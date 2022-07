Primoz Roglic : va-t-il être au service de Jonas Vingegaard ?

ROGLIC. Officiellement, Primoz Roglic est le leader de la Jumbo Visma pour détronner Tadej Pogacar. Mais avec un départ au Danemark, les yeux sont rivés sur un certain Jonas Vingegaard.

Une malédiction à arrêter. Sur ce Tour de France 2022, Primoz Roglic espère bien enfin lever les bras sur les Champs Elysées en tant que vainqueur. Après la perte de son maillot jaune lors de la dernière étape en 2020 et son abandon en 2021 pour cause de blessure, le Slovène est considéré comme le principal adversaire de son jeune compatriote Tadej Pogacar. Mais en cas de contre performance ou face à la forme étincelante de son jeune coéquipier Jonas Vingegaard, acclamé comme une rock star lors de la présentation des équipes à Copenhague, Primoz Roglic deviendra-t-il un coéquipier de luxe ?

Interrogé, Primoz Roglic explique que la victoire face à Pogacar se fera seulement en équipe. ""Nous avons de nombreuses qualités individuelles. Ensemble, nous devrons faire de notre mieux. Oui, nous avons la conviction que nous pouvons le battre en tant qu'équipe. Nous nous rendons mutuellement plus forts ((à propos de Jonas Vingegaard NDLR). Jonas est un très bon coureur. Mais cela vaut également pour les autres, qui sont individuellement très forts. Avec Jonas, j'ai une bonne relation en dehors du vélo. Nous sommes de très bons amis".

en savoir plus

Biographie Primoz Roglic

Primoz Roglic est né le 29 octobre 1989 à Trbovlje en Yougoslovie, une ville située aujourd'hui Slovénie. Fils d'un père ouvrier et d'une mère, assistante dans un cabinet dentaire, le Slovène s'est d'abord illustré en saut à ski , une discipline qu'il a commencé à huit ans avant de devenir l'un des meilleurs des coureurs mondiaux à l'heure actuelle. Il a disputé de nombreuses compétitions en saut à ski dont les championnats du Monde junior où il a remporté la médaille d'argent en 2006 avec l'équipe slovène. Il arrête sa carrière de saut à ski en 2011 et décide de se consacrer pleinement au cyclisme.

Après avoir effectué une saison 2012 très convaincante sur le circuit amateur, Primoz Roglic signe dans l'équipe Adria Mobil. Après s'être révélé durant ses premières années, il signe en 2016 avec l'équipe World Tour Lootto NL-Jumbo, une formation avec laquelle il réalise de belles performances dès ses débuts sur le Tour d'Italie avant de remporter l'année suivante sa première course à étapes sur le circuit professionnel avec le Tour de l'Algarve en 2017. Redoutable grimpeur, le talent de Primoz Roglic n'est plus à démontrer où il fait partie des meilleurs coureurs du peloton avec Tadej Pogacar, Richard Carapaz , ou Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel et Wout Van Aert.

Quel est le palmarès de Primoz Roglic ?

L'armoire à trophées et maillots de Primoz Roglic est bien remplie : champion de Slovénie du contre-la-montre (2016), médaille d'argent du championnat du Monde de contre-la-montre (2017), Tour de l'Algarve (2017), Tour du Pays Basque (2018 et 2021), Tour des Emirats Arabes Unis (2019), Tirreno-Adriatico (2019), Tour de Romandie (2018 et 2019), Vuelta (2019, 2020 et 2021), champion de Slovénie sur route (2020), Liège-Bastogne-Liège (2020),champion olympique du contre-la-montre (2021) et Paris-Nice.

Quel est le salaire de Primoz Roglic ?

Superstar du peloton, Primoz Roglic est l'un des coureurs les mieux payés du circuit. Le Slovène touche 2,9 millions d'euros par saison. Il est lié à la formation Jumbo-Visma jusqu'en 2023.

Qui est l'équipe de Primoz Roglic ?

Depuis son passage chez les professionnels en 2013, Primoz Roglic a connu trois équipes : Adria Mobil (2013-2015), Lotto NL-Jumbo (2016-2018) et Jumbo-Visma depuis 2019. Ses principaux partenaires chez la formation néerlandaise sont Wout Van Aert, Tom Dumoulin, Jonas Vingegaard ou Christophe Laporte.

Primoz Roglic et les grands tours

S'il n'a jamais gagné le Tour d'Italie ni le Giro, Primoz Roglic est le triple tenant du titre sur la Vuelta après avoir remporté le classement général du Tour d'Espagne en 2019, 2020 et 2021. Il est le premier Slovène à avoir remporté un grand tour. Il a participé au Giro à deux reprises (en 2016 et 2019) et 3 fois au Tour d'Espagne où il s'est imposé à chaque participation.

Primoz Roglic et le Tour de France.

S'il a déjà participé à quatre Tour de France, Primoz Roglic n'est jamais parvenu à s'imposer sur la Grande Boucle. Le Slovène n'est pas passé loin de finir avec le maillot jaune aux Champs-Elysées en 2020 mais il s'est fait voler la place de leader par son compatriote Tadej Pogacar lors de l'avant-dernière étape.

Primoz Roglic et le dopage.

S'il n'a pas gagné lors de l'Amstel Golden Race 2021, la performance de Primoz Roglic a fait polémique. Lors de l'ascension finale menant jusqu'à l'arrivée, le Slovène se retrouve obligé de changer de vélo à cause d'un ennui mécanique. En changeant de cadre, on peut se rendre compte sur la vidéo que le pédalier continue de tourner, ce qui créer une polémique. Dans la vidéo, on voit le coureur de la formation Jumbo-Visma appuyer sur le bout de son cintre.

Qui est la femme de Primoz Roglic ?

Depuis 2021, Primoz Roglic est marié avec Lora Klinc, une célèbre écrivaine slovène qui gère également certains aspects de la carrière de son mari. Ils ont également eu un fils nommé Lev.