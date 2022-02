Quentin Fillon Maillet : médaillé d'or en individuel en biathlon !

Médaille d'or pour l'Equipe de France ! Quentin Fillon Maillet a remporté le titre olympique ce mardi matin en individuel hommes des JO 2022. Le biathlète tricolore a devancé le Biélorusse Anton Smolski et le Norvégien Johannes Boe. Biographie, palmarès, mais aussi vie de famille, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le biathlète français.

Après être revenu bredouille des Jeux olympiques de PyeongChang en 2018, Quentin Fillon Maillet en est déjà à sa deuxième médaille dans ces JO 2022 de Pékin. Après l'argent obtenu en relais mixte samedi dernier, le biathlète tricolore a récidivé ce mardi matin en remportant l'individuel hommes de biathlon. Le leader de la Coupe du Monde de biathlon a devancé le Biélorusse Anton Smolski et la star norvégienne Johannes Boe pour s'adjuger le titre olympique de la discipline. Auteur d'un 18/20 au tir, le Jurassien s'est appuyé sur son ski pour devancer ses concurrents.

Quintuple champion olympique, sept fois vainqueur du classement général de la Coupe du Monde du biathlon, treize fois champion de monde, Martin Fourcade est une légende du biathlon français. Présent à Pékin aux JO 2022, il en a profité pour féliciter son compatriote, nouveau médaillé d'or des JO 2022 en individuel hommes de biathlon.

Oh la belle image entre Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade

On va attendre le passage des derniers concurrents, mais ça sent bon la première médaille d'or pour la France ! Le boss se porte garant ! #Biathlon #Beijing2022



Le DIRECT : https://t.co/fsqOp0uk2S pic.twitter.com/qR6lR3qMUR — francetvsport (@francetvsport) February 8, 2022

Biographie Quentin Fillon Maillet. Quentin Fillon Maillet, âgé de 29 ans, est né le le 16 août 1992 à Champagnole, commune située dans le département du Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté. Sa famille lui donne le goût des sports extérieurs et plus particulièrement du ski. Le jeune Quentin chausse dès lors ses premiers skis à l'âge de 4 ans avant de débuter les compétitions de biathlon dix ans plus tard, en 2006, à l'âge de 14 ans.

Ce n'est que six ans plus tard, lors de la saison 2012-2013, que le Français débute sur le circuit IBU Cup, le deuxième échelon mondial du biathlon avant de glaner, en janvier, sa première médaille mondiale aux championnats du monde junior, en relais, puis d'être sacré lors de l'épreuve du relais mixte des Championnats d'Europe. Il fait ses débuts en Coupe du monde, en 2013-2014, avant d'être sélectionné comme remplaçant pour les JO de Sotchi, en 2014. Le Jurassien termine pour la première fois sur le podium la saison suivante, lors d'une mass-start.

Pleinement intégré au circuit mondial, Quentin Fillon-Maillet monte en puissance, multiplie les podiums et les médailles aux Championnats du monde. Pour ses premiers Jeux olympiques en tant que titulaire, à Pyeongchang en 2018, le Français déçoit et termine 48e du sprint, 44e de la poursuite et 29e de la mass start. Mais dès la saison suivante, il franchit un cap et truste alors les top 10 et les podiums en Coupe du monde, avec plusieurs succès en individuel, même si un titre mondial lui échappe toujours.

Preuve de sa régularité, Quentin Fillon-Maillet a terminé les trois dernières saisons en Coupe du monde à la 3e place du classement général, remporté à chaque fois par la star norvégienne Johannes Thingnes Boe. Avant le début des JO de Pékin, le Jurassien est actuellement classé deuxième de la Coupe du monde, derrière son compatriote Emilien Jacquelin.

Présent en Coupe du monde depuis la saison 2013-2014, Quentin Fillon-Maillet est monté sur le podium à 67 reprises, dont 40 fois en individuel pour 10 victoires (dont deux en 2021-2022), 15 deuxièmes places et 15 troisièmes places. Il a terminé les trois dernières saisons en Coupe du monde à la 3e place du classement général. Le biathlète français a obtenu une médaille d'or du relais mixte en 2013 aux championnats d'Europe, mais surtout dix médailles en championnats du monde, dont deux en or, en relais mixte (2016) et en relais (2020). Il est en revanche revenu bredouille des JO de Pyeongchang en 2018.

Comme tous les biathlètes, Quentin Fillon-Maillet est récompensé en fonction de ses performances sur les skis. Par exemple, sur la saison 2019-2020 durant laquelle il a terminé à la 3e place du classement général, le Jurassien a empoché 218 200 euros grâce au prize money mis en place par la fédération internationale de biathlon. Seuls Johannes Boe et Martin Fourcade, désormais retraité, avaient gagné plus que le natif de Champagnole.

Quentin Fillon-Maillet a une compagne depuis plusieurs années, prénommée Lydie. Elle s'est battue contre un cancer entre 2016 et 2018, un combat que le biathlète français avait choisi de rendre public avec l'objectif de " sensibiliser les gens ". Le couple n'a pas d'enfant à l'heure actuelle.