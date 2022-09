"Caroline Garcia : parents, compagnon... Qui est la Française en demi-finale de l'US Open ?"

GARCIA. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi que la Française Caroline Garcia va peut être entrer dans l'histoire en se qualifiant pour la finale de l'US Open.

[Mis à jour le 8 septembre 2022 à 19h00] Caroline Garcia était attendue à ce niveau depuis des années et les juniors. Le jeu de la Française a toujours été plaisant et agressif, mais souvent inconstant, provoquant des résultats pas à la hauteur de son talent. Mais depuis le début de l'été 2022, quelque chose à changer chez la Française qui vole littéralement sur le terrain et qui en est à 13 victoires consécutives. Celle qui retrouvera le top 10 en début de semaine prochaine peut dire merci à son actuel entraineur, Bertrand Perret. "En début d'année, quand il n'y avait pas les résultats escomptés et que je voyais mon classement descendre, il y avait chez lui quelque chose de positif et de la confiance. Si je continuais à m'entraîner comme ça, avec cette identité, un jour ou l'autre, ça allait payer. Il m'a donné confiance" a expliqué la Française.

Pour voler et espérer aller plus haut, la Française devra franchir l'obstacle Ons Jabeur qu'elle connaît très bien depuis les juniors. "Le jeu de Ons a toujours été un challenge pour moi, spécialement chez les juniors. Elle m'a privée de quelques titres du Grand Chelem je crois... Mais je suis très impatiente de relever le défi ici à l'US Open. C'est très intéressant pour moi de voir comment je peux essayer de la battre, cette fois, avec la confiance et la forme du moment. Je vais faire mon maximum pour y parvenir" a t-elle expliqué.

Biographie Caroline Garcia. Caroline Garcia est née le 16 mai 1993 à Saint-Germain-en-Laye dans le département des Yvelines en région Île-de-France. Sportive, la Française commence le tennis à 9 ans, à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise. Championne de France en 2010 de la catégorie 17/18 ans, elle est entraînée par Frédéric Fontang (actuel entraîneur de Felix Auger-Aliassime - NDR) durant la saison 2011-2012. Elle se sépare de Fontang en 2012 et décide de se faire coacher par son père, Louis-Paul Garcia. Elle passe professionnelle en 2011.

Attaquant pure, Caroline Garcia a un style de jeu très offensif. La native de Saint-Germain-en-Laye est un très bonne serveuse, ce qui lui permet de souvent réaliser des aces. Son énorme coup droit à plat et son revers puissant font partie de sa large panoplie offensive. Très travaillée, sa frappe de balle dérange de nombreuses adversaires.

Quel est le palmarès de Caroline Garcia ?

Durant sa carrière, Caroline Garcia a remporté 10 titres dont trois en 2022 : Bad Homburg, Varsovie et Cincinnati, son premier Masters 1000. Voici les autres trophées de la Française : Bogota (Colombie) en 2014, Strasbourg (France) et Majorque (Espagne) en 2016, Wuhan (Chine) et Beijing (Chine) en 2017, Tianjin (Chine) en 2018 et Nottingham (Angleterre) en 2019. Trois finales perdues s'ajoutent au palmarès de la native de Saint-Germain-en-Laye.

Quel est le classement de Caroline Garcia ?

Aux alentours de la 150e place mondiale (nldr : 135e) lorsqu'elle passe professionnelle en 2011, Caroline Garcia occupe actuellement le 17e rang du classement WTA. Le meilleur classement atteint par la Française date du 10 septembre 2018 où elle était 4e du classement WTA.

Quelle est la fortune de Caroline Garcia?

Sur le circuit professionnel depuis plus de 10 ans, Caroline Garcia a amassé plus de 11 millions de dollars (11,530,361m de $) en gains obtenus grâce à ses performances lors des compétitions.

Qui sont les parents de Caroline Garcia ?

Entre 2012 et 2021, Caroline Garcia a été entraînée par son père, Louis-Paul. Une relation que la joueuse avait décidé de rompre avant Roland-Garros 2021. Depuis, elle est coachée par Bertrand Perret.

Quel est le compagnon de Caroline Garcia ?

La Française est assez discrète sur sa vie privée et a souvent parlé de la difficulté de se mettre en couple. Elle a d'ailleurs décidé de mettre de côté sa "vie sentimentale". C'est difficile : soit la personne comprend, et tu vis cette relation à distance, soit elle met sa vie professionnelle de côté, et tu voyages en couple. Moi, pour l'instant, je suis focalisée sur mon tennis. Un jour, ça viendra", avait-elle concédé en conférence de presse en 2018.