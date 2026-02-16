Clément Noël : sa compagne Julia, accident... Ce que vous ne savez pas sur le champion olympique

Champion olympique de slalom, Clément Noël était le porte drapeau des Jeux olympiques de Milan Cortina.

Clément Noël est né le 3 mai 1997 à Remiremont, une commune située dans le département des Vosges en région Grand Est. Il est rapidement mis sur des skis par ses parents, dès l'âge de deux ans et demi, et dévale ses premières pistes dans la petite station vosgienne de Ventron et rejoint le club de l'US Ventron à l'âge de 7 ans. Après plusieurs titres de champion de France dans les catégories de jeunes, le Français est débauché à 15 ans, en 2012, par le CS Val d'Isère et rejoint la Savoie.

L'adolescent continue de rafler des titres de champion de France chez les jeunes avant de finir par intégrer l'équipe de France B, fin 2015. Quelques mois plus tard, Clément Noël fait ses débuts en Coupe du monde lors de la saison 2016-2017. L'année suivante, le Vosgien marque ses premiers points en Coupe du monde en termine 20e du slalom à Val d'Isère en décembre, quelques mois après avoir été couronné champion de France de la spécialité. En février, il devient champion du monde junior de slalom à Davos, en Suisse. Sélectionné pour les JO de Pyeongchang à 21 ans, le jeune vosgien termine le slalom olympique au pied du podium.

Clément Noël franchit un cap lors de la saison 2018-2019 et signe ses premiers podiums en Coupe du monde avant de remporter ses trois premières victoires, dont l'une sur la mythique piste de Kitzbühel, en Autriche. Mais il repart bredouille de ses premiers championnats du monde, disputés en Suède. Le Vosgien a ensuite multiplié les victoires en Coupe du monde. Il remporte le 16 février 2022 le slalom des JO de Pékin et devient le 16e Français sacré champion olympique en ski alpin, le 3e en slalom après Jean-Claude Killy en 1968 et Jean-Pierre Vidal en 2002.

Il existe cinq disciplines en ski alpin, que ce soit en Coupe du monde, aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques : la descente, le slalom, le slalom géant, le Super-G et le combiné, qui regroupe une manche de descente ou Super-G (épreuve de vitesse) et une manche de slalom (épreuve technique) dans la même journée. Clément Noël est spécialiste du slalom, épreuve considérée comme la plus technique du ski alpin. Les portes, matérialisées par des piquets, sont très proches les unes des autres et ne permettent aucune faute.

Cette victoire, Clément Noël l'a construite au fil d'un hiver bien difficile. Vainqueur du premier slalom de Coupe du monde de la saison à Val d'Isère, le Français a enchaîné les déceptions, plongeant dans le doute après une sortie à l'avant dernière porte à Madonna di Campiglio alors que la victoire lui tendait les bras. Les sorties de pistes et résultats décevants se sont alors enchaînés (abandon à Adelboden, 8e à Wengen, 15e à Kitzbühel, 9e à Schladming) pendant que la saison ne voyait aucun favori se détacher avec six vainqueurs différents en autant de manches (Clément Noël, Sebastian Foss-Solevaag, Johannes Strolz, Lucas Braathen, Dave Ryding et Linus Strasser). Déjà champion du monde junior, vainqueur du slalom de Kitzbûhel ou de Chamonix, Clément Noël ajoute à son palmarès un titre olympique, quatre ans après sa 4e place aux JO de Pyeongchang en 2018.

Accident

Jeudi 24 avril 2025, la jeune skieuse Margot Simond (18 ans) a trouvé la mort lors d'un entraînement de ski, dans le cadre de l'évènement Red Bull Alpine Park, à Val d'Isère. Membre de l'organisation de cet évènement, le skieur français Clément Noël avait réagi à travers ses réseaux sociaux au drame. "Toute la communauté du ski alpin et moi-même sommes choqués et profondément tristes du décès de la talentueuse skieuse de 18 ans Margot Simond dans un tragique accident. Mes pensées vont vers ses parents, ses sœurs ainsi que tous ses proches."

La compagne de Clément Noël

Julia Bonhomme est en couple depuis 2015 avec Clément Noël, la jeune femme. En 2019, elle avait d'ailleurs déclaré avec humour pour l'AFP : "Clément est fatiguant, il est trop parfait ! Pour le bac, il a bossé, il passait des après-midi sur le bureau de ma chambre de 13h à 19h non stop. Quand il s'y met, il est super efficace. Il a cette faculté à faire bien en peu de temps et il retient tout ce qu'il lit."