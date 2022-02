Anaïs Chevalier-Bouchet : deuxième médaille d'argent pour la biathlète !

Deuxième médaille d'argent pour Anaïs Chevalier-Bouchet aux JO 2022. Après celle obtenue samedi dernier en relais mixte, la biathlète française a remporté sa troisième breloque olympique ce lundi en individuel.

Et de trois pour les Bleus ! Anaïs Chevalier-Bouchet, déjà en argent lors du relais mixte samedi dernier, a remporté la troisième médaille de la délégation française dans ces JO 2022 après celle obtenue par Johan Clarey ce lundi en descente hommes. Lors de l'individuel dames, la biathlète a été battue par l'Allemande Denise Hermann, mais prend une magnifique médaille d'argent.

Biographie Anaïs Chevalier-Bouchet. Anaïs Chevalier-Bouchet, âgé de 28 ans, est né le le 12 février 1993 à Saint-Martin-d'Hères, commune située dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Très vite, l'Iséroise découvre le biathlon et intègre l'Equipe de France en 2011. Après avoir été vice-championne du monde junior de sprint et de poursuite en 2011 puis vice-championne du monde junior du sprint en 2012, Anaïs Chevalier-Bouchet découvre l'antichambre de la Coupe du Monde, l'IBU Cup. Quelques années plus tard, en 2013-2014, elle passe dans la cour des grands et prend part aux compétitions de la Coupe du Monde.

Sélectionnée pour ses premiers Jeux olympiques d'Hiver à Sotchi en 2014, elle termine 47e de la poursuite puis 44e du sprint. Après les JO, elle obtient son premier Top 10 en individuel lors de la poursuite à Kontiolahti (Finlande). Après être repassée par l'IBU Cup lors de la saison 2015-2016, elle participe à la première victoire du relais féminin depuis 2012, avec Justine Braisaz, Anaïs Bescond et Marie Dorin-Habert. Sélectionnée pour les Mondiaux d'Oslo, elle obtient la médaille d'argent en relais femmes. Anaïs Chevalier Bouchet continue d'enchaîner les résultats avec plusieurs podiums en Coupe du Monde. Mais en 2017, elle subit un coup d'arrêt dans sa carrière.

Renversée par une voiture alors qu'elle s'entraînait en vélo, cet accident lui occasionne une fracture de la clavicule. Pour ses deuxièmes Jeux olympiques à PyeongChang en 2018, c'est la première à prendre le relais féminin qui terminera troisième. Enceinte de son premier enfant, la native de Saint-Martin-d'Hères ne participe pas à la saison 2019-2020 de la Coupe du Monde. Aux JO 2022, la biathlète française a obtenu ce lundi sa deuxième médaille d'argent dans ces Olympiades après celle remportée samedi dernier en relais mixte avec ses compatriotes Julia Simon, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet.