"Yannick Agnel : accusé de viol, de nouveaux éléments contre le nageur"

AGNEL. Ce jeudi 8 décembre 2022, L'Equipe révèle plusieurs éléments de l'enquête sur Yannick Agnel, mis en examen pour viol. Dans le même temps, RTL annonce qu'une deuxième victime potentielle a été auditionnée.

Un an après, Yannick Agnel est à nouveau dans la tourmente. L'ex-champion français de natation voit la justice poursuivre ses investigations dans le dossier des accusations de viol sur mineure dont il fait l'objet. Mis en examen en décembre 2021, l'ancien nageur pourrait faire face à de nouvelles poursuites après l'audition d'une deuxième victime potentielle, révélée par RTL. Selon la radio, il s'agit à nouveau d'une jeune fille, âgée de moins de 15 ans à l'époque des faits qu'elle a racontés : ceux d'attouchements, sans notion de viol. Suffisant pour être répréhensible aux yeux de la loi. La datation des propos n'est pas connue, mais la jeune fille aurait été entendue par les enquêteurs de Mulhouse. Il s'agirait d'une potentielle victime issue du cercle familial du double champion olympique.

Le Parisien s'était déjà fait l'écho de ces soupçons, en juin 2022, indiquant que le nageur en aurait lui-même parlé lors de son audition. Il s'agirait d'un flirt avec une mineure, donc, lors d'une soirée terminée dans le même duvet. Yannick Agnel aurait alors procédé à des attouchements sur l'adolescente. Des faits qui viendraient donc d'ajouter à la première affaire dans laquelle il a reconnu la "matérialité des faits" et dont L'Equipe, ce jeudi 8 décembre 2022, livre des dessous éclairants.

Le règlement de comptes comme ligne de défense

Le quotidien sportif avance que Yannick Agnel a été influencé par une cadre du monde de la natation française : Sophie Kamoun, son agent. C'est vers elle que le nageur se tourne, en décembre 2021, lorsqu'il est dans la tourmente face à l'accusation de viol dont il fait l'objet. La plaignante : N. Horter, la fille de Lionel Horter, ex-entraîneur d'Agnel au club de natation de Mulhouse, présidé par son frère, Franck Horter. Dans le cadre des investigations, la ligne téléphonique de Yannick Agnel a été placée sur écoute. Dans l'une des conversations avec Sophie Kamoun, retranscrites par L'Equipe, le mis en cause reconnaît avoir "une mini-amourette", "un truc que moi, je ne pouvais pas assumer, parce qu'elle était mineure." Il assure ne pas avoir eu de rapport sexuel avec l'adolescente d'alors, mais confie des "attouchements."

C'est à partir de là que Sophie Kamoun donne sa vision des choses sur l'attitude à adopter, après que Yannick Agnel a affirmé que la plaignante ne disposait pas de preuve écrite : "je pense que la meilleure ligne de défense c'est de dire : 'Encore un coup de la famille Horter'. Tu ne peux pas faire autrement que nier. Il y aura toujours un doute, jamais de preuve." Pourquoi s'en prendre à la famille de la jeune fille ? Yannick Agnel est en conflit depuis plusieurs années avec le club de natation de Mulhouse en raison de salaires qui ne lui avaient pas été versés en 2012 : 60 000€ que le tribunal judiciaire de Mulhouse a contraint le club à payer, malgré l'appel interjeté. La gestion du club et de ses finances avait également été pointées du doigt dans une enquête de Radio France. Pour l'agente, il s'agit d'un règlement de comptes.

Des pressions sur les nageurs auditionnés

Dans les échanges téléphoniques avec Sophie Kamoun, Yannick Agnel confie "trembler" depuis 2016, par peur que l'affaire ne jaillisse sur la place publique. Réponse sèche de celle qu'il appelle "belle-maman" : "Tu n'en as rien à foutre, t'as rien à avoir sur ta conscience, elle était consentante ! [...] C'est elle qui aura ça sur sa conscience jusqu'au restant de ses jours ! Accuser quelqu'un de viol alors qu'elle était consentante, oh ! [...] Tu plaisantes ou quoi ?" Mais face aux enquêteurs, Yannick Agnel craque et reconnaît des attouchements.

Lors des investigations, d'autres nageurs ont été auditionnés. Aucun ne semblait être étonné par les faits, raconte L'Equipe. Cependant, des pressions auraient été exercées par Sophie Kamoun sur ces nageurs afin qu'aucun propos négatif ne soit prononcé contre Yannick Agnel devant les enquêteurs, affirmant, en filigrane, qu'elle pourrait faire et défaire des carrières en conséquence. "Je réagis, à l'époque, de façon épidermique", a-t-elle répondu à L'Equipe.