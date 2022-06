Serena Williams : invitée à Eastbourne et Wimbledon, qui est "Mommy Smash" ?

WILLIAMS. Eloignée des terrains pendant plus d'un an, Serena Williams va faire son retour à la compétition. La joueuse aux 23 Grand Chelem a été invitée par les organisateurs d'Eastbourne et Wimbledon.

Serena Williams fait son retour ! L'Américaine a été invitée aux tournois d'Eastbourne (19-25 juin) et à Wimbledon (27 juin - 10 juillet). Elle revient après avoir été éloignée des courts de tennis pendant plus d'un an. Sur ses réseaux sociaux, la joueuse aux 23 Grand Chelem a donné le mardi 14 juin "rendez-vous" à ses fans. "Mommy Smash" a publié un photo sur le gazon qui laisse entrevoir un retour à la compétition sur le gazon britannique où elle a été sacrée à sept reprises.

"SW [pour Serena Williams] et SW 19 [le code postal de Wimbledon]. (...) On se voit là-bas" a écrit la joueuse aux 23 titres du Grand Chelem. Son dernier match en compétition remonte à Wimbledon 2021 où elle avait abandonné au premier tour contre la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich.

en savoir plus

Biographie Serena Williams. Serena Williams est né le 26 septembre 1981 à Saginaw dans l'Etat du Michigan, aux États-Unis. Issue d'une famille pauvre, Serena et sa sœur aînée Venus découvrent très vite qu'elles ont un talent au tennis. Un talent qu'elles travaillent avec leur père Richard qui souhaite les sortir de la "pauvreté". Serena est la dernière d'une fratrie de cinq filles : Yetunde (décédée le 14 septembre 2003), Lindrea, Isha Price et Venus. La famille Williams déménage à Compton en Californie où Serena et Venus commencent à faire des compétitions. Chez les moins de 10 américaines, le natif de Saginaw avait un bilan de 46 victoires pour trois défaites. Elle débute chez les professionnels à l'âge de 14 ans où elle va vite se faire un nom.

Serena Williams repose son jeu sur son service précis et ses coups de fond de court puissants. En coup droit comme en revers, les sœurs Williams ont eu une préparation très courte, ce qui leur permet de prendre le contrôle des échanges très vite et de dominer leurs adversaires. Si Serena Williams a remporté autant de grands tournois dans sa carrière, son mental lui a permis de se sortir de matchs compliqués contre de féroces concurrentes.

Quel est le palmarès de Serena Williams ?

Dans sa carrière, Serena Williams a remporté 73 titres dont 23 Grand Chelem en simple (7 Open d'Australie, 3 Roland-Garros, 7 Wimbledon et 6 US Open), 4 médailles d'or aux Jeux olympiques (avec sa sœur). Cinq triomphes aux Masters WTA Finals s'joutent à son palmarès. "Mommy Smash" s'est inclinée à 25 reprises en finale d'un tournoi. Elle est la 6e joueuse de l'ère Open (depuis 1968) à avoir réalisé le Grand Chelem (remporter les quatre tournois majeurs à la suite). Serena Williams a réalisé cette performance sur deux saisons distinctes (2002-2003 et 2014-2015).

Quel est le classement de Serena Williams ?

Actuellement 245e mondial au classement WTA, Serena Williams est bien loin de la première place qu'elle a occupé pendant 319 semaines, soit plus de six ans. Elle co-détient avec Steffi Graff le record du nombre de semaines consécutives passées en tant que n°1 mondiale avec 186 semaines. Depuis le début de sa carrière, l'Américaine a disputé 1007 rencontres sur le circuit WTA pour un bilan de 855 victoires et 152 défaites.

Quelle est la fortune de Serena Williams ?

Depuis 1995 où elle est passée professionnelle, Serena Williams a amassé près de 100 millions de dollars (94,518,971m de $) en prize money.

Qui est le mari de Serena Williams ?

Côté vie privée, Serena Williams s'est mariée le 16 novembre 2017 avec Alexis Ohanian, fondateur du site Reddit. Avant leur union, la joueuse de tennis a donné naissance le 1er septembre 2017 à leur fille prénommée Alexis Olympia Ohanian Jr.

Qui est le père de Serena Williams ?

Sans Richard Williams, Serena n'aurait peut-être pas pu devenir professionnelle. Au même titre que sa sœur Venus. Les deux joueuses ont été formées par leur père qui les entraînait personnellement sur un terrain de tennis délabré avec des balles qu'il récupérait dans des clubs de tennis. Le film "La méthode Williams" retrace le chemin parcouru par la famille Williams pour voir les deux filles arriver au sommet du tennis mondial.

Will Smith incarne le père Williams dans le film. Pour ce biopic, l'acteur américain a obtenu l'oscar du meilleur acteur, le BAFTA (cérémonie britannique) du meilleur acteur et le Golden Globes du meilleur acteur dans un drame.