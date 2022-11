Jonathan Clauss : l'attaquant de l'OM ne devrait pas être à la Coupe du monde

Titulaire indiscutable avec l'Olympique de Marseille et sélectionné en équipe de France depuis quelques semaines, Jonathan Clauss ne devrait finalement pas faire le voyage avec les Bleus.

Battu sur la ligne ? Selon les dernières informations de RMC Sport et du journal L'Equipe, le défenseur de l'Olympique de Marseille Jonathan Clauss ne devrait pas être appelé par Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du monde qui débute le 20 novembre prochain. Pourtant, le latéral est systématiquement appelé en équipe de France depuis mars dernier, mais les incertitudes autour de Kimpembe et Varane et défense, pourraient pousser Didier Deschamps a privilégier des centraux plutôt que des latéraux.

De plus, le joueur de l'OM a un profil très offensif et est plus à l'aise dans une défense à 5 et un rôle de piston, pas forcément idéal si Didier Deschamps veut rebasculer dans une défense à 4, ce qui semble être la tendance à quelques jours du premier match des Bleus face à l'Australie (le 22 novembre).

Jonathan Clauss est né le 25 septembre 1992 à Strasbourg, métropole française située dans le département du Bas-Rhin en région Alsace. L'actuel numéro 11 du RC Lens a grandit à Osthoffen, ville à l'ouest de Strasbourg. Dès ses deux ans, Jonathan débute avec un ballon dans les pieds selon sa mère. Il intègre le Racing Club de Strasbourg dès son enfance, à l'âge de 8 ans, avec pour objectif de devenir footballeur professionnel. Finalement non retenu par le club alsacien, c'est un coup dur pour le latéral droit qui doit vivre la séparation de ses parents au même moment. Jonathan connaît des moments compliqué et décide de continuer le football.

Après ce coup dur, il rebondit à l'Association Sportive Pierrots Vauban de Strasbourg, en cinquième division. Relégué dès sa première saison en D6, il y a passe deux saisons supplémentaires avant de passer la frontière et rejoindre le club allemand du SV Linx, en sixième division allemande, pour deux saisons. Il revient en Lorraine après deux années et poursuit sa carrière en amateur à Raon-l'Étape (Vosges) en cinquième division. Jonathan Clauss y reste une saison. Promu en CFA, il quitte le club vosgien et signe la saison suivante (en 2016-2017) à l'US Avranches en National (troisième division). Le natif de Strasbourg devient célèbre le temps de quelques jours après son incroyable but inscrit face à Laval en Coupe de France.

Après avoir eu beaucoup de difficultés pour passer professionnel, Jonathan Clauss découvre le monde professionnel en 2017 à 24 ans où il signe en Ligue 2 à Quevilly-Rouen. Un club où il ne jouera qu'une année avant de repartir en Allemagne en deuxième division (Bundesliga 2) à l'Arminia Bielefeld, où son talent ne passe pas inaperçu, y compris chez les clubs de Ligue 1. Lors de la saison 2020-2021, Jonathan Clauss découvre la Ligue 1 avec le Racing Club de Lens qui vient d'être promu dans l'élite. Sa première saison est un succès où il finit avec trois buts et six passes décisives. Joueur clé du onze de Franck Haise, l'entraîneur lensois, Jonathan Clauss est aujourd'hui l'un des joueurs les plus décisifs d'Europe à son poste. Des performances que Didier Deschamps n'a pas manqué. Le sélectionneur de l'équipe de France a appelé le latéral droit pour le prochain rassemblement où les Bleus affronteront le 25 et le 29 mars, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud.

Latéral droit au profil très offensif, Jonathan Clauss fait partie des joueurs les plus décisifs de la Ligue 1 mais aussi d'Europe. Lors de la saison 2020-2021, le lensois a inscrit trois buts et délivré six passes décisives. Depuis le début de cette saison 2021-2022, 29 journées ont été disputées en Ligue 1 où Jonathan Clauss en est à 9 passes décisives et 4 buts.

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le RC Lens, la valeur de Jonathan Clauss est estimée à 10 millions d'euros selon Transfermarkt. Le néo international français a un salaire mensuel de 40 000€ cette saison, soit 480 000€ par an.

Révélation de ces dernières années en Ligue 1 à son poste, Jonathan Clauss est passé par un passage à vide à la fin de l'année 2021. Une période où le latéral droit a réussi à surmonter, en partie grâce à sa copine Pauline, comme il l'a déclaré chez nos confrères de France Bleu : "Il faut pleurer. Je me forçais à ne pas le faire et j'en ai parlé avec ma copine. À un moment donné, elle m'a dit : 'mais il n'y a pas que les faibles qui pleurent'. Ça m'a fait un bien fou. Et j'ai tellement bien dormi la nuit d'après que du coup, je me suis dit, la prochaine fois, je n'hésiterai pas à pleurer de nouveau."

Depuis quelques mois, les performances de Jonathan Clauss avec son club du RC Lens ne passaient pas inaperçues. Son nom en équipe de France était souvent cité et Didier Deschamps a décidé d'appeler le latéral droit pour le prochain rassemblement des Bleus.

Les coéquipiers de Jonathan Clauss n'ont pas caché leur joie de le voir sélectionner en équipe de France.