Maïva Hamadouche : battue à Tokyo, sa bio, son palmarès...

Maïva Hamadouche était l'une des meilleures chances de médaille française en boxe aux JO de Tokyo. La Française, professionnelle, avait choisi de relever le défi olympique à 31 ans dans la catégorie -60kg mais a été éliminée dès son entrée en lice.

Le rêve olympique aura tourné court pour Maïva Hamadouche. Âgée de 31 ans et championne du monde IBF professionnelle des super-plume, la boxeuse n'avait qu'un seul objectif à Tokyo cet été lors des JO 2021: la médaille d'or, dans sa catégorie des -60 kg. Las, elle a été éliminée dès son entrée en lice en 16e de finale à Tokyo, battue logiquement par la Finlandaise Mira Pottkonen, médaillée de bronze à Rio en 2016 sur le score de 3-1. Biographie, palmarès, salaire mais aussi vie de couple, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la seule boxeuse française qualifiée pour les Jeux olympiques de 2021.

Le début de la compétition en catégorie -60kgs était fixé au mardi 27 juillet 2021 dans l'Arena de Kokugikan. Maiva Hamadouche était programmée à partir de 12h24 heure française pour un premier combat en 16e de finale face à la Finlandaise Mira Pottkonen, une adversaire redoutable puisqu'elle a remporté la médaille de bronze à Rio aux JO de 2016 avant d'être sacrée deux fois championne d'Europe dans cette catégorie. Cette dernière n'a pas laissé la Française s'installer dans le combat et s'est imposée aisément 3-1.

Maïva Hamadouche est née à Albi, dans le Tarn, le 4 novembre 1989. Après avoir commencé le sport en faisant du football, la jeune fille se tourne vers les rings à l'âge de 14 ans. Elle débute par la savate puis pratique en parallèle la boxe anglaise par la suite. Bac ES en poche, elle décide de se lancer dans des études de droit, avant de renoncer. Attirée par l'armée, elle réussit le concours pour l'École Militaire de Saint-Maixent, mais choisit la Police nationale pour pouvoir rester disputer les compétitions de boxe sur le territoire français et intègre l'école de police à Rouen, à 19 ans.

Après avoir notamment appartenu à la compagnie de sécurisation et d'intervention à Paris tout en menant sa carrière en parallèle, Maïva Hamadouche a rejoint en octobre la direction centrale de la formation de la police nationale. Sur le plan sportif, la boxeuse passe professionnelle en 2013, avec Sot Mezaache comme entraîneur. Championne de France dès 2014, elle devient championne d'Europe des poids légers en mars 2015 puis elle conserve son titre en mai 2016.

Celle dont le surnom est "El Veneno" (" Le Venin ", en VF) remporte ensuite en novembre 2016 son premier titre de championne du monde IBF des super-plumes à Paris face à l'Américaine Jennifer Salinas. Elle devient la troisième Française à gagner ce titre, après Myriam Lamare et Anne-Sophie Mathis. Maïva Hamadouche conserve ce titre à six reprises, dont la dernière fois en juillet 2019.

C'est le moment choisi par la boxeuse pour faire son retour en équipe de France de boxe amateur afin de se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo, tout en continuant de défendre son titre mondial chez les professionnelles. Elle a obtenu son billet pour Tokyo le 7 juin, en battant la Hongroise Kata Pribojszki en repêchage des -60 kg au tournoi de qualification olympique. Maïva Hamadouche sera donc la seule Bleue au Japon.

Maïva Hamadouche compte 22 victoires en 23 combats professionnels, dont 18 par K.O. Championne de France poids légers en 2014, la native d'Albi a été championne d'Europe en 2015 avant d'être sacrée championne du monde IBF poids super-plume. Elle conserve cette ceinture depuis 2016. En amateurs, la boxeuse française de 31 ans compte 40 victoires en 51 défaites, dont 13 victoires par K.O, et est devenue vice-championne d'Europe en 2019. En dehors des rings, elle a obtenu en mars 2018 la médaille de bronze du courage et du dévouement de la préfecture de Paris, pour avoir sauvé en juin 2017 un jeune migrant mauritanien blessé par un conducteur.

Maïva Hamadouche a longtemps concilié sport de haut niveau et emploi. Elle est en effet policière à la compagnie de sécurisation et d'intervention de Paris. Dans le cadre de sa préparation pour les JO, Maïva Hamadouche a pu bénéficier d'une convention d'aménagement de l'emploi, permettant de davantage aménager ses horaires pour améliorer son entraînement. La boxeuse française a ainsi pu bénéficier d'un contrat peut espérer décrocher une prime de performance aux Jeux Olympiques. A Tokyo, les primes versés directement par l'Etat aux sportifs sont de 65 000 euros pour l'or, 25 000 euros pour une médaille d'argent et 15 000 pour le bronze.

Maïva Hamadouche compte quatre sœurs et un frère. Elle a été élevée par sa mère. Discrète et loin d'exposer sa vie privée sur les réseaux sociaux, la boxeuse française n'est pas mariée et n'a pas eu d'enfant.