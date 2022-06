Andrey Rublev : opposé à Cilic, qui est le Russe également membre d'un boys band ?

RUBLEV. Opposé au Croate Marin Cilic, le Russe Andrey Rublev fait partie de cette nouvelle génération impressionnante du tennis.

Si Daniil Medvedev est devenu la référence du tennis russe depuis quelques années, Andrey Rublev fait parti de la nouvelle génération montante du tennis mondial. Opposé au Croate Cilic, le Russe devra contrôler ses émotions, son gros défaut selon lui comme il a expliqué en conférence de presse. "Ferme‐la si tu veux gagner. Parce que si tu continues à être frustré, je ne sais pas, comme contre (Federico) Delbonis à la fin du deuxième set (au deuxième tour), Kwon (Soon‐woo) après le premier set (au premier tour) ou même aujourd'hui (samedi) contre Cristian après le deuxième set, je n'ai aucune chance de battre ces gars. Donc c'est un vrai choix. Tu veux gagner ? Tais‐toi. Si tu veux perdre, continue. Encore une fois, je pense que c'est une question d'émotions. Quand je suis plus calme, je commence à jouer beaucoup mieux, je commence à jouer beaucoup plus librement et tout de suite la balle va deux fois plus vite, je joue plus intelligemment. Donc c'est plus à propos de ça. Le problème est que, oui, il y a des moments où, lorsque je fais ça très bien pendant un certain temps, il se peut que je perde cette humeur et que je commence à jouer un peu différemment. Il faut donc que je sois plus constant dans ce domaine. "

en savoir plus

Biographie Andrey Rublev.

Andrey Rublev est né le 20 octobre 1997 à Moscou, capitale de la Russie. Fils d'un boxeur et d'une mère entraîneuse de tennis, le Russe commence le tennis à l'âge de 3 ans en compagnie de sa sœur, Arina. Grand espoir du tennis russe, Andrey Rublev est professionnel depuis 2014. Chez les juniors, "Rubl" a terminé l'année 2014 n°1 mondial après avoir gagné Roland-Garros. Lors des Jeux olympiques de la jeunesse, il a remporté le bronze en simple et l'argent en double garçons avec son compatriote Karen Khachanov.

Très agressif sur le court, Andrey Rublev n'a pas toujours eu la mobilité sur le court qu'il a actuellement, comme l'a confirmé son entraîneur Fernando Vicente à nos confrères de L'Equipe : "Au bout de quelques minutes d'échanges, il était complètement cramé. Il n'allait jamais au filet et ne se déplaçait pas. Dès que la balle était à plus d'un mètre de lui, il n'allait pas la chercher. Donc on a tout repris depuis le début. Il fallait qu'il comprenne comment utiliser sa puissance." Andrey Rublev va effectuer un gros travail physique pour améliorer ses déplacements et ses capacités physiques sur les courts. Des efforts qui s'avéreront payant pour le natif de Moscou. Toujours à fond dans ses efforts, aussi bien pendant les matchs qu'aux entraînements, le Russe a accumulé de la fatigue qui lui a causé une fracture de stress dans le bas du dos en 2018.

Quel est le palmarès d'Andrey Rublev ?

Victorieux au tournoi de Belgrade le dimanche 24 avril 2022, Andrey Rublev a remporté le onzième titre de sa carrière professionnelle entamée en 2014. Voici les autres trophées qui figurent au palmarès du Russe : Umag (Croatie) en 2017, Moscou (Russie) en 2019, Vienne (Autriche), Saint-Pétersbourg (Russie), Hambourg (Allemagne), Adelaïde (Australie) et Doha (Qatar) en 2020, Rotterdam (Pays-Bas) en 2021, Marseille (France) et Dubai (Emirats arabes unis) en 2022.

Quel est le classement d'Andrey Rublev ?

Actuellement 8e du classement ATP, Andrey Rublev a connu le 13 septembre 2021 le meilleur rang de sa carrière avec la 5e place.

Quelle est la fortune d'Andrey Rublev ?

Depuis son arrivée chez les professionnels, Andrey Rublev a amassé près de 12 millions de dollars (11,416,873m de $) en prize money grâce à ses performances lors des tournois.

Andrey Rublev et la musique.

Facette méconnue d'Andrey Rublev, la musique est l'une des grandes passions du Russe. Avant d'éclore sur le circuit et de devenir l'un des meilleurs joueurs de tennis, il faisait partie en 2015 d'un groupe de musique russe appelé "Summer Afternoon" qui reprenait des chansons de l'ancien groupe de garçons One Direction.