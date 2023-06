Holger Rune : soeur, classement, qui est le Danois ?

Révélation de cette saison 2022, Holger Rune fait parti des espoirs du tennis mondial comme Carlos Alcaraz. Biographie, palmarès, sœur, découvrez ce qu'il faut savoir sur la pépite danoise.

C'est un remake de l'édition 2022. Holger Rune et Casper Ruud vont s'affronter de nouveau en quart de finale de Roland-Garros ce soir à 20h15 sur le court Philippe-Chatrier (Amazon Prime). L'an dernier, c'est le Norvégien qui l'avait emporté en quatre manches. Il avait ensuite atteint la finale du tournoi parisien s'inclinant en finale contre un certain Rafael Nadal, quatorze fois vainqueur. Mais depuis, les choses ont changé.

Le Danois a intégré le top 10 mondial. Il a gagné un Masters 1000 en battant Novak Djokovic en finale de Bercy. Il a surtout de bien meilleurs résultats que le numéro 4 mondial sur l'ocre cette saison. Il a atteint la finale de deux Masters 1000 (Monte-Carlo et Rome). Le Norvégien lui, n'a pas des résultats aussi satisfaisants. Son meilleur parcours dans une compétition depuis avril, est une demi-finale au Foro Italico.

Sur le plan tennistique, Casper Ruud est extrêmement régulier en revers. Il commet peu de fautes. C'est un joueur forgé pour la terre battue. Il construit ses points et il est capable de tenir un match sur la longueur ce qui n'est pas le cas d'Holger Rune. On l'a déjà vu crampé sur un court alors qu'il n'a que 20 ans. Physiquement, il semble éprouvé quelques difficultés. Le Danois est aussi un joueur très irrégulier. Il est capable d'être très performant. A contrario, il peut avoir des phases de vides inexpliquées où il est méconnaissable avec un niveau de jeu assez faible.

Biographie Holger Rune. Holger Rune est né le 29 avril 2003 à Gentofte, ville danoise. Il a commencé à jouer au tennis à l'âge de six ans, grâce à sa sœur qui jouait aussi. Si le jeune Danois est aujourd'hui dévoué au tennis, cela n'a pas toujours été le cas selon son coach, Lars Christensen "Au début, il jouait aussi un peu au football et faisait toutes sortes de loisirs. Mais très rapidement, il voulait juste être un joueur de tennis".

En 2016, il rejoint l'Académie de Patrick Mouratoglou dans le sud de la France où il poursuit sa formation avec pour but de devenir joueur professionnel et de détrôner ses idoles : Rafael Nadal et Roger Federer. Avant de faire d'excellentes performances chez les "grands", Holger Rune s'est aussi exprimé chez les juniors où il a remporté Roland-Garros en 2019, un titre lui permettant de devenir le n°1 mondial de sa catégorie en octobre 2019.

Parmi ses principaux faits d'armes, le Danois a disputé son premier match en Grand Chelem à l'US Open 2021 face à Novak Djokovic où il est parvenu à prendre une manche au Serbe. Plus récemment, sa victoire face à Alexander Zverev au tournoi de Munich devrait lui servir de référence pour la suite de sa jeune carrière.

Joueur puissant, Holger Rune est un véritable adepte de la terre battue où Roland-Garros est son tournoi préféré. Son service lifté et sa panoplie offensive sont mises en valeur sur une surface où le Danois peut également profiter de ses qualités physiques.

Quel est le palmarès d'Holger Rune ?

Depuis qu'il est passé professionnel en 2020, Holger Rune a remporté 1 titre sur le circuit professionnel ATP. C'était au mois d'avril en 2022 au tournoi de Munich (Allemagne) où le Danois a battu Jiri Lehecka, Alexander Zverev, Emil Ruusuvuori et Oscar Otte avant de profiter de l'abandon de Botic Van De Zandschulp en finale pour gagner son premier tournoi. Le 6 novembre 2022, il remporte son premier Masters 1000 avec le tournoi de Paris Bercy

Quel est le classement d'Holger Rune ?

1019e mondial lors de son arrivée chez les professionnels sur le circuit ATP en 2020, Holger Rune est à l'heure actuelle, 6e au classement ATP, son meilleur rang depuis le début de sa carrière.

Quel est le salaire d'Holger Rune ?

Professionnel depuis 2020, Holger Rune a amassé plus d'1 million de dollars (1,122,518$) depuis le début sa carrière en gains obtenus lors des performances en tournois.

Holger Rune et l'Académie Mouratoglou

Il s'entraîne depuis qu'il a treize ans à l'Académie Mouratoglou. Une académie qui lui a permis de développer son niveau de jeu tout en suivant des cours scolaires. Dans le Sud de la France, le Danois a toujours fait preuve d'envie, de motivation et d'application pour arriver chez les professionnels. Patrick Mouratoglou a déclaré au sujet du prodige : "Il est très complet. Il est difficile de trouver une faiblesse dans son jeu. Il est extrêmement solide, très sérieux et très concentré. Si vous me demandez jusqu'où il peut aller, alors je ne lui imposerai pas de plafond, car je ne le fais pas. Je pense que c'est la bonne chose à faire, mais avec les capacités qu'il a, il peut aller très loin."

Un avis pleinement partagé par un autre joueur issu de l'Académie Mouratoglou, le Grec et 5e mondial Stefanos Tsitsipas : "Je me souviens avoir dit à mon entraîneur qu'il avait quelque chose de spécial. Je ne dis pas ça souvent des joueurs, mais il a attiré mon attention et Je pense que nous verrons beaucoup à son sujet dans un proche avenir. Rien ne le retient. Il a tout ce qu'il faut pour devenir un joueur de premier plan et je ne serai pas surpris si nous le voyions dans le top 10 à l'avenir."

Holger Rune et Carlos Alcaraz

Avec Carlos Alcaraz, Holger Rune fait partie des joueurs de la nouvelle génération du tennis mondial. Une génération déjà prétendante à la victoire finale en Grand Chelem ou lors des Masters 1000.

Qui est la soeur de Holger Rune ?

Présente dans la box de son frère depuis le début de Roland-Garros, Alma Rune a joué au tennis à une époque, mais est désormais une mannequin danoise comme l'a dévoilé en direct sur les antennes de France TV, l'entraîneur Patrick Mouratoglou.