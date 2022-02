Quentin Fillon Maillet : encore deux médailles d'or ? Son programme

FILLON MAILLET. Avec quatre médailles olympiques dont deux en or, en quatre courses, Quentin Fillon Maillet peut encore viser deux nouvelles médailles d'or dans ces Jeux olympiques d'hiver.

Avec deux titres olympiques (individuel hommes le mardi 8 février et la poursuite hommes dimanche 13 février) et deux médailles d'argent (relais mixte le samedi 5 février et le sprint hommes le samedi 12 février), Quentin Fillon Maillet peut rêver d'un Grand Chelem des médailles. Une performance jamais réalisée aux Jeux olympiques encore, lui qui est désormais le seul athlète à glaner quatre médailles dans une seule olympiade. Après son titre de champion olympique ce dimanche, Quentin Fillon Maillet a confié qu'il "n'avait plus peur de gagner" et qu'il était en train "d'écrire son histoire et l'histoire du biathlon". Martin Fourcade, ancienne légende du biathlon est son premier fan depuis le début des JO comme il a expliqué au Figaro ce dimanche 13 février. "C'est génial de voir Quentin amasser les médailles comme s'il ne se réalisait pas ce qu'il faisait. On a l'impression qu'il est sur une course dans son Jura, serein, tranquille. Il a réalisé une incroyable performance lors de cette poursuite. Il est porté par quelque chose qui est difficilement explicable, ou analysable. Par exemple, il envoie des tirs sur cette course comme s'il n'y avait pas de vent. Quand on est sur un côté plus cérébral et réfléchi, on fait ce qu'a fait Johannes Boe, on pose davantage son tir. Mais Quentin, il envoie sans se poser de questions. Pour faire cela, il faut un brin de détachement et d'insouciance. Il fait abstraction de tout le reste, c'est impressionnant.

Il reste encore deux courses pour le Français pour continuer d'écrire son histoire. Ce mardi 15 février, c'est avec le relais messieurs que le Français espère briller. Après le triomphe individuel, Quentin Fillon Maillet espère partager un podium avec ses coéquipiers. Enfin, il faudra patienter jusqu'à vendredi avec la mass start pour assister (peut être) à la consécration finale du Français dans l'épreuve reine.

Biographie Quentin Fillon Maillet. Quentin Fillon Maillet, âgé de 29 ans, est né le le 16 août 1992 à Champagnole, commune située dans le département du Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté. Sa famille lui donne le goût des sports extérieurs et plus particulièrement du ski. Le jeune Quentin chausse dès lors ses premiers skis à l'âge de 4 ans avant de débuter les compétitions de biathlon dix ans plus tard, en 2006, à l'âge de 14 ans.

Ce n'est que six ans plus tard, lors de la saison 2012-2013, que le Français débute sur le circuit IBU Cup, le deuxième échelon mondial du biathlon avant de glaner, en janvier, sa première médaille mondiale aux championnats du monde junior, en relais, puis d'être sacré lors de l'épreuve du relais mixte des Championnats d'Europe. Il fait ses débuts en Coupe du monde, en 2013-2014, avant d'être sélectionné comme remplaçant pour les JO de Sotchi, en 2014. Le Jurassien termine pour la première fois sur le podium la saison suivante, lors d'une mass-start.

Pleinement intégré au circuit mondial, Quentin Fillon-Maillet monte en puissance, multiplie les podiums et les médailles aux Championnats du monde. Pour ses premiers Jeux olympiques en tant que titulaire, à Pyeongchang en 2018, le Français déçoit et termine 48e du sprint, 44e de la poursuite et 29e de la mass start. Mais dès la saison suivante, il franchit un cap et truste alors les top 10 et les podiums en Coupe du monde, avec plusieurs succès en individuel, même si un titre mondial lui échappe toujours.

Preuve de sa régularité, Quentin Fillon-Maillet a terminé les trois dernières saisons en Coupe du monde à la 3e place du classement général, remporté à chaque fois par la star norvégienne Johannes Thingnes Boe. Avant le début des JO de Pékin, le Jurassien est actuellement classé deuxième de la Coupe du monde, derrière son compatriote Emilien Jacquelin.

Présent en Coupe du monde depuis la saison 2013-2014, Quentin Fillon-Maillet est monté sur le podium à 67 reprises, dont 40 fois en individuel pour 10 victoires (dont deux en 2021-2022), 15 deuxièmes places et 15 troisièmes places. Il a terminé les trois dernières saisons en Coupe du monde à la 3e place du classement général. Le biathlète français a obtenu une médaille d'or du relais mixte en 2013 aux championnats d'Europe, mais surtout dix médailles en championnats du monde, dont deux en or, en relais mixte (2016) et en relais (2020). Reparti bredouille des JO de Pyeongchang en 2018, Quentin Fillon Maillet en est déjà à deux médailles aux JO de Pékin avec l'argent en relais mixte et surtout l'or en individuel.

Comme tous les biathlètes, Quentin Fillon-Maillet est récompensé en fonction de ses performances sur les skis. Par exemple, sur la saison 2019-2020 durant laquelle il a terminé à la 3e place du classement général, le Jurassien a empoché 218 200 euros grâce au prize money mis en place par la fédération internationale de biathlon. Seuls Johannes Boe et Martin Fourcade, désormais retraité, avaient gagné plus que le natif de Champagnole.

Quentin Fillon-Maillet a une compagne depuis plusieurs années, prénommée Lydie. Elle s'est battue contre un cancer entre 2016 et 2018, un combat que le biathlète français avait choisi de rendre public avec l'objectif de " sensibiliser les gens ". Le couple n'a pas d'enfant à l'heure actuelle.