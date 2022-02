Alexis Pinturault : enfin en or ? À quelle heure suivre sa course ?

PINTURAULT. Considéré comme l'un des favoris du combiné, Alexis Pinturault est attendu dans la nuit de mercredi à jeudi pour peut être obtenir le sacre olympique

Il est attendu. Alexis Pinturault, champion du monde, vainqueur du classement général de la Coupe du monde de ski alpin, médaillé olympique... Vise enfin la consécration ultime dans la nuit de mercredi à jeudi avec le titre olympique. Considéré comme le grand favori, le Français se sait attendu. Déjà sur la piste lors du Super-G des Jeux olympiques en début de semaine, le Français a terminé à la 11e place, mais n'attendait pas forcément mieux de cette course. "Mon ski a été plutôt bon, les intentions sont bonnes, là où je suis déçu c'est sur le résultat final, analyse Pinturault. La piste s'accélère, on l'a vu aussi sur la descente. Je ne pouvais pas le maîtriser, si j'avais pu prendre le dossard 19 je l'aurais fait (1)... Pour autant, je reste en tête jusqu'à ces dossards qui vont plus vite, et là je ne résiste plus du tout" avait analysé le Français.

Pour l'épreuve du combiné, il faudra se lever tôt puisque la première manche, la descente, débutera dès 3h30, avant le slalom à 7h15 qui déterminera le champion olympique. "Du bronze ou de l'argent, il en a déjà. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Et sa chance de l'emporter ici à Yanqing est bien plus élevée en combiné alpin qu'elle ne l'est ailleurs" explique Luc Alphand pour France Télévisions. L'avantage pour Pinturault, c'est l'absence de Marco Oddermatt, absolument stratosphérique depuis le début de la saison, mais pas assez polyvalent pour s'aligner sur le combiné.

Biographie Alexis Pinturault. Alexis Pinturault est né d'un père français et d'une mère norvégienne le 30 mars 1991 à Moûtiers, une commune située en Savoie. Son père, Claude Pinturault, est propriétaire d'un hôtel à Courchevel et c'est donc tout naturellement que le jeune Alexis se tourne vers les sports d'hiver et le ski, même s'il pratique le football pendant de longues années en parallèle. Il finit par choisir le ski en 2006 et entre, en 2007, à la section ski de haut niveau d'un lycée d'Albertville. Les résultats ne tardent pas à arriver. À 18 ans, lors de la saison 2008-2009, il remporte le titre de champion du monde junior de slalom géant à Garmisch-Partenkirchen et passe ensuite rapidement chez les seniors tant son talent est grand.

Après de bonnes performances en Coupe d'Europe, Alexis Pinturault débute en Coupe du monde en 2009. Le Savoyard est sacré champion de France senior dès 2009 (super combiné) et 2010 (slalom géant). Il lui faut toutefois attendre la saison 2010-2011 pour marquer ses premiers points et signer son premier podium, à moins de 20 ans. Le skieur savoyard remporte la première victoire de sa carrière la saison suivante lors du City Event de Moscou, avant de confirmer en 2012-2013 avec trois victoires de plus dans trois disciplines différentes.

Désormais pleinement intégré dans le gotha du ski mondial, Alexis Pinturault repart des Jeux olympiques de Sotchi (2014) avec une médaille de bronze en slalom géant et termine la saison à la troisième place du classement général de la Coupe du monde. Une performance rééditée les deux saisons suivantes, tout en glanant une première médaille mondiale à Beaver Creek en 2015. En janvier 2017, le Savoyard remporte sa dix-neuvième victoire en Coupe du monde et devient le Français comptant le plus de victoires en Coupe du monde, dépassant le mythique total de Jean-Claude Killy.

Double médaillé (argent et bronze) pour ses deuxièmes JO à Pyeongchang en 2018, Alexis Pinturault franchit encore un cap en 2018-2019 avec une médaille d'or aux Mondiaux en slalom géant, une deuxième place au classement général et un troisième nouveau globe de cristal en combiné. Après la retraite de Marcel Hirscher en 2019, Alexis Pinturault fait partie des principaux prétendants à la victoire au classement général mais la fin de saison tronquée en raison de la pandémie de Covid-19 ne lui permet pas de défendre ses chances face à Aleksander Aamodt Kilde, qui le devance de peu. Le Savoyard finit par remporter le gros globe de cristal la saison suivante, succédant à Luc Alphand (1997) dans l'histoire du ski français. Un accomplissement.

Alexis Pinturault possède l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du ski français. Double champion du monde junior de slalom géant (2009 et 2011), le skieur savoyard a également remporté cinq médailles individuelles aux championnats du monde (une en or, une en argent et trois en bronze). Il est triple médaillé olympique avec deux médailles de bronze en slalom géant et une médaille d'argent en combiné. Alexis Pinturault a également remporté le classement général de la Coupe du monde en 2021 et cinq petits globes de cristal. Il compte 74 podiums, dont 34 victoires, en Coupe du monde. Alexis Pinturault a aussi remporté 9 titres de champion de France, dans 3 des 5 spécialités du ski alpin.

Alexis Pinturault est le skieur français le mieux payé du circuit, grâce à ses performances sur les skis mais aussi aux nombreux partenariats (Courchevel, Red Bull, Colmar, Head, Richard Mille, Reusch, Bollé...) qu'il a noué depuis ses débuts, il y a maintenant plus de dix ans. A titre d'exemple, avec sa saison 2020-2021 réussie et récompensée par le gros globe de cristal, le Savoyard affiche un prize money total de plus de 340.000 euros.