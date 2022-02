Clément Noël : en or sur le slalom ? À quelle heure suivre sa course ?

Clément Noël débute ce mercredi 16 février ses JO 2022 avec le slalom hommes en ski alpin. Considéré comme l'un des favoris, le Français peut espérer décrocher une médaille malgré ses résultats irréguliers cet hiver.

Une victoire sur le premier slalom de la saison à Val d'Isère et puis... des déceptions. Une sortie à l'avant-dernière porte à Madonna (Italie) alors qu'il se dirigeait vers la victoire et des courses décevantes (sorti à Adelboden, 8e à Wengen, 15e à Kitzbühel, 9e à Schladming), Clément Noël est irrégulier et arrive dans ces JO 2022 sans véritable grande performance, d'autant plus que les six slaloms de la saison ont été remportés par six skieurs différents (Clément Noël, Sebastian Foss-Solevaag, Johannes Strolz, Lucas Braathen, Dave Ryding et Linus Strasser).

Sans doute le plus doué des slalomeurs actuels, Clément Noël est l'un des favoris du slalom hommes ce mercredi 16 février à partir de 3h15 (heure française). Le Français tentera de succéder au Suédois, Andre Myhrer, champion olympique de la discipline en 2018 à PyeongChang. Parmi les principaux concurrents, le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag, champion du Monde en titre de la discipline et qui n'a jamais été classé au-delà du Top 6 lorsqu'il a terminé la course cette saison. L'Autrichien Manuel Feller sera également à surveiller tout comme Lucas Baathen. Le Norvégien de 21 ans est le leader de la spécialité en Coupe du Monde cette saison. Autre Français engagé, Alexis Pinturault sera revanchard après avoir manqué le podium sur toutes ses courses olympiques à Pékin.

Biographie Clément Noël. Clément Noël est né le 3 mai 1997 à Remiremont, une commune située dans le département des Vosges en région Grand Est. Il est rapidement mis sur des skis par ses parents, dès l'âge de deux ans et demi, et dévale ses premières pistes dans la petite station vosgienne de Ventron et rejoint le club de l'US Ventron à l'âge de 7 ans. Après plusieurs titres de champion de France dans les catégories de jeunes, le Français est débauché à 15 ans, en 2012, par le CS Val d'Isère et rejoint la Savoie.

L'adolescent continue de rafler des titres de champion de France chez les jeunes avant de finir par intégrer l'équipe de France B, fin 2015. Quelques mois plus tard, Clément Noël fait ses débuts en Coupe du monde lors de la saison 2016-2017. L'année suivante, le Vosgien marque ses premiers points en Coupe du monde en termine 20e du slalom à Val d'Isère en décembre, quelques mois après avoir été couronné champion de France de la spécialité. En février, il devient champion du monde junior de slalom à Davos, en Suisse. Sélectionné pour les JO de Pyeongchang à 21 ans, le jeune vosgien termine le slalom olympique au pied du podium.

Clément Noël franchit un cap lors de la saison 2018-2019 et signe ses premiers podiums en Coupe du monde avant de remporter ses trois premières victoires, dont l'une sur la mythique piste de Kitzbühel, en Autriche. Mais il repart bredouille de ses premiers championnats du monde, disputés en Suède. Désormais installé dans le gratin mondial du slalom, le Vosgien multiplie les victoires en Coupe du monde, dont deux à Chamonix, mais n'a pas encore réussi à remporter le petit globe de la spécialité.

Il existe cinq disciplines en ski alpin, que ce soit en Coupe du monde, aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques : la descente, le slalom, le slalom géant, le Super-G et le combiné, qui regroupe une manche de descente ou Super-G (épreuve de vitesse) et une manche de slalom (épreuve technique) dans la même journée. Clément Noël est spécialiste du slalom, épreuve considérée comme la plus technique du ski alpin. Les portes sont très proches les unes des autres.

Clément Noël compte, depuis le début de sa carrière, neuf victoires en Coupe du monde. Le Français s'est imposé deux fois en France, à Chamonix, lors des saisons 2019-2020 et 2020-2021. Des victoires forcément particulières pour le Vosgien. "C'est spécial. La Marseillaise et le podium, ça fait quelque chose, avec du bruit et tout le monde qui chante, avouait-il après sa victoire en Savoie au Dauphiné Libéré. Je suis content de gagner en France et je pense que les Français aussi, ça a fait une belle communion."

Clément Noël a été suivi par les équipes de magazine Intérieur Sport, diffusé le 2 janvier 2021 en prime time par Canal+, preuve de la popularité grandissante du ski alpin chez le grand public mais aussi de l'intérêt des médias pour le prometteur skieur français. Un reportage de qualité, à retrouver en clair sur le site de Canal+.