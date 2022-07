Mathieu van der Poel : le Néerlandais a-t-il bien fait de faire le Tour de France ?

VAN DER POEL. En difficulté depuis le début du Tour de France, Mathieu van der Poel a été victime d'une crevaison hier lors d'une étape qu'il avait ciblé. Le Néerlandais fait partie des favoris aujourd'hui lors de la 6e étape.

Où est passé Mathieu van der Poel dans ce Tour de France 2022 ? Attendu dès les premières étapes de la Grande Boucle, le coureur de la formation Alpecin-Fenix est passé à travers lors de la 4e étape avant d'être victime d'une crevaison lors de la 5e étape sur les pavés. Lors de la 6e étape aujourd'hui entre Binche et Longwy, un puncheur devrait l'emporter et le Néerlandais fait partie des favoris à la victoire. Après avoir participé au Giro et porter le maillot rose de leader, il a certainement perdu beaucoup d'énergie pour la Grande Boucle.

Prodige du cyclisme mondial, sa méforme actuelle étonne et le principal intéressé ne se cherchait pas d'excuses après la 5e étape : "Aujourd'hui (mercredi 6 juillet), j'ai été pire (que mardi 5 juillet). Je suis l'ombre de moi-même et c'est frustrant. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai. Je n'avais pas les jambes que je voulais. J'avais déjà des doutes au départ ce matin, parce que mes premiers jours du Tour n'étaient déjà pas bons. Mais on roulait calmement, ça ne se voyait pas. Aujourd'hui, c'était vraiment l'étape que j'aimais et beaucoup de choses étaient possibles, mais pas avec ces jambes-là. Je l'ai senti très tôt. Je n'avais même pas de jus pour me placer avant le premier secteur.

Biographie Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel est né le 19 janvier 1995 à Kapellen en Belgique. Issu d'une famille de cyclistes, son père est Adrie van der Poel, sa mère est Corinne Poulidor, fille de la légende du cyclisme, Raymond Poulidor. Dans son enfance, le Néerlandais débute par le football où son talent ne passe pas inaperçu, à tel point qu'il passe avec brio des tests au club de Willem II, aux Pays-Bas. Mais plus tard, il choisit le cyclisme où il suit les traces de son frère et fait ses débuts en cyclo-cross en compétition chez les cadets (15-16 ans) lors de la saison 2009-2010.

Prodige du cyclisme, le natif de Kapellen remporte la grande majorité des courses qu'il dispute lors des saisons qui suivent où en 2012-2013, il fait ses premiers pas sur route et termine neuvième du championnat du Monde sur route juniors. Un fabuleux destin semble promis au Néerlandais qui ne tarde pas à confirmer les espoirs de ses pairs qui reposent sur lui. Il conserve son titre de champion du Monde junior en cyclo-cross lors de la saison 2012-2013 après l'avoir emporté l'année précédente.

Au début de la saison 2014, Mathieu van der Poel devient professionnel auprès de l'équipe belge BKCP-Powerplus où il rejoint son frère David en signant un contrat de quatre ans. Cette saison 2014-2015 est marquée par le titre mondial en cyclo-cross de van der Poel. La saison 2015 est un coup dur pour le petit-fils de Raymond Poulidor qui chute lors de la quatrième étape du Tour de l'Avenir et se blesse au genou. Une blessure qui nécessite une opération. Il revient à la compétition en passant par le cyclo-cross il termine cinquième du championnat du Monde 2016 remporté par Wout van Aert. Il manque la saison 2016-2017 de cyclo-cross après s'être fait opérer des deux genoux.

Lors de la saison 2017-2018, il remporte le classement général de la Coupe du Monde de cylco-cross après avoir remporté 32 courses et terminé à 38 reprises sur le podium. La saison suivante, il domine son éternel rival Wout van Aert aux championnats du Monde de cyclo-cross et remporte sa deuxième couronne mondiale. Une performance qu'il réitère en 2020 où Mathieu van der Poel devient pour la troisième fois de sa jeune carrière, champion du Monde de cyclo-cross puis une quatrième fois en 2021. Le Néerlandais a la particularité d'être très performant dans trois disciplines du cyclismes : le cyclo-cross, le cyclisme sur route et le VTT. Considéré sur route comme un "puncheur-sprinteur", le petit-fils de Raymond Poulidor dispose d'une pointe de vitesse largement supérieure à la moyenne sur les distances courtes. Très résistant, sa cadence de pédalage élevée lui permet souvent de retarder la fatigue physique.

Quel est le palmarès de Mathieu van der Poel ?

Six fois champion des Pays-Bas de cyclo-cross, quatre fois champion du Monde de cyclo-cross et triple champion d'Europe de cyclo-cross, le palmarès de Mathieu van der Poel est déjà bien rempli. Sans oublier ses victoires en cyclisme sur route : l'Amstel Gold Race en 2019, le Tour des Flandres 2020 et 2022, les Strade Bianche 2021. Mathieu van der Poel est le premier coureur néerlandais champion en cyclo-cross, en VTT cross-country et en cyclisme sur route.

Mathieu van der Poel et les grands tours.

Comme son grand-père Raymond Poulidor, Mathieu van der Poel a pris en 2021 le départ de son premier Tour de France à 26 ans où le Néerlandais, vainqueur de la deuxième étape a porté le maillot jaune durant six jours avant de le perdre dès la première étape de montagne au profit de Tadej Pogacar. Le natif de Kapellen a abandonné dès la 9e étape de la Grande Boucle afin de préparer au mieux l'épreuve de VTT aux Jeux olympiques de Tokyo où il a chuté avant d'abandonner. En 2022, Mathieu van der Poel va participer à son premier Giro (6-29 mai).

Mathieu van der Poel, petit-fils de Raymond Poulidor.

Fils d'Adrie van der Poel et de Corinne Poulidor, Mathieu van der Poel est le petit-fils de Raymond Poulidor, légende du cyclisme qui détient le record de podiums sur la Grande Boucle.

Lors du Tour de France 2021 où "mon petit phénomène" comme son grand père le surnommait a remporté la deuxième étape à Mûr-de-Bretagne, s'adjugeant par la même occasion le maillot jaune, la première pensée de Mathieu van der Poel était pour son grand père décédé en novembre 2019 : "L'émotion est arrivée quand on m'a dit avec 100% de certitude que j'avais le maillot jaune. C'était évidemment un moment très fort. J'imagine comme il serait fier, c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là mais on ne peut rien y faire. Ma mère est arrivée aujourd'hui (lors de la deuxième étape - NDR) sur le Tour, je pense que j'ai attendu le bon jour."

La rivalité avec Wout van Aert.

Entre 2015 et 2020, Mathieu van der Poel et Wout van Aert se sont partagés les titres mondiaux en cyclo-cross avant de s'affronter sur route. Certains comparent cette rivalité avec d'autres comme Tom Boonen - Fabian Cancellara.

Qui est l'équipe de Mathieu van der Poel ?

Depuis le début de sa carrière professionnelle, Mathieu van der Poel a connu quatre équipes jusqu'à présent : BKCP-Powerplus (2014-2015), BKCP-Corendon (2015-2016), Beobank-Corendon (2016-2017), Corendon-Circus (2018-2019) et Alpecin-Fenix depuis 2020 où le Néerlandais a prolongé jusqu'en 2025.

Qui est la compagne de Mathieu van der Poel ?

Côté vie privée, Mathieu van der Poel est en couple avec l'influenceuse et blogueuse mode Roxanne Bertels.