lorsqu'elle s'est réveillée, dans une grande inspiration, tous ceux qui étaient présents dans sa chambre ont applaudi et je me souviens que le médecin a dit que ma fille était une battante." Clarisse Agbegnenou s'est depuis engagé avec l'association SOS Préma qui se bat pour un meilleur encadrement et aide les familles de bébés prématurés.

Clarisse Agbegnenou n'aura que quelques jours pour récupérer de ses émotions après la cérémonie d'ouverture le vendredi 23 juillet. La judokate française sera en lice en catégorie -63 kg le mardi 27 juillet.

Phase éliminatoire le mardi 27 juillet à partir de 4h du matin, heure française.

Phase finale (repêchages, demi-finales et finales) le mardi 27 juillet à partir de 10h, heure française.

Clarisse Agbegnenou est née de parents d'origines togolaises le 25 octobre 1992. Elle a donc 28 ans au moment de disputer les JO de Tokyo. L'enfance de Clarisse Agbegnenou, a été marquée par la maladie et les difficultés. Née grande prématurée avec son frère jumeau Aurélien, Clarisse passe le début de sa vie en couveuse durant quatre semaines et doit subir une opération due à la malformation d'un rein. Elle tombe même dans le coma pendant sept jours. Petite, même si elle est souvent malade et hospitalisée, elle se bat et finit par martyriser les garçons dans la cour de l'école primaire. Poussée au judo par la directrice de son école et ses parents alors qu'elle faisait de l'athlétisme et de la danse, la Française trouve sa voie et un moyen de canaliser son énergie.

Elle intègre le club des Art martiaux d'Asnières à 9 ans, puis entre au pôle de l'équipe de France à 14 ans, à Orléans, où elle continue de martyriser les garçons, mais sur les tatamis cette fois. Sacrée championne de France junior -63 kg en 2009, elle entre à l'INSEP et rejoint le Judo Club Escales Argenteuil, à 16 ans et demi. Clarisse Agbegnenou remporte sa première médaille d'or internationale aux championnats d'Europe en 2013. La première d'une longue lignée. Auréolée de ses titres de championne du monde et de championne d'Europe, elle débarque aux Jeux de Rio en 2016 avec la ferme intention de rafler la médaille d'or, mais perd en finale devant la Slovène Tina Trstenjak. Après les Jeux, elle rejoint le Red Star Club (RSC) de Champigny-sur-Marne. Depuis, la judokate française règne sur sa catégorie des -63 kg. Elle a récolté quatre titres de championne du monde supplémentaire, trois titres européens et fait évidemment figure de favorite pour les JO de Tokyo, où elle a été désignée porte-drapeau de la délégation française en compagnie du gymnaste Samir Aït Saïd. Après sa carrière, elle voudrait faire une formation à HEC pour devenir coach de vie. Clarisse Agbegnenou est aussi très engagée sur le plan associatif et est notamment la marraine et ambassadrice de l'association SOS Préma.

Clarisse Agbegnenou possède tout simplement le plus beau palmarès du judo féminin français. La native de Rennes possède cinq titres de championne du monde (2014, 2017, 2018, 2019 et 2021) ainsi que deux médailles d'argent (2013 et 2015), cinq titres européens (2013, 2014, 2018, 2019 et 2020) et une médaille d'argent olympique (2016). Sans oublier trois titres nationaux (2009, 2010 et 2012). Elle a également été élue championne des championnes par le journal L'Équipe en 2018 et 2019. Le seule titre qui lui manque est l'or olympique, qu'elle vise à Tokyo cet été.

Clarisse Agbegnenou a la chance de pouvoir vivre du judo, à l'image de Teddy Riner chez les hommes, même si bien sûr la popularité du Français reste indiscutablement plus élevée. La Française fait carrière dans la gendarmerie en parallèle de sa carrière. Elle a été élevée au grade d'adjudant en avril 2021 et peut donc compter sur un salaire fixe. Très demandée par des sponsors pour des partenariats, elle a rejoint Allianz, l'un des partenaires officiels du comité international olympique, en 2019, jusqu'aux prochains Jeux olympiques de Paris, en 2024. Elle pourrait toucher après Tokyo les primes versés directement par l'Etat aux sportifs en cas de médaille, qui sont de 65 000 euros pour l'or, 25 000 euros pour une médaille d'argent et 15 000 pour le bronze.

Clarisse Agbegnenou a un frère jumeau, Aurélien, et deux autres frères, dont le plus jeune, Joris, est également judoka. Ils ont été élevés à Asnières, dans le département des Hauts-de-Seine en région Île-de-France, par leurs parents, Victor (vétérinaire) et Pauline, originaires du Togo. La judokate française n'a pas encore eu d'enfant avec son compagnon, Thomas. Mais elle aimerait fonder une famille, tout en revenant sur les tatamis après.