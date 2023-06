Ons Jabeur : qui est la Tunisienne ?

La Tunisienne Ons Jabeur est l'une des meilleures joueuses de tennis du circuit WTA. Les infos sur sa biographie.

Qualifiée pour les quarts de finale de Roland-Garros pour la toute première fois de sa carrière, la Tunisienne Ons Jabeur affronte la Brésilienne Beatriz Haddad Maia pour une place dans le dernier carré ce mercredi 7 juin. La Tunisienne est également rentrée dans l'histoire puisque pour la première fois, une joueuse africaine (hommes et femmes confondus) a atteint les quarts de finale des quatre tournois du Grand Chelem. "C'est le seul Grand Chelem qui manquait à mon tableau. Je suis ravie de ma performance. Je suis contente de mon jeu, surtout d'être revenue après avoir contracté une blessure. J'espère que j'irai encore plus loin".

Ons Jabeur ne veut donc pas s'arrêter là et à toutes ses chances pour aller encore plus loin, même si son objectif est déjà atteint. "C'est un bon objectif pour cette année (les quarts de finale). Évidemment, c'est difficile de jouer sur terre battue parce que c'est plus physique. Pendant le tournoi, je vais y aller doucement et voir si je peux atteindre les quarts de finale et faire mieux qu'Hicham Arazi qui a fait les quarts de finale. C'est un challenge [que j'ai] avec Hicham "Un quart de finale, c'est un quart de finale. On verra ce qui va se passer. J'espère utiliser mon expérience pour être prête à aller en demi-finale et aller chercher ce titre" a expliqué la Tunisienne après la rencontre. "

Biographie Ons Jabeur.

Ons Jabeur est née le 28 août 1994 à Ksar Hellal en Tunisie, à 20 kilomètres de Monastir. Fille de Ridha et Samira Jabeur, la Tunisienne découvre le tennis grâce à sa mère qui lui met une raquette dans les mains dès trois ans et l'emmène au club d'Hammam Sousse, banlieue chic de la station balnéaire Sousse où la famille Jabeur habite. De quatre à treize ans, elle s'entraîne Nabil Mlika mais faute d'installations suffisantes pour poursuivre son rêve et devenir professionnelle, Ons Jabeur intègre le lycée sportif d'El Menzah à Tunis.

Première joueuse arabe à intégrer le top 10, Ons Jabeur est une tenniswoman hors du commun où la Tunisienne a une immense panoplie offensive et défensive. Du revers slicé au coup droit long de ligne en passant par les amorties, elle impose facilement son jeu à ses adversaires qui sont souvent désarmés face à la variété de ses coups.

Quel est le palmarès d'Ons Jabeur ?

Ons Jabeur a remporté 2 titres dans sa carrière dont le WTA 1000 de Madrid en 2022 après avoir battu l'Américaine Jessica Pegula. La Tunisienne a également été sacrée au tournoi de Birmingham en 2021. Cinq finales perdues s'ajoutent au palmarès de la native de Ksar Hellal : Charleston et Rome en 2022, Charleston et Chicago en 2021, Moscou en 2018.

Quel est le classement d'Ons Jabeur ?

Proche de la 250e place mondiale (264e - NDR) en 2012 lorsqu'elle fait ses premiers pas sur le circuit féminin, Ons Jabeur occupe actuellement le 5e rang du classement WTA, son meilleur depuis le début de sa carrière. Depuis le début de sa carrière, elle a disputé 577 rencontres pour un ratio positif de 371 victoires et 206 défaites.

Quelle est la fortune d'Ons Jabeur ?

Depuis 2012 où elle est passée professionnelle, Ons Jabeur a amassé plus de 6 millions de dollars (6,055,892m de $) en prize money dont 1,868,217m de $ en 2022.

Qui est le copain d'Ons Jabeur ?

Depuis 2015, Ons Jabeur est mariée à Karim Kamoun, un ancien escrimeur et son préparateur physique.