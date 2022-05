Jannik Sinner : opposé à Rublev, qui est l'Italien passé du ski au sommet du tennis ?

SINNER. Relève du tennis italien, Jannik Sinner a longtemps hésité entre le ski alpin et le tennis avant d'opter pour la balle jaune. En huitième de finale à Roland-Garros ce lundi 30 main découvrez qui est le joueur.

Il est l'un des jeunes loups du tennis mondial. Jannik Sinner, Italien, est tête de série numéro 11 de ce Roland-Garros et vise le tout premier quart de finale en carrière face à Andrey Rublev, tête de série numéro 7. Si on regarde les confrontations, c'est Sinner qui partira favori ce lundi. En effet, en dehors d'une défaite sur abandon en 2020, l'Italien a gagné leurs deux autres rencontres face au Russe dont la plus récente, en trois sets (5-7, 6-1, 6-3), au Masters 1000 de Monte Carlo.

Assez mystérieux, l'Italien n'aime pas dire ou il sera dans quelques mois et souhaite surtout se fixer des objectifs sur le long terme. "Quand on me demande "où veux-tu être à la fin de l'année ?", je dois toujours garder le sourire. Le regard extérieur sur la façon dont les joueurs de tennis vivent et pensent est souvent très différent de la réalité. C'est le cas pour moi, en tout cas. Ma réponse, c'est que ce n'est pas seulement une question de classement. En fait, je n'aime pas vraiment en parler. Je ne l'ai jamais fait et je pense que je ne le ferai jamais. Je préfère surtout me fixer des objectifs dans un sens plus large."

EN SAVOIR PLUS

Biographie Jannik Sinner.

Jannik Sinner est né le 16 août 2001 à San Candido, ville située dans la région du Trentin-Haut-Adige en Italie. Il a grandit dans le village germanophone de Sesto en Italie. Il se met au tennis dès l'âge de sept ans grâce à son père qui adore le sport mais avant de se consacrer pleinement à la balle jaune, le jeune Italien participe à de nombreuses compétitions de ski alpin où il devient même en 2008, champion d'Italie dans la catégorie benjamin, et vice-champion d'Italie en 2012 de slalom géant. À 13 ans, il décidé de poursuivre son apprentissage tennistique et quitte le domicile familial pour s'installer à Bordighera et s'entraîner avec Riccardo Piatti et Massimo Sartori.

Très calme sur les courts, Jannik Sinner a fait de la régularité sa véritable force dans les échanges. L'Italien dicte très souvent les échanges avec ses frappes rapides, puissantes et assez longues. Sa prise de balle assez tôt lui permet de rarement reculer dans les échanges et de garder de l'énergie pour les points importants. Son service et son revers sont ses points forts et l'Italien monte très rarement à la volée, mis à part pour faire un smash. Jannik Sinner dispose de plusieurs surnoms dont "Jan the Fox" en référence à sa chevelure rousse.

Quel est le palmarès de Jannik Sinner ?

Durant sa carrière, Jannik Sinner a remporté 5 titres, le dernier en date est Anvers (Belgique) en 2021. Voici les autres trophées du transalpin : Sofia (Bulgarie) en 2020, Melbourne (Australie), Washington (États-Unis) et Sofia (Bulgarie). Une finale perdue en 2021 au Masters 1000 de Miami face au Polonais Hubert Hurkacz complète son palmarès.

Quel est le classement de Jannik Sinner ?

Aux alentours de la 1600e place mondiale (nldr : 1592e) lorsqu'il passe professionnel en 2018, Jannik Sinner occupe actuellement le 12e rang du classement ATP. Le meilleur classement atteint par l'Italien date du 1er novembre 2021 où il était 9e.

Quelle est la fortune de Jannik Sinner ?

Sur le circuit professionnel depuis près de 5 ans, Jannik Sinner a amassé près de 5 millions de dollars (4,800,684m de $) en gains obtenus grâce à ses performances lors des compétitions.

Qui est la copine de Jannik Sinner ?

Après avoir fréquenté l'influenceuse Maria Braccini depuis l'automne 2020, Jannik Sinner et l'Italienne se sont séparés en mars 2021. Mais les deux tourtereaux seraient de nouveau ensemble selon le quotidien italien Corriere della Sera.

Qui est l'entraîneur de Jannik Sinner ?

Depuis ses 13 ans, Jannik Sinner était entraîné par le célèbre coach Riccardo Piatti qui s'est notamment occupé de Novak Djokovic, Milos Raonic ou Richard Gasquet. Mais le jeune joueur a mis fin à la collaboration le 16 février 2022.

Le 17 février 2022, Jannik Sinner a annoncé qu'il va désormais s'entraîner avec un autre coach italien, Simone Vagnozzi, qui s'est illustré avec Stefano Travaglia ou Marco Cecchinato.

Happy to announce Ill be working with Simone Vagnozzi as my coach moving forward and he will be heading up my team. Currently we have no plans to add any more team members at this time but we will review the situation as we go. Excited to get started on this new chapter, Forza. — Jannik Sinner (@janniksin) February 17, 2022

"Je suis heureux d'annoncer que je travaillerai avec Simone Vagnozzi en tant qu'entraîneur à l'avenir et qu'il dirigera mon équipe. Nous n'avons pas l'intention d'ajouter d'autres membres à l'équipe pour le moment, mais nous examinerons la situation au fur et à mesure. Ravi de commencer ce nouveau chapitre, Forza."