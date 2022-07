Théo Curin : le nageur est-il en couple ?

CURIN. Présent dans l'émission Pékin Express, le nageur handisport Théo Curin est une vraie force de la nature. Discret sur sa vie privée, le nageur est-il en couple ?

Acteur et surtout champion de natation malgré son handicap, Théo Curin est engagé dans l'émission Pékin Express duo de chocs avec sa manageur Anna Bayard. Lors de cet nouvel épisode diffusé ce mercredi 13 juillet, les deux personnalités sont hébergées par une famille sri-lankaise et leur fille ainée. Comme l'explique le média people Cosmopolitain, le jeune homme est tombé sous le charme de cette dernière. "Là, c'est comme dans un rêve. La maison est incroyable. La fille est incroyable aussi", a expliqué le nageur devant les caméras. "Je crois que je suis en train de tomber amoureux, en fait !"

Mais Théo Curin est-il en couple ? Il y a quelques années il s'était affiché sur Instagram en compagnie de Eugénie Vincent. Le champion de natation s'est également déjà confié sur sa vie sexuelle avec une touche d'humour. Pour moi c'est important de parler de cul, parce que ça fait partie de la vie. Déjà, la sexualité c'est tabou dans les discussions chez nous, en France, alors la sexualité chez les handicapés, c'est encore pire." a-t-il d'abord expliqué pour Canal +, avant de poursuivre : "Du coup moi, des fois, j'ose prendre la parole sur ce sujet parce que j'ai droit à ce plaisir là, j'ai le droit de donner du plaisir comme tout le monde et ça se passe super bien."

EN SAVOIR PLUS

Théo Curin, acteur de "Handigang"

"Handicapés ou valides, tous différents, tous égaux, unis pour l'inclusion, ces lycéens ont créé un gang pour dénoncer le manque d'accessibilité et de considération qu'ils subissent dans leur établissement. Loin de se sentir victimes, ils souhaitent réveiller les consciences en tapant fort et forcément, cela fait des étincelles… ", a expliqué Théo Curin. Associé à Alessandra Sublet, Théo Curin est également revenu sur la complémentarité des deux sur ce téléfilm. "Dès la lecture du scénario, ça a tout de suite matché, se souvient Théo Curin. Je crois que nous avons un peu le même état d'esprit. Souvent souriants, nous aimons faire les pitres, amuser la galerie… Un point commun nous réunissait aussi : c'était notre premier rôle dans une fiction. Débuter ensemble permet de se rassurer, de s'entraider, de partager ses idées sur une scène. Jouer une relation mère-fils est très fort sur le plan émotionnel, c'est aussi le fil conducteur de cette histoire. Nous y avons mis toute notre sincérité ", précise le comédien. En cassant les codes, ce téléfilm émeut, surprend et, surtout, nous fait réfléchir…"

Quelle est la cause du handicap de Théo Curin ?

En deuxième partie de soirée, TF1 diffusera un documentaire sur le sportif "Théo Curin : Ma différence, ma force". C'est à l'âge de 6 ans que le jeune Théo Curin est amputé des quatre membres suite à une méningite foudroyante. "C'est un mal de tête qui englobe toute ma boîte crânienne, qui redescend même jusqu'à ma nuque et là on commence à s'inquiéter", explique-t-il à Sept à Huit en mars 2022. Pris d'une fièvre intense, Théo est conduit aux urgences et ses parents reçoivent un lourd diagnostic : "On a dit à mes parents que mon pronostic vital était engagé et forcément, ça leur a fait peur. Mais les médecins ont dit qu'il existait des traitements et qu'au pire du pire, on pourrait aller jusqu'à l'amputation", explique le jeune homme qui sera finalement amputé de ses quatre membres.

Derrière son sourire si solaire, #ThéoCurin cache une détermination sans faille. Pourtant, alors quil nétait encore quun enfant, il a dû être amputé de ses 4 membres, pour survivre à une méningite foudroyanteIl est "Le Portrait de la Semaine" d'@audrey_crespo à 19h30 @TF1 pic.twitter.com/Qpxwt3Vj0Z — Sept à Huit (@7a8) March 20, 2022

Manger, se brosser les dents, se laver... Le champion paralympique devra tout réapprendre.

Théo Curin, un champion paralympique

Son handicap, il en fait une force depuis des années. Théo Curin remporte même l'or l'or aux championnats de France alors qu'il n'a pas encore 14 ans, puis devient vice-champion d'Europe et même double vice-champion du monde de natation quelques mois plus tard.

Sa rencontre avec Philippe Croizon

Philippe Croizon, connu pour avoir traversé la Manche alors que lui aussi est quadri amputé, a rencontré le jeune Théo Curin et lui a enlevé sa phobie de l'eau et fait découvrir la natation. " Il m'a toujours épaté. Son parcours est admirable. Il transmet une énergie qui montre que tout est possible. Il faut oser. Mais je lui répète que la lumière peut s'éteindre. Il faut garder ses prothèses ou ses pneus sur terre ".

La traversée du lac Titicaca

En novembre 2021, Théo Curin traverse le lac Titicaca à la nage, à 3 812 mètres d'altitude, en compagnie de Malia Mettela et Mathieu Witwoet, tout en tractant une embarcation de près de 500 kilos. L'eau était à 10 degrés et les conditions météo se sont dégradées durant le périple. Après onze jours, le trio arrive à bon port. "Je voulais faire un défi qui n'avait jamais été fait" avait expliqué à l'époque le jeune nageur.

Egérie de L'Oreal

En septembre 2019 Théo Curin devient l'égérie d'une des plus grandes marques de cosmétique du groupe L'Oréal. Il justifie : " J'ai fait de la natation pour dévoiler mon corps. Désormais, le mannequinat est un autre outil pour mettre en valeur mon corps, l'accepter malgré mes cicatrices. C'est le message que je veux faire passer ".