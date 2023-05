Clément Turpin : arbitre de Inter - Milan, il est "sous pression"

L'arbitre français Clément Turpin sera au centre de l'attention ce mardi 16 mai lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions.

Sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines à cause des dernières prestations, Clément Turpin a toujours la confiance des instances de l'UEFA et a été désigné comme l'arbitre central du derby Inter - Milan en demi-finale retour de la Ligue des champions ce mardi 16 mai. Au tour précédent, il avait reçu une soufflante de la part de Thomas Tuchel après l'élimination du Bayern. "Je lui donnerais la note de 1/10. Il a été en dessous de tout. Il a sifflé tout et n'importe quoi" avait lancé l'Allemand. Lors du choc de Ligue 1 entre Lens et Marseille, Clément Turpin était encore sous le feu des critiques après avoir annulé le but d'Alexis Sanchez.

Mais l'arbitre central conserve la confiance des instances officielles, notamment après sa finale de la Ligue des champions parfaitement gérée. Ce mardi, il arbitrera une demi-finale et un Milan AC composé de nombreux français. Pas de quoi inquiéter le coach de l'Inter Simone Inzaghi. "Des amis m'ont fait remarquer qu'il était français et que Milan comptait quatre joueurs français dans son effectif... Pour nous, pas de problème et une confiance maximale.

en savoir plus

Biographie Clément Turpin. Clément Turpin est né le 16 mai 1982 à Oullins, ville du Rhône en région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 2006 où il a commencé à arbitrer des rencontres nationales, il est l'un des meilleurs arbitres français. En août 2008, Clément Turpin est devenu le plus jeune arbitre de Ligue 1, battant le record de précocité de Philippe Kalt depuis 1994. Très vite, le natif d'Oullins est passé aux compétitions internationales dès 2011 en officiant au championnat d'Europe des moins de 19 ans.

Aujourd'hui, Clément Turpin fait partie des meilleurs arbitres au monde et va diriger la prochaine finale de Ligue des Champions le 28 mai 2022 au Stade de France entre Liverpool et le Real Madrid. Il a officié aux deux derniers Euros, aux JO 2016, à la dernière Coupe du Monde mais aussi en Ligue des Nations et les autres compétitions organisées par l'UEFA comme la Ligue des Champions ou la Ligue Europa.

Quel est le salaire de Clément Turpin ?

En Ligue 1, chaque arbitre touche un salaire fixe d'environ 6500 euros selon L'Equipe sans oublier des primes liées aux matchs en fonction du niveau du championnat et du rôle de l'arbitre. Dans l'élite, un arbitre central touche 3 029 euros brut de primes, un assistant 1 478€ et 1 000€ pour un assistant vidéo. En deuxième division, la prime de match est de 1 583€ pour l'arbitre central et de 711€ euros pour ses assistants.

Quelles sont les désignations majeures de Clément Turpin ?

Depuis le début de sa carrière d'arbitre de football, voici les rencontres majeures où Clément Turpin a officié en tant qu'arbitre :

2011 : Finale Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Lille

2014 : Trophée des Champions entre le Paris Saint-Germain et Guingamp

2016 : Finale Coupe de France entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain

2017 : Quart de finale Ligue Europa entre le Celta Vigo et KRC Genk

2018 : Finale Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco

2018 : Quart de finale Ligue des Champions entre l'AS Roma et le FC Barcelone

2018 : Demi-finale Ligue Europa entre l'Atlético Madrid et Arsenal

2019 : Quart de finale Ligue des Champions entre la Juventus Turin et l'Ajax Amsterdam

2019 : Demi-finale Ligue Europa entre Arsenal et Valence

2019 : Demi-finale Ligue des Nations entre les Pays-Bas et l'Angleterre

2020 : Quart de finale Ligue Europa entre Manchester United et le FC Copenhague

2021 : Quart de finale Ligue des Champions entre Chelsea et le FC Porto

2021 : Finale Ligue Europa entre Villareal et Manchester United

2022 : Quart de finale Ligue des Champions entre Chelsea et le Real Madrid

2022 : Finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid

Clément Turpin et la Ligue des Champions

Le 28 mai 2022, Clément Turpin sera l'arbitre de la finale de la Ligue des Champions entre les deux clubs historiques : Liverpool et le Real Madrid. Il sera le sixième Français à diriger une finale de C1, avec Nicolas Danos et Cyril Gringore comme assistants. Benoît Bastien sera le quatrième arbitre du match, tandis que Jérôme Brisard s'occupera du VAR. La dernière fois qu'un Français a arbitré une finale de Ligue des Champions, c'était en 1986 où Michel Vautrot avait dirigé la finale Steaua Bucarest - FC Barcelone (0-0, 2.t.a.b. à 0).

Clément Turpin et l'Olympique Lyonnais

Régulièrement pointé du doigt par les supporters lyonnais, ces derniers reprochent à Clément Turpin certaines décisions prises à l'encontre des joueurs de l'Olympique Lyonnais. En 2019, les fans des Gones n'avaient pas hésité à créer une pétition afin que Clément Turpin n'arbitre plus l'OL.