Théo Hernandez : titulaire indiscutable avec les Bleus ?

Capitaine du Milan AC, Théo Hernandez est devenu l'un des joueurs les plus importants du dispositif de Didier Deschamps.

Il est un cadre du Milan AC, il en est même le capitaine. Théo Hernandez fera la Coupe du monde au Qatar avec l'équipe de France et pourrait même être titulaire avec les Bleus. Très à l'aise dans une défense en trois avec un rôle de piston avec en soutien la possibilité de voir son frère Lucas Hernandez, Théo Hernandez peut aussi être rassurant dans une défense à quatre par sa vitesse et son abnégation.

Le coach Didier me dit de tenter et de pousser mes actions au maximum, expliquait, fin février, Theo Hernandez auprès de L'Equipe. Ce système est le meilleur pour exprimer mes qualités. J'ai la vitesse, le centre et la frappe. Plus qu'un latéral "défenseur", je suis un latéral "attaquant". J'aime participer au jeu, apporter le surnombre, aller au bout des actions et marquer. C'est parfois dur : en avant, en arrière, en avant, en arrière... Mais j'ai la caisse pour ça. Tout cela comporte des risques. On le sait en jouant avec moi comme ça. Mais le coach Didier me dit aussi de ne pas oublier de défendre. "

Biographie Théo Hernandez. Théo Hernandez est né le 6 octobre 1997 à Marseille, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en France. Il s'agit d'un footballeur professionnel qui évolue au poste de latéral gauche. Il est le fils de l'ancien footballeur Jean-François Hernandez et le frère cadet de Lucas Hernandez qui évolue au Bayern Munich. Théo Hernandez joue dans le club italien du Milan AC. Formé à l'Atlético Madrid, le latéral milanais a également évolué du côté du club du Real Madrid sans jamais véritablement s'y imposer. Il est international français depuis le mois d'août 2021.

Qui est le frère de Théo Hernandez ?

Théo Hernandez est le frère cadet de Lucas Hernandez qui évolue dans le club allemand du Bayern Munich. Deux ans séparent les deux joueurs. Le défenseur bavarois est devenu international avant son frère et a remporté la Coupe du Monde avec l'équipe de France en 2018 en Russie. Mais auparavant les deux frères ont connu un épisode compliqué en 2003 lorsque leur père, Jean-François Hernandez, disparait sans laisser de traces. Théo et Lucas Hernandez se lancent dans le foot une année plus tard au Rayo Vallecano alors qu'ils sont installés en Espagne depuis l'année 2000. Le grand frère de Théo Hernandez a gravi les échelons plus rapidement dans le monde du ballon rond et signe au Bayern en 2019 alors qu'il est âgé de 23 ans. Mais depuis les deux joueurs font partie des meilleurs à leur poste et évoluent tous les deux en équipe de France.

Quel est le parcours de Théo Hernandez en équipe de France ?

Théo Hernandez a connu énormément de sélections de jeunes avec l'équipe de France. Il est sélectionné avec les U18, U19 et U20. Le 26 août 2021, Didier Deschamps le convoque pour les matches de la qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le latéral milanais connait sa première sélection le 8 septembre 2021 où il joue l'intégralité de la rencontre face à la Finlande. Un mois après, Théo Hernandez est de nouveau appelé et joue un match important en demi-finales de la Ligue des Nations face à la Belgique. Il offre le but vainqueur aux Bleus au terme d'un match où la France était mené de deux buts. Il s'agit de son premier but sous le maillot tricolore. Il dispute ensuite la finale de cette compétition et offre à Kylian Mbappé l'opportunité de marquer le but du sacre que l'attaquant parisien ne manquera pas. Théo Hernandez cumule actuellement cinq sélections avec les Bleus de Didier Deschamps et détient déjà un titre avec la Ligue des Nations remportée en 2021.

Quel lien Théo Hernandez entretient-il avec l'OM ?

Théo Hernandez est un natif de la ville de Marseille. Et en 2017, une rumeur sur un éventuel intérêt de l'OM arrive aux oreilles de l'actuel latéral du Milan AC. Interrogé par le quotidien espagnol AS sur cet rumeur de transfert, Théo Hernandez désamorce et répond : "L'OM ? Je n'y pense pas. Je laisse ça à mon agent. Je dois seulement continuer à jouer et à grandir." Mais le latéral ajoute que l'OM "n'est pas n'importe quel club" mais qu'il ne souhaite pas se "laisser distraire" pour autan faisant alors taire ces rumeurs.