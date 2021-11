Eric Abidal : qui est sa femme Hayet Abidal ?

ABIDAL. Ancien international français, Eric Abidal serait impliqué, de près ou de loin, par l'agression de Kheira Hamraoui. Sa femme, Hayet, pourrait l'être encore plus.

Eric Abidal est un ancien footballeur bien connu par les fans de foot. Ancien international français, vice champion du monde, mais également ancien joueur de Lyon et du FC Barcelone, l'homme est reconnu pour sa carrière. Mais depuis quelques jours, son nom revient avec insistance dans l'affaire de l'agression de Kheira Hamraoui. Selon les premiers éléments de l'enquête, la puce du téléphone de la milieu de terrain est au nom du Français. Selon plusieurs joueuses du PSG, Kheira Hamraoui aurait appelé l'ancien défenseur juste après son agression. Une info révélée par Le Monde. Hamraoui aurait placé cette discussion sur haut-parleur, la rendant audible auprès de ses deux coéquipières, Sakina Karchaoui et Aminata Diallo. Selon L'Equipe, Hamraoui aurait alors demandé à Abidal si sa femme était capable de lui faire du mal. Le joueur aurait répondu par la négative avant de découvrir "avec stupeur".

Qui est Hayet Abidal, la femme d'Eric ?

Selon certaines sources et d'après cette conversation téléphonique, Hayet Abidal pourrait être impliquée dans l'affaire. Une sorte de vengeance à cause de la relation entre les deux sportifs. La jeune femme est née en 1983 et est assez méconnue si ce n'est qu'elle est la femme d'un footballeur professionnel. Les deux font connaissance alors qu'ils sont enfants. De nombreux points communs apparaissent comme le sport. Si Abidal est plus dans le foot, Hayet se lance dans la gymnastique. C'est seulement dans les années 2000, que les deux amis se lancent dans une relation amoureuse. Ils ne se quitteront plus. Hayet sera régulièrement dans les gradins, de Monaco à Barcelone et sera derrière son mari lorsque ce dernier sera atteint d'une tumeur au foie en 2011.

En 2004, le couple accueille son premier enfant, une fille prénommée Meliana. Elle sera suivie par la naissance d'une seconde fille, Camellia, en 2006. En juillet 2007, le couple décide de se marier et c'est deux ans plus tard que naît leur troisième fille Leyna. Le quatrième et dernier enfant naîtra en 2016, encore une petite fille prénommée Kenya.

Eric Abidal lié à Kheira Hamraoui ?

Les deux se connaissent depuis plusieurs années puisque lorsque Eric Abidal était directeur sportif du FC Barcelone de 2018 à 2020, la Française venait de signer dans les rangs du Barça. Lors de l'agression, la milieu de terrain, comme expliqué plus haut, aurait appelé l'ancien international pour lui demander si sa femme pourrait être impliquée dans cette agression. De quoi supposer une éventuelle relation entre les deux ? Rien ne le prouve à ce jour et l'enquête pourrait révéler quelques détails.

La greffe d'Eric Abidal

Victime d'une tumeur au foie en 2011, Eric Abidal recevra une greffe quelques mois plus tard. Une greffe qui fera polémique. Gérard Armand, cousin de l'ancien arrière gauche de l'équipe de France qui a fait don d'un greffon à l'ancien joueur en 2012, l'aurait peut être fait contre un éventuel cadeau selon la justice espagnole. La justice espagnole avait notamment demandé les déclarations de revenus et de capitaux de Gérard Armand de 2011 à 2019 pour déterminer si Gérard Armand a pu recevoir un "cadeau ou une rétribution" pour la greffe, selon la lettre du procureur de la République. Pour rappel, la greffe avait été déclarée "conforme" en 2018 avant que l'enquête ne soit finalement réouverte en 2019.