Alexander Zverev : copine, classement... Qui est l'adversaire de Nadal à Roland-Garros ?

ZVEREV. Opposé à Rafael Nadal pour une place en finale à Roland-Garros, l'Allemand est la tête d'affiche de la nouvelle génération. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur "Sascha".

Numéro 3 mondial au classement ATP, Alexander Zverev est un joueur constant depuis plusieurs années et est peut être la tête d'affiche numéro 1 de ce nouvelle génération. Opposé à Alcaraz au tour précédent, l'Allemand a été impressionnant et pourrait être l'invité surprise de la finale de Roland-Garros en éliminant Rafael Nadal, 13 fois vainqueur du tournoi. Mais pour une ancienne légende du tennis, Ievgueni Kafelnikov, l'Allemand n'est pas capable de battre "Rafa". "Même si j'aime Alexander Zverev, je ne le vois pas battre Nadal. Le seul qui puisse déranger Rafa – croyez‐le ou non – est Casper Rudd. Je pense qu'il a le style de jeu nécessaire et qu'il peut jouer pendant longtemps. Maintenant, Rafa est le grand favori et, quand il est comme ça, ça sent la finale et le titre, car il joue à 150 %.

Interrogé à la fin de son quart de finale, l'Allemand s'était déjà confié sur son futur match soit face à Djokovic, soit face à Nadal. "Oui... Il y a une raison qui fait que ce sont les meilleurs en Grand Chelem. L'un en a 21 et l'autre 20. Cela veut dire qu'ils dictent le jeu depuis 20 ans. C'est vrai que je ne les ai jamais battus en Grand Chelem, mais je n'étais pas loin, je pense. Il y a eu des matches très disputés, mais il y a une très grande différence entre un match très disputé et une victoire."

Biographie Alexander Zverev. Alexander "Sascha" Zverev est né le 20 avril 1997 à Hambourg, en Allemagne. Fils du joueur russe Alexander Zverev Sr. et frère de Mischa Zverev, également joueur de tennis professionnel, il est issu d'une famille qui gravite autour de la balle jaune. Très vite, il est décrit l'un des futurs espoirs du tennis allemand et en 2011, alors qu'il n'a que 14 ans, il débute sur le circuit junior.

Malgré sa défaite en 2013, en finale de Roland-Garros junior face à Christian Garin puis en demi-finale de l'US Open junior, il atteint la première place mondiale du classement junior et est déclaré, champion du Monde junior. Avant de passer professionnel et d'affronter les meilleurs joueurs du circuit ATP, il remporte en 2014 l'Open d'Australie junior en battant l'espoir américain Stefan Kozlov en finale.

Attendu comme le futur n°1 mondial au classement ATP, il devient le plus jeune joueur à entrer dans le Top 100 mondial dès sa deuxième année chez les "pros" et il reçoit l'ATP Award de la Révélation de l'année. Joueur très grand (1m98), Sascha s'appuie son service et sa puissance naturelle pour dominer ses adversaires et faire la différence dans les échanges. Très vite, les amateurs de tennis ont pu se rendre compte que l'Allemand dispose d'une panoplie offensive tellement large qu'elle lui permet d'adapter son plan de jeu en fonction des joueurs qu'il affronte, à l'image des plus grands joueurs actuels comme Rafael Nadal, Novak Djokovic ou Daniil Medvedev.

Quel est le palmarès d'Alexander Zverev ?

Depuis le début de sa carrière professionnelle en 2013, Alexander Zverev a remporté 19 titres dont cinq Masters 1000 (Rome, Montréal, deux fois Madrid et Cincinnati), deux Finales Masters et la médaille d'or aux JO de Tokyo en 2021. L'Allemand court toujours après un titre en Grand Chelem malgré la finale en 2020 de l'US Open perdue face à l'Autrichien Dominic Thiem.

Quel est le classement d'Alexander Zverev ?

Quand il est passé professionnel, Alexander Zverev se situait aux alentours de la 800e place mondiale (809 - NDR). Actuellement 3e mondial, cette place au classement ATP est la plus haute qu'il obtenu en carrière : un troisième rang mondial qu'il a découvert le 6 novembre 2017 pour la première fois.

Quelle est la fortune d'Alexander Zverev ?

En prize money, Alexander Zverev a amassé plus de 30 millions de dollars (30,591,921m de $) depuis le début de sa carrière en professionnel.

Qui est la copine d'Alexander Zverev ?

En novembre 2020, Alexander Zverev se retrouve visé par le journaliste Ben Rothenberg qui publie un article dans le magazine Racquet américain spécialisé dans le tennis où il rapporte le témoignage d'Olga Sharypova, l'ex-compagne d'Alexander Zverev. Cette dernière accuse l'Allemand de violences physiques et psychologiques. Le magazine Slate publie de nouveaux témoignages plus détaillés de cette affaire en août 2021. Tout en niant le bien fondé de ces accusations, Alexander Zverev a porté une action devant les tribunaux. L'Allemand est également papa de Mayla, dont il n'a pas la garde et dont la maman est son ex-petite amie Brenda Patea.

Toutes ces affaires n'ont pas empêché Sascha de retrouver l'amour auprès de la mannequin et actrice allemande Sophia Thomalla. L'idylle semble sérieuse pour les deux tourtereaux qui n'hésitent pas à partager sur les réseaux sociaux.

Alexander Zverev et ses débordements

Si les performances d'Alexander Zverev ne passent rarement inaperçues, son débordement à Acapulco le 23 février 2022 lors d'un match de double a vivement été critiqué par les personnalités du tennis. Après avoir perdu le match, l'Allemand s'emporte totalement et frappe la chaise de l'arbitre à plusieurs reprises avec sa raquette. Si Sascha a été exclu immédiatement du tournoi, il a également été condamné à verser avec sursis une amende de 25 000 dollars, en plus d'une peine de suspension de deux mois en cas d'un nouvel écart de conduite.

Alexander Zverev has been THROWN OUT of the Mexican Open for attacking the umpire's chair at the end of his doubles match pic.twitter.com/CWhQ1r6kwj — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) February 23, 2022

Le n°3 mondial a accepté la sanction et a commenté le fâcheux épisode : "C'était sans aucun doute le pire moment de ma vie, de ma carrière. C'était embarrassant pour moi. Ça l'est toujours, quand je marche dans le vestiaire, etc. Ce n'est pas un sentiment agréable. On fait tous des erreurs. Je suis un être humain. Je peux vous assurer que ça ne se reproduira jamais. Ce que j'ai fait est extrêmement grave, il n'y a pas d'excuse, mais je n'aurais jamais blessé quelqu'un. J'ai frappé la chaise de l'arbitre avec ma raquette, ce qui est horrible. Ce que j'ai dit est horrible. Mais je ne voulais faire de mal à personne."

Alexander Zverev ne compte pas récidiver : "Si je recommence, ça voudra dire que je n'ai pas appris. Tout le monde mérite une deuxième chance dans la vie, mais si tu les répètes, ça signifie que tu n'as pas appris. Si ça m'arrive à nouveau, il faudra me suspendre. Mais je ferai tout pour que ça ne se reproduise pas, dans l'année qui vient et jusqu'à la fin de ma carrière."