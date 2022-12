Théo Hernandez : buteur contre le Maroc, qui est le frère de Lucas ?

THEO HERNANDEZ. Orphelin de son frère Lucas, blessé dès le premier match de la Coupe du monde, Théo Hernandez l'a suppléé sur le côté gauche de la défense et s'est mis en évidence, ouvrant même le score face au Maroc en demi-finale.

Un Hernandez en remplace un autre ! Et après Marius Trésor en 1982 (défaite face à l'Allemagne), Lilian Thuram en 1998 (victoire contre la Croatie) et Samuel Umtiti en 2018 (victoire contre la Belgique), un défenseur de l'équipe de France a marqué en demi-finale de Coupe du monde. Théo Hernandez a ouvert le score dès les premières minutes du match entre la France et le Maroc. Le latéral de l'AC Milan a été à la conclusion d'une action confuse où Kylian Mbappé a été contré plusieurs fois dans la surface avant que le ballon ne gagne le côté gauche de la surface où le latéral était monté, trompant de près le gardien marocain Yassine Bounou d'une belle demi-volée du pied gauche.

Orphelin de Lucas Hernandez victime d'une rupture des ligaments croisés dès le premier match France-Australie, Théo Hernandez a parfaitement suppléé son "frangin" au fil de la compétition, s'imposant dans le couloir gauche de la défense. Le défenseur incarne une version plus offensive dans un secteur de jeu par rapport à son frère Lucas, sa vitesse et son abnégation seront deux forces certaines même si ses qualités défensives ont déjà pu être mises en cause.

"Le coach Didier me dit de tenter et de pousser mes actions au maximum, expliquait, fin février, Theo Hernandez auprès de L'Equipe. Ce système est le meilleur pour exprimer mes qualités. J'ai la vitesse, le centre et la frappe. Plus qu'un latéral "défenseur", je suis un latéral "attaquant". J'aime participer au jeu, apporter le surnombre, aller au bout des actions et marquer. C'est parfois dur : en avant, en arrière, en avant, en arrière... Mais j'ai la caisse pour ça. Tout cela comporte des risques. On le sait en jouant avec moi comme ça. Mais le coach Didier me dit aussi de ne pas oublier de défendre." Ce devait être l'une des clés de sa première Coupe du monde et Théo Hernandez a visiblement retenu le message.

Théo Hernandez a connu énormément de sélections de jeunes avec l'équipe de France. Il a été sélectionné avec les U18, U19 et U20. Le 26 août 2021, Didier Deschamps le convoque pour la première fois pour les matches de la qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le latéral milanais connait sa première sélection le 8 septembre 2021 où il joue l'intégralité de la rencontre face à la Finlande. Un mois après, Théo Hernandez est de nouveau appelé et joue un match important en demi-finales de la Ligue des Nations face à la Belgique. Il offre le but vainqueur aux Bleus au terme d'un match où la France était mené de deux buts. Il s'agit de son premier but sous le maillot tricolore. Il dispute ensuite la finale de cette compétition et offre à Kylian Mbappé l'opportunité de marquer le but du sacre que l'attaquant parisien ne manquera pas. Dans la foulée d'une très bonne saison avec l'AC Milan sacré champion d'Italie 2022 et de 7 premières sélections intéressantes en Bleu, Théo Hernandez est appelé pour la Coupe du monde par Didier Deschamps.

Une grosse activité dans son couloir et un talent inné pour la contre-attaque, appuyés par une belle qualité technique de centres et d'élimination mais aussi par une vitesse pure rare pour un défenseur.

La présence de son frère, sacré champion du monde 2018, peut le tranquilliser dans l'approche et la gestion d'une grande compétition. Leurs profils différents, complémentaires sur le côté gauche (Lucas plus défensif, Théo plus contre-attaquant) apportent un vrai choix à Didier Deschamps. Davantage un piston qu'un défenseur pur et dur, un profil moins spectaculaire que le sien mais toujours apprécié dans une Coupe du monde où la défense fait souvent la différence et prend le pas sur le show et le jeu.

Le retour au 4-3-3 le défavorisera-t-il par rapport au système en 3-4-1-2 utilisé ces derniers mois par Didier Deschamps ? Théo Hernandez pourrait se voir de facto relégué sur le banc avec un rôle de joker plus que de titulaire.

Théo Hernandez est né le 6 octobre 1997 à Marseille, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en France. Comme son frère Lucas, Theo Hernandez est un pur produit de l'école de football espagnol où il a vécu dès sa plus tendre enfance, dans la foulée de la fin de carrière de son père Jean-François passé par l'Atletico Madrid. C'est dans ce club qu'il fait ses armes en équipe de jeunes puis avec la réserve, comptant une première titularisation avec l'équipe A dès la saison 2015-2016. Il est recruté par le grand rival, le Real Madrid, en 2017 où il peine à s'imposer mais étoffe son palmarès d'une Ligue des champions en 2018 sous les ordres de Zinédine Zidane. Prêté au Rayo Vallecano puis à la Real Sociedad pour gagner du temps de jeu, il est finalement recruté par l'AC Milan en 2019. En Italie, Theo Hernandez engrange les minutes, les passes décisives et les buts, parfois spectaculaires, contribuant grandement au retour de l'AC Milan au premier plan et au titre de champion d'Italie 2022.

Théo Hernandez Age : 25 ans

25 ans Poste : défenseur

défenseur Club actuel : AC Milan

AC Milan Salaire : environ 4 millions d'euros annuels ► Le récap' ◄ En chiffres : 13 matchs en Serie A cette saison, 2 buts et 2 passes décisives. 32 matchs la saison dernière avec 5 buts et 7 passes décisives

5 matchs en LDC cette saison. 5 matchs la saison dernière

2 match en EDF cette saison, 1 but. Quelques trophées : Super Coupe d'Espagne 2017 (Real Madrid)

Ligue des Champions 2017-2018 (Real Madrid)

Championnat d'Italie 2021-2022 (AC Milan)

Ligue des Nations 2021-2022 (Equipe de France)

Théo Hernandez est le frère cadet de Lucas Hernandez qui évolue dans le club allemand du Bayern Munich. Deux ans séparent les deux joueurs. Le défenseur bavarois est devenu international avant son frère et a remporté la Coupe du Monde avec l'équipe de France en 2018 en Russie. Mais auparavant les deux frères ont connu un épisode compliqué en 2003 lorsque leur père, Jean-François Hernandez, disparait sans laisser de traces. Théo et Lucas Hernandez se lancent dans le foot une année plus tard au Rayo Vallecano alors qu'ils sont installés en Espagne depuis l'année 2000. Le grand frère de Théo Hernandez a gravi les échelons plus rapidement dans le monde du ballon rond et signe au Bayern en 2019 alors qu'il est âgé de 23 ans. Mais depuis les deux joueurs font partie des meilleurs à leur poste et évoluent tous les deux en équipe de France, devenant même les premiers membres d'une même fratrie à jouer ensemble une Coupe du monde sous le maillot bleu depuis 90 ans et les frères Laurent (Jean et Lucien) en 1932 !

En novembre 2022, à quelques jours de la Coupe du monde, le magazine France Football a publié une large enquête sur les traces du père de Lucas et Théo Hernandez, Jean-François Hernandez, ex-joueur professionnel dans les années 1980 et 1990 disparu mystérieusement au début des années 2000. Le magazine a notamment interrogé leur demi-soeur qui nie la thèse de l'abandon et évoque un différent familial avec la mère des deux internationaux français. Jean-François Hernandez a notamment évolué à Toulouse jusqu'en 1994, à Sochaux en 1995 à l'Olympique de Marseille de 1995 à 1998 avant de finir sa carrière en Espagne à l'Atletico de Madrid et au Rayo Vallecano.

Théo Hernandez est un natif de la ville de Marseille. Et en 2017, une rumeur sur un éventuel intérêt de l'OM arrive aux oreilles du latéral gauche. Interrogé par le quotidien espagnol AS sur cet rumeur de transfert, Théo Hernandez désamorce et répond : "L'OM ? Je n'y pense pas. Je laisse ça à mon agent. Je dois seulement continuer à jouer et à grandir." Mais le latéral ajoute que l'OM "n'est pas n'importe quel club" mais qu'il ne souhaite pas se "laisser distraire" pour autant faisant alors taire ces rumeurs. Depuis, Théo Hernandez a rejoint l'AC Milan en 2019.