Carlos Alcaraz : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre son match face à Otte ?

ALCARAZ. Troisième tour à Wimbledon ce vendredi 1er juillet pour Carlos Alcaraz qui affronte l'Allemand Oscar Otte. Heure, chaîne, découvrez toutes les informations sur la rencontre de l'Espagnol.

Après un premier tour compliqué contre Jan-Lennard Struff, Carlos Alcaraz s'est rassuré face au Néerlandais Tallon Griekspoor (victoire en trois sets 6/4 7/6(0) 6/3). L'Espagnol est de retour à Wimbledon ce vendredi 1er juillet où il est opposé au troisième tour à la tête de série n°32, Oscar Otte qui a pu profité de l'abandon précoce de l'Américain Christian Harrison (3/1 ab) pour se reposer et préparer sa rencontre contre la tête de série n°5. Prévue en troisième rotation rotation sur le court n°1, la rencontre sera à suivre aux alentours de 17h00 (en fonction des rencontres précédentes) sur les antennes de BeIn Sports, détenteur des droits TV de Wimbledon. Pour suivre la rencontre sur ordinateur, téléphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou BeIn Connect.

Arrivé sans véritable préparation, "Carlitos" soigne toujours une blessure au coude qui l'a empêché de disputer des tournois pour se préparer au mieux sur le gazon. Après son deuxième tour, l'Espagnol a expliqué se sentir mieux sur le gazon anglais : "Aujourd'hui, j'étais à nouveau moi‐même sur le court, j'ai utilisé mes amorties. Je ferai de même lors de mes prochains matches, en espérant que les gens apprécieront. Je fais des amorties depuis que je suis enfant, c'est naturel pour moi."

en savoir plus

Biographie Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz est né le 5 mai 2003 à El Palmar, ville située dans la municipalité de Murcie, en Espagne. Influencé par son père, autrefois dans le top 40 espagnol, Carlos Alcaraz commence le tennis à l'âge de quatre ans, où son talent et ses performances ne passent pas inaperçues. Il développe assez vite une préférence comme son idole, Rafael Nadal pour les courts en terre battue.

L'Espagnol devient professionnel en 2018, alors âgé de 15 ans et il apparaît assez tôt dans sa précoce carrière comme l'héritier et le futur du tennis hispanique. Il remporte son premier match sur le circuit ATP contre Albert Ramos-Vinolas lors du tournoi de Rio de Janeiro au Brésil. Ce succès face à son compatriote a propulsé la notoriété du natif d'El Palmar assez haut puisqu'il était 406e mondial à ce moment précis. Depuis, Carlos Alcaraz n'en finit plus de progresser, de battre des records de précocité et d'apparaître comme la nouvelle pépite du tennis mondial.

Quel est le palmarès de Carlos Alcaraz ?

Depuis qu'il est passé professionnel en 2018, Carlos Alcaraz a remporté 5 titres sur le circuit professionnel ATP. Le dernier en date est le Masters 1000 de Madrid où l'Espagnol s'est brillement imposé en finale contre l'Allemand Alexander Zverev. Avant ce trophée, l'Ibérique a remporté en 2021 le tournoi d'Umag en Croatie sur terre battue ainsi que celui de Rio de Janeiro (Brésil) en 2022 sur terre battue, le Masters 1000 de Miami et le tournoi de Barcelone.

Quel est le classement de Carlos Alcaraz ?

@alcarazcarlos03 no para!



Abril 2020: No. 318

Abril 2021: No. 120

Abril 2022: No. 11



: @TennisTV pic.twitter.com/YyW0aIOfcc — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) April 4, 2022

406e mondial lors de sa première victoire sur le circuit ATP en 2020, Carlos Alcaraz est à l'heure actuelle, 6e au classement ATP, son meilleur rang depuis le début de sa carrière.

Quel est le salaire de Carlos Alcaraz ?

Professionnel depuis 2018, Carlos Alcaraz a amassé plus de 5 millions de dollars (5,856,924m de $) depuis le début sa carrière en gains obtenus lors des performances en tournois dont plus de 3 millions en 2022 (4,102,094m de $).

Qui est l'idole de Carlos Alcaraz ?

Le natif d'El Palmar ne l'a jamais caché, Rafael Nadal est son idole. Avant d'affronter le Majorquin en demi-finale du Masters 1000 d'Indian Wells le 19 mars 2022, Carlos Alcaraz a rappelé son admiration pour son compatriote espagnol : "C'est fantastique de jouer contre Rafa. C'est mon idole depuis que je suis gamin, donc ce n'est jamais facile de jouer contre lui, mais je pense que ça va être un match fantastique. Je ne sais pas ce que je dois faire pour gagner cette demi‐finale. Je joue déjà à un haut niveau dans ce tournoi. Je sais que ce sera un match très difficile, mais tout le monde sait comment joue Rafa. Quand il est dans une mauvaise passe, il peut revenir, élever son niveau de jeu et faire basculer le match."

Qui est l'entraîneur de Carlos Alcaraz ?

L'entraîneur de Carlos Alcaraz est connu dans le milieu du tennis. Ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Roland-Garros en 2003, Juan Carlos Ferrero travail avec le prodige Alcaraz depuis plus de deux ans dans son académie Equalite. Une relation spéciale est née entre les deux hommes. Une entente qui dépasse le cadre du tennis, comme l'a confirmé Alcaraz après son sacre à Miami le 3 avril. "Quand nous sommes ensemble, nous parlons de tout. Je le considère comme mon entraîneur et aussi comme mon ami. Je peux lui parler de tout. Cela m'aide beaucoup dans tous les aspects de ma vie ."

L'impressionnante transformation physique de Carlos Alcaraz

Si depuis le début de sa carrière, le talent de Carlos Alcaraz ne passe pas inaperçu sur les courts de tennis du circuit ATP, sa transformation physique est également visible. Une évolution que le natif d'El Palmar a longtemps travaillé : "Être fort physiquement est quelque chose d'important pour se sentir à l'aise et savoir que je vais pouvoir jouer de longs matchs. Cette pré‐saison, je me suis concentré sur la prise de masse musculaire. Cela a été un grand changement physique, mais en même temps un très bon changement. Je suis très heureux d'avoir travaillé sur ce point avec mon équipe. "

Qui est la copine de Carlos Alcaraz ?

María González, la novia tenista y murciana de Carlos Alcaraz https://t.co/Tv0priZJWA — Gente en ABC (@abc_gente) April 26, 2022

La petite pépite espagnole Carlos Alcaraz est très discret sur sa vie privée. Un média espagnol lui prête une relation avec une certaine María González depuis plusieurs mois.