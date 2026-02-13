Chloé Trespeuch : maman, compagnon... Ce que vous ne savez pas sur la porte drapeau

Chloé Trespeuch est une athlète de l'équipe de France olympique, spécialiste du snowboard.

Chloé Trespeuch est né le 13 avril 1994 dans le département de la Savoie à Bourg-Saint-Maurice comme Marie Martinod, skieuse acrobatique et Kevin Rolland, porte-drapeau de la délégation française aux Jeux Olympiques de Pékin. Chloé Trespeuch commence le snowboard à l'âge de six ans. Véritable touche-à-tout, la Savoyarde partage son temps entre la montagne à Val Thorens où elle est licenciée et la Vendée à Saint Jean de Monts où elle peut s'adonner à une autre passion : l'équitation, qu'elle pratique toujours. Génie du snowboard, la Savoyarde intègre l'Equipe de France féminine dès 2009 et se spécialise en snowboard cross.

Quel est le palmarès de Chloé Trespeuch ?

À 16 ans, elle devient vice-championne du Monde junior de snowboard cross à Valmalenco en Italie. Performance qu'elle répètera deux années plus tard en 2013 à Erzurum en Turquie. En 2014, la native de Bourg-Saint-Maurice s'est illustrée sur la scène Olympique avec une médaille de bronze aux JO d'Hiver de Sotchi (Russie). Cinquième des Olympiades de PyeongChang en 2018, Chloé Trespeuch était devenue en 2017 vice-championne du Monde sénior à Sierra Nevada (Espagne). Depuis, la carrière de Chloé Trespeuch est jalonnée de succès internationaux avec l'argent à Pékin en 2022, plusieurs podiums en Coupe du monde et un globe de cristal en 2024, récompensant sa régularité sur la saison. Elle compte également des médailles aux Championnats du monde et une carrière riche de dizaines de victoires sur les circuits européens et mondiaux. Candidate pour être porte drapeau aux JO 2026, elle est nommée le vendredi 30 janvier.

Etudes de Chloé Trespeuch

En parallèle de ses exploits sportifs, Chloé Trespeuch a poursuivi ses études avec assiduité. Diplômée d'un bac économique et social en sport études, elle a intégré Sciences Po Paris, où elle s'est spécialisée dans les enjeux environnementaux et le développement durable. Passionnée par l'écologie, elle participe activement à des initiatives de sensibilisation à la protection de la planète, notamment à travers l'association Ecoglobe.fr.

Chloé Trespeuch est devenue maman avec son compagnon

Côté vie personnelle, Chloé Trespeuch partage sa vie avec Ioan Debrach, joueur de rugby professionnel et entrepreneur. Le couple a accueilli son premier enfant, Marlo, le 30 décembre 2024. Malgré la maternité, Chloé est revenue rapidement à la compétition, déterminée à conjuguer son rôle de mère et sa carrière sportive. Elle affirme que ce nouveau chapitre de sa vie constitue un défi stimulant, et non un frein, à ses ambitions sur les pistes.

Quelle est la spécialité en snowboard de Chloé Trespeuch ?

Chloé Trespeuch pratique le snowboard cross. "Mais c'est quoi le snowboard cross ?" Quatre concurrents dévalent en même temps une piste parsemée d'obstacles avec des virages, des bosses, des dévers ou des sauts. Les deux premiers concurrents à la ligne d'arrivée se qualifient pour le tour suivant, des huitièmes de finale jusqu'à la finale et les deux derniers sont éliminés. En finale, le premier participant qui arrive en bas remporte la course.