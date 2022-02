Chloé Trespeuch : qui est la snowboardeuse française ?

Deuxième du général de la Coupe du Monde cette saison, Chloé Trespeuch peut viser une médaille aux JO d'hiver de Pékin où elle arrive en pleine confiance. Biographie, palmarès, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la snowboardeuse française.

Biographie Chloé Trespeuch. Chloé Trespeuch est né le 13 avril 1994 dans le département de la Savoie à Bourg-Saint-Maurice comme Marie Martinod, skieuse acrobatique et Kevin Rolland, porte-drapeau de la délégation française aux Jeux Olympiques de Pékin. Chloé Trespeuch commence le snowboard à l'âge de six ans. Véritable touche-à-tout, la Savoyarde partage son temps entre la montagne à Val Thorens où elle est licenciée et la Vendée à Saint Jean de Monts où elle peut s'adonner à une autre passion : l'équitation, qu'elle pratique toujours. Génie du snowboard, la Savoyarde intègre l'Equipe de France féminine dès 2009 et se spécialise en snowboard cross.

Quel est le palmarès de Chloé Trespeuch ?

À 16 ans, elle devient vice-championne du Monde junior de snowboard cross à Valmalenco en Italie. Performance qu'elle répètera deux années plus tard en 2013 à Erzurum en Turquie. En 2014, la native de Bourg-Saint-Maurice s'est illustrée sur la scène Olympique avec une médaille de bronze aux JO d'Hiver de Sotchi (Russie). Cinquième des Olympiades de PyeongChang en 2018, Chloé Trespeuch était devenue en 2017 vice-championne du Monde sénior à Sierra Nevada (Espagne). Assez régulière dans ses performances où à l'exception de la saison dernière, elle a toujours terminé dans le Top 5 du classement général de la Coupe du Monde, Chloé Trespeuch devra se méfier principalement de Charlotte Banks si elle veut obtenir la plus belle des médailles aux JO de Pekin. Après avoir remporté les championnats du Monde l'an dernier, la Britannique est première du classement général de la Coupe du Monde cette saison.

Quelle est la spécialité en snowboard de Chloé Trespeuch ?

Chloé Trespeuch pratique le snowboard cross. "Mais c'est quoi le snowboard cross ?" Quatre concurrents dévalent en même temps une piste parsemée d'obstacles avec des virages, des bosses, des dévers ou des sauts. Les deux premiers concurrents à la ligne d'arrivée se qualifient pour le tour suivant, des huitièmes de finale jusqu'à la finale et les deux derniers sont éliminés. En finale, le premier participant qui arrive en bas remporte la course.