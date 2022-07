Mark Cavendish : pourquoi le Britannique est absent du Tour de France ?

CAVENDISH. Recordman des victoires sur le Tour de France, le Britannique Mark Cavendish ne prendra pas le départ de la Grande Boucle ce vendredi 1er juillet.

Les fans du Tour de France attendaient peut être de voir le Britannique au départ de cette 109e édition... Mark Cavendish n'en sera pas. Son équipe Quick Step a préféré faire confiance à son sprinteur néerlandais Fabio Jakobsen, l'un des meilleurs au monde. "Nous choisissons de sprinter avec Fabio Jakobsen. Oui, il y a beaucoup de pression sur ses épaules maintenant. Il sait quelles décisions nous avons prises pour lui."

En attendant, Mark Cavendish sera à Singapour pour un critérium organisé par le Tour de France. "Le Tour de France Prudential Singapore Criterium marque plusieurs premières, une première course sur route du Tour de France en Asie du Sud-Est et une première course pour moi dans cette partie du monde. Le cyclisme m'a beaucoup apporté et fait partie intégrante de ma vie. C'est un privilège pour moi de faire ce que j'aime et j'ai hâte d'y aller et de partager l'adrénaline, l'excitation et le plaisir que procurent les critériums".

Biographie Mark Cavendish. Mark Cavendish est né le 21 mai 1985 à Douglas, sur l'Île de Man. Avant d'être l'un des meilleurs sprinteurs sur route de l'histoire, le Britannique a commencé par le BMX, le VTT et la piste où il est devenu champion du Monde de l'Américaine à trois reprises (2005, 2008 et 2016). Jeune, le natif de l'Île de Man n'avait qu'une idée en tête : devenir coureur professionnel : "Quand j'ai compris que je pouvais en vivre, ça a changé beaucoup de choses pour moi. J'ai travaillé de 16 à 18 ans pour mettre de l'argent de côté, en mettant le vélo entre parenthèses. Je me moquais d'être un bon junior. Pour moi, être champion du monde junior ne valait rien. Mon but, c'était de devenir professionnel. Quand j'ai eu assez d'argent, j'ai quitté mon emploi pour rejoindre l'école de la piste britannique. J'ai commencé à progresser, à apprendre, et aussi à gagner assez vite, c'est vrai."

Après avoir réalisé de belles performances sur la piste, Mark Cavendish s'est naturellement dirigé vers la route où le Tour de France et le classement par points étaient ses principaux objectifs. À ce jour, Mark Cavendish a remporté 34 étapes sur la Grande Boucle, un record qu'il partage avec Eddy Merckx. En 2011 et en 2021, le Britannique est parvenu à terminer le Tour de France avec le maillot vert sur les épaules.

Quel est le palmarès de Mark Cavendish ?

L'armoire à trophées et maillots de Mark Cavendish est bien remplie : champion du Monde sur route 2011, Milan-San Remo 2009, classement par points au Tour de France (2011 et 2021), Giro (2013) et Tour d'Espagne (2010) sans compter les 52 étapes sur les grands tours que le Britannique a remporté dont les 34 sur la Grande Boucle, un record qu'il partage avec la légende Eddy Merckx.

Mark Cavendish et le Tour de France.

Mark Cavendish a participé à 13 Tour de France (2007 à 2018 et 2021). En 13 participations, le Britannique a remporté 34 étapes, un record qu'il partage à l'heure actuelle avec "Le Cannibale" : Eddy Merckx. Après avoir égalé le record du quintuple vainqueur de la Grand Boucle, le natif de Douglas sur l'Île de Man a préféré rester modeste : "Ça a été tellement incroyable, et tellement dur aujourd'hui. C'est une référence bien sûr, mais on ne peut pas me comparer à Eddy Merckx. Il restera le plus grand coureur de tous les temps." S'il est parvenu à ramener le maillot vert jusqu'à l'arrivée mythique des Champs-Elysées à deux reprises (2011 et 2021), il a également porté le maillot jaune durant un jour en 2016.

Qui est l'équipe de Mark Cavendish ?

Mark Cavendish a connu quatorze équipes depuis qu'il est passé professionnel en 2006 :

T-Mobile (2006-2007)

High Road (Janvier 2008 - Juillet 2008)

Columbia (Juillet 2008 - Décembre 2008)

Columbia - High Road (Janvier 2009 - Juin 2009)

Columbia - HTC (Juillet 2009 - Décembre 2009)

HTC - Columbia (2010)

HTC - Highroad (2011)

Sky (2012)

Omega Pharma-Quick Step (2013 - 2014)

Etixx-Quick Step (2015)

Dimension Data (2016 - 2019)

Bahrein-McLaren (2020)

Deceuninck-Quick Step (2021)

Quick-Step Alpha Vinyl depuis 2022.

Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel, Kasper Asgreen, Fabio Jakobsen sont ses coéquipiers.

Sa dépression en 2018.

Au terme d'une saison 2017 très compliquée, le Britannique se sent mal. Atteint par le virus d'Epstein-Barr, les médecins décèlent également une dépression : "Je me suis dit que je devais savoir ce qui n'allait pas chez moi. Je pensais qu'ils allaient me dire que j'avais encore le virus d'Epstein-Barr, ce qui était le cas. Mais ils m'ont aussi dit que je faisais une dépression." Une période où le coureur a entamé un combat pour revenir au plus haut niveau : "J'ai pensé : 'OK maintenant c'est un combat pour retrouver ma vie. Il faut arrêter de penser au cyclisme pendant un moment, c'est ma vie que je dois d'abord reprendre avant de pouvoir redevenir cycliste".

Qui est la femme de Mark Cavendish ?

Ensemble depuis 2010, Mark Cavendish et l'ancienne mannequin Peta Todd se sont mariés en octobre 2013. Les deux Britanniques ont eu trois enfants, nés en 2012, 2015 et 2018.