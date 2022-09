Ons Jabeur : classement, palmarès... Qui est la Tunisienne qui affronte Caroline Garcia ?

JABEUR. En demi-finale de l'US Open face à la Française Caroline Garcia, la Tunisienne Ons Jabeur crève également l'écran depuis le début de la saison.

Numéro 5 mondiale, la Tunisienne Ons Jabeur impressionne depuis le début de la saison malgré un Roland-Garros catastrophique et une élimination au premier tour. Face à Caroline Garcia, la joueuse vise une finale de Grand Chelem et évoque de bons souvenirs face à la Française. "Ce match, ça rappelle de vieux souvenirs (sourire) ! Je suis content de retrouver Caroline dans un tel décor. Je suis contente pour elle de voir qu'elle est de retour au plus haut niveau, là où elle doit être. Evidemment je sais que c'est une joueuse très agressive. On verra qui parvient à imposer son style de jeu. Je crois, j'espère que ce sera un très beau match..."

Si on regarde les statistiques, Ons Jabeur part avec les faveurs des pronostics pour cette rencontre. Elle est invaincue sur le circuit WTA face à Caroline Garcia, avec deux victoires au premier tour de l'US Open 2019, et au deuxième tour de l'Open d'Australie 2020. Le constat était identique sur le circuit des juniors, avec quatre victoires pour la Tunisienne en quatre matchs à Roland-Garros (au 2e tour en 2010, en demi-finale en 2011), Wimbledon (au 1er tour 2010) et... l'US Open (en quarts de finale en 2010).

Biographie Ons Jabeur.

Ons Jabeur est née le 28 août 1994 à Ksar Hellal en Tunisie, à 20 kilomètres de Monastir. Fille de Ridha et Samira Jabeur, la Tunisienne découvre le tennis grâce à sa mère qui lui met une raquette dans les mains dès trois ans et l'emmène au club d'Hammam Sousse, banlieue chic de la station balnéaire Sousse où la famille Jabeur habite. De quatre à treize ans, elle s'entraîne Nabil Mlika mais faute d'installations suffisantes pour poursuivre son rêve et devenir professionnelle, Ons Jabeur intègre le lycée sportif d'El Menzah à Tunis.

Première joueuse arabe à intégrer le top 10, Ons Jabeur est une tenniswoman hors du commun où la Tunisienne a une immense panoplie offensive et défensive. Du revers slicé au coup droit long de ligne en passant par les amorties, elle impose facilement son jeu à ses adversaires qui sont souvent désarmés face à la variété de ses coups.

Quel est le palmarès d'Ons Jabeur ?

Ons Jabeur a remporté 2 titres dans sa carrière dont le WTA 1000 de Madrid en 2022 après avoir battu l'Américaine Jessica Pegula. La Tunisienne a également été sacrée au tournoi de Birmingham en 2021. Cinq finales perdues s'ajoutent au palmarès de la native de Ksar Hellal : Charleston et Rome en 2022, Charleston et Chicago en 2021, Moscou en 2018.

Quel est le classement d'Ons Jabeur ?

Proche de la 250e place mondiale (264e - NDR) en 2012 lorsqu'elle fait ses premiers pas sur le circuit féminin, Ons Jabeur occupe actuellement le 5e rang du classement WTA, son meilleur depuis le début de sa carrière. Depuis le début de sa carrière, elle a disputé 577 rencontres pour un ratio positif de 371 victoires et 206 défaites.

Quelle est la fortune d'Ons Jabeur ?

Depuis 2012 où elle est passée professionnelle, Ons Jabeur a amassé plus de 6 millions de dollars (6,055,892m de $) en prize money dont 1,868,217m de $ en 2022.

Qui est le copain d'Ons Jabeur ?

Depuis 2015, Ons Jabeur est mariée à Karim Kamoun, un ancien escrimeur et son préparateur physique.