Gaël Monfils : le Français forfait pour Roland-Garros, de quoi souffre-t-il ?

MONFILS. Coup dur pour les fans du Français puisque le numéro 1 tricolore a annoncé son forfait pour les Internationaux de France.

Coup dur pour la "Monf". Alors que Roland-Garros débute dimanche 22 mai, le Français, 22e mondial au classement ATP doit déclarer forfait pour les Internationaux de France. C'est via les réseaux sociaux que le joueur a annoncé la mauvaise nouvelle à ses fans en raison d'une blessure au talon droit. "Bonjour à tous, je suis au regret de vous annoncer mon retrait de l'Open Parc de Lyon et de Roland Garros la semaine prochaine. Je suis gêné depuis Monte-Carlo par une épine calcanéenne au talon droit qui m'empêche de me déplacer sur le court. J'ai donc pris la décision de faire une petite intervention afin de traiter le problème pour pouvoir reprendre les tournois au plus vite. Je vous tiendrai au courant de ma date de reprise dès que possible." Un coup dur pour le public de Roland-Garros et le clan français car on voit mal qui pourra enflammer la Porte d'Auteuil dans les rangs tricolore.

Des émotions bien différentes pour Gaël Monfils puisque ce week-end, le numéro 1 Français et sa femme, Elina Svitolina, ont annoncé l'arrivée prochaine de leur premier enfant qui sera une petite fille.

With a heart full of love and happiness, we are delighted to announce that we are expecting a baby girl in October pic.twitter.com/LernKW9Seq — Gael Monfils (@Gael_Monfils) May 15, 2022

Il y a quelques jours, dans une interview accordée au Parisien, Gaël Monfils avait expliqué qu'il avait loupé seulement deux Roland-Garros depuis le début de sa carrière, ce sera donc le troisième cette année. "Je n'en ai raté que deux, à cause du genou en 2012 et quand j'étais malade en 2016. C'est cool, parce que c'est le tournoi que j'ai réussi à jouer le plus. J'espère aller à 20. J'ai envie de jouer au moins jusqu'à 40 piges si mon corps me laisse tranquille. J'ai aussi ma femme (Elina Svitolina) qui est encore sur le circuit, plein de choses qui me raccrochent et font que je suis bien.

Biographie Gaël Monfils Gaël Monfils est né le 1er septembre 1986 à Paris. Fils d'un père guadeloupéen et d'une mère martiniquaise, il a un frère cadet prénommé Daryl et une petite sœur qui s'appelle Maélie. Celui qui parle couramment créole démarre le tennis à l'âge de quatre ans au club de La Courneuve, en région parisienne. S'il est sportif depuis son plus jeune âge, Gaël Monfils s'illustre très rapidement avec la balle jaune et commence les compétitions. A 11 ans, le natif de Paris est 15/3. Cinq années plus tard en 2002, il devient champion de France de la catégorie des 15/16 ans. Après avoir remporté le titre de champion du Monde junior en 2004, il décide de passer professionnel et de s'engager dans une carrière sportive de haut niveau.

Connu pour son énergie, ses coups de folie et ses larges sourires, Gaël Monfils est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du tennis français, même s'il n'a jamais fait mieux dans les tournois du Grand Chelem qu'une demi-finale à Roland-Garros en 2008 et une autre demi à l'US Open en 2016 contre Novak Djokovic. Le droitier d'1m93 réside aujourd'hui en Suisse à Trelex, une commune située dans le district de Nyon.

Durant sa carrière, Gaël Monfils a remporté 12 titres, le dernier en date est Adelaïde (Australie) en 2022. Voici les autres trophées de "La Monf" : Sopot (Pologne) en 2005, Metz (France) en 2009, Montpellier (France) en 2010, 2014 et 2020, Stockholm (Suède) en 2011, Washington (États-Unis) en 2016, Kaohsiung (Taïwan) et Doha (Qatar) en 2018, Rotterdam en 2019 et 2020. Deux finales perdues de Coupe Davis en 2010 et 2014 s'ajoutent au palmarès du natif de Paris ainsi que 10 finales perdues en tournoi ATP.

Aux alentours de la 900e place mondiale (nldr : 925) lorsqu'il passe professionnel en 2004, Gaël Monfils occupe actuellement le 28e rang du classement ATP. Le meilleur classement atteint par le Français date du mois de novembre 2016 où il était 6e.

Sur le circuit professionnel depuis près de 20 ans, Gaël Monfils a disputé énormément de tournois où il a amassé plus de 20 millions de dollars (20,690,696m de $) en gains obtenus grâce à ses performances lors des compétitions.

En couple avec la joueuse de tennis Dominika Cibulkova il y a quelques années, Gaël Monfils semble avoir un faible pour les joueuses de tennis.

Après s'être quittés en février 2021, le Français s'est marié le vendredi 16 juillet 2021 avec l'Ukrainienne Elina Svitolina à Genève en Suisse. De nombreuses stars faisaient partie des invités comme Matt Pokora et son épouse Christina Milian ou l'ancien basketteur Tony Parker.