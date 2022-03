Eric Di Meco : bassiste, qui est son groupe Osiris ?

DI MECO. Vainqueur de la Ligue des Champions en 1993 avec l'Olympique de Marseille, Eric Di Meco va participer ce samedi 19 mars à The Voice avec son groupe de rock Osiris.

Bassiste d'Osiris, groupe spécialisé dans les reprises d'Oasis (groupe mancunien), Eric Di Meco, ancien footballeur, va participer à The Voice le samedi 19 mars prochain. Le vainqueur de la Ligue des Champions en 1993 a enregistré les auditions avec ses cinq partenaires : Axel le chanteur, Patrick et Alain les deux batteurs ainsi que Chris et Lionel les deux guitaristes. Pour le sixième épisode de cette onzième saison de The Voice, diffusée sur TF1, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, accompagné de ses compères devront convaincre les jurys : Florent Pagny, Vianney, Amel Bent, Marc Lavoine et la coach cachée Nolwenn Leroy.

Eric Di Meco est né le 7 septembre 1963 à Avignon dans le Vaucluse en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ancien footballeur professionnel, il a passé toute son enfance à Robion dans le Vaucluse où un stade porte son nom. Pur gaucher, Eric Di Meco a évolué au poste d'ailier gauche, millieu gauche et arrière gauche durant sa carrière où il est passé par quatre clubs : l'Olympique de Marseille entre 1980 et 1994 où il a remporté la seule Ligue des Champions gagnée par un club français en 1993, l'AS Monaco entre 1994 et 1998. Il avait été prêté à l'AS Nancy-Lorraine lors de la saison 1986-1987 et au FC Martigues l'année suivante. Sélectionné à 23 reprises en équipe de France, il a participé au Championnat d'Europe en 1996. Après sa carrière de footballeur, Eric Di Meco s'est reconvertit dans les médias comme spécialiste football où il est passé dans diverses émissions : animateur de radio sur RMC (Super Moscato Show, Team Duga, Les Grandes Gueules du Sport). Aujourd'hui, il commente certaines rencontres européennes sur RMC Sport. Amateur de musique, il a fondé le groupe de musique Osiris avec son ami marseillais et musicien Alain Battaglia.

Fondé par Eric di Meco et Alain Battaglia, musicien, Osiris est un groupe de musique reprenant les musiques du groupe mancunien Oasis. Aujourd'hui, six membres composent Osiris, un groupe qui a vraiment émerger durant les premiers confinements où les musiciens et le chanteur ont pu se tester et répéter pour se produire plus tard. Ce samedi 19 mars, c'est la première fois que le groupe passe en direct à la télévision française, une performance bien différente de ce qu'a pu connaître Eric Di Meco par le passé : "Quand tu entres dans un stade devant 80.000 personnes, tu as une appréhension mais la bonne pression. Tu as hâte d'en découdre, tu es décontracté, ça te pousse et tu fais ça pour le faire devant du monde, parce que tu maîtrises à peu près. Quand je monte sur scène, j'ai la tremblote."

Joueur emblématique de l'Olympique de Marseille dans les années 90, Eric Di Meco fait partie des joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions avec le club olympien en 1993 avec Didier Deschamps, Basile Boli, Abedi Pelé ou Marcel Desailly. Issu du centre de formation de l'OM où il évolue ailier gauche et milieu gauche, Di Meco est surnommé "le petit Cruyff", mais faute de temps de jeu suffisant, il est prêté à l'AS Nancy-Lorraine où, sur les conseils d'Arsène Wenger, il est replacé au poste d'arrière gauche, une position qu'il continuera à occuper pendant le reste de sa carrière. Avec Marseille, le natif d'Avignon a tout connu : la saison 1980-1981 où l'OM est placé en liquidation judiciaire, la belle époque avec l'époque Tapie au milieu des stars comme Jean-Pierre Papin, Chris Waddle, Rudï Voller ou Carlos Mozer. À la suite de l'affaire OM-VA, le titre de champion de France est retiré aux Olympiens et le Conseil fédéral rétrograde l'Olympique de Marseille en deuxième division. Après cette décision, Eric Di Meco quitte son club de cœur en étant l'unique joueur à avoir gagné tous les titres olympiens durant la période Tapie et file à l'AS Monaco.

Fils d'Esterino Di Meco qui a quitté en 1948 Lanciano, village des Abruzzes, une région d'Italie, Eric Di Meco avait évoqué en 2013 la mémoire de son père chez nos confrères de LaProvence.

Après la disparition de Bernard Tapie le 3 octobre 2021, Eric Di Meco n'avait pu retenir ses larmes à l'antenne sur RMC au moment d'évoquer ses souvenirs avec l'ancien président de l'Olympique de Marseille.

"J'ai eu beaucoup de chance de croiser cet homme-là. Il y a des hommes qui sont exceptionnels, lui en faisait partie."



Bouleversé par le décès de Bernard Tapie, Éric Di Meco ne peut retenir ses larmes à l'évocation de ses souvenirs avec l'ancien président de l'OM. #rmclive pic.twitter.com/1NBtDLcMT6 — RMC Sport (@RMCsport) October 3, 2021

Eric Di Meco est le seul joueur de l'Olympique de Marseille à avoir remporter tous les titres durant la période Tapie (1986-1993).