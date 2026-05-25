Arthur Rinderknech : il a été "élevé à l'Américaine", qui est le Français à suivre dans ce Roland-Garros ?

Arthur Rinderknech est tête de série pour ce Roland-Garros 2026.

Arthur Rinderknech est né le 23 juillet 1995 à Gassin, ville située dans le Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec une mère, 11e Française et 200e mondiale à 22 ans, le Français a baigné dans l'univers de la balle jaune depuis le plus jeune âge où ses parents pratiquaient tous les deux le tennis. S'il est né dans le Var, Arthur Rinderknech a grandit entre Vincennes et Saint-Germain-en-Laye, en région parisienne. Après avoir débuté au club des Loges (à Saint-Germain-en-Laye - NDR) très jeune, le jeune tricolore traverse l'Atlantique et rejoint les États-Unis où il va poursuivre ses études. Chez nos confrères de RMC, il était revenu sur les raisons de son départ.

Il a débarqué au Texas à 18 ans. Inscrit dans une école de business, il est resté quatre ans aux États-Unis. Là-bas, il était traité comme un sportif de haut niveau. Il a apprit la culture de la gagne, l'esprit d'équipe, à gérer les émotions liées aux rencontres. En 2017, Arthur Rinderknech avait déclaré ne pas regretter cette décision de partir loin de ses proches pour se développer : "C'était le meilleur choix à faire sinon j'aurais certainement dû arrêter le tennis. On a une équipe avec une dizaine de joueurs, trois coachs, deux préparateurs physiques, des kinés et ostéopathes à disposition… Il y a tout ce qu'il faut pour s'améliorer. Ça nous pousse vers le haut niveau." Depuis son retour sur le territoire, le natif de Gassin a eu de bons résultats, à tel point qu'il a été appelé par Sébastien Grosjean pour représenter la France lors de la Coupe Davis.

Quel est le palmarès d'Arthur Rinderknech ?

Passé professionnel en 2018, Arthur Rinderknech n'a remporté aucun titre depuis le début de sa carrière malgré deux finales perdues dont une en Masters 1000 à Shangaï face à Valentin Vacherot, son cousin.

Quel est le classement d'Arthur Rinderknech ?

Aux alentours de la 1000e (1066 - NDR) place mondial en 2018 quand il est passé professionnel, Arthur Rinderknech occupe désormais la 25e place au classement ATP en 2026.

Quel est le salaire d'Arthur Rinderknech ?

En prize money, Arthur Rinderknech a amassé plus de 7 millions million de dollars depuis le début de sa carrière en professionnel.