Léolia Jeanjean : palmarès, classement... Qui est le Française au parcours compliqué ?

JEANJEAN. Sensation française de Roland-Garros 2022 avec Diane Parry, Léolia Jeanjean savoure après avoir connu quelques moments difficiles dans sa carrière. Découvrez qui est la tricolore qui vise une qualification pour les huitièmes de finale aux Internationaux de France ?

À l'image de sa compatriote Diane Parry, Leolia Jeanjean est l'une des révélations du tournoi de Roland-Garros 2022. Ce samedi, la Française joue son troisième tour à Roland face à la Roumaine Begu et peut viser les huitièmes de finale. "Ce qui me surprend, c'est de voir que mon jeu les dérange autant, je pensais que j'allais être dépassée par la vitesse, que j'allais prendre des coups gagnants dans tous les sens, et ce n'est pas le cas", a-t-elle avoué en conférence de presse. "Je n'aurais jamais pu imaginer tout ça quand j'ai arrêté de jouer pendant plusieurs années."

Les filles contre qui je joue n'ont aucune idée de qui je suis, comment je joue, au contraire de moi, qui les connais mieux. Je connais leurs points forts et leurs points faibles, et je peux mettre une tactique en place", a-t-elle expliqué. Tout ce qui se passe change un peu les plans, la programmation surtout. J'étais repartie pour faire des ITF, là je vais pouvoir faire les WTA."

Léolia Jeanjean à Roland-Garros

Vainqueur de son premier tour face à l'Espagnole et Nuria Parrizas Dias, Léolia Jeanjean a fait sensation du côté de la Porte d'Auteuil en éliminant la Tchèque et tête de série n°8, Karolina Pliskova. La Française jouera une qualification pour les huitièmes de finale et la deuxième semaine à Roland-Garros contre la Roumaine Begu.

Quel est le classement de Léolia Jeanjean ?

Avant ce tournoi de Roland-Garros 2022, la Française Leolia Jeanjean occupait le 227e rang du classement WTA.

Quel est le palmarès de Léolia Jeanjean ?

En 2022, Léolia Jeanjean a remporté le Ladies Open Calvi, un tournoi où la Française est repartie avec un chèque de 25 000$. Deux finales à Porto (Portugal) et à Croissy-Beaubourg s'ajoutent au palmarès de la Montpelliéraine.

Quel est le parcours de Léolia Jeanjean ?

À 12 ans, elle était surnommée "la Mozart du tennis" où Léolia Jeanjean était -4/6. Ses principales adversaires qu'elle battait était Daria Gavrilova, Madison Keys, Elina Svitolina ou Yulia Putintseva. Mais une blessure (triple luxation au genou gauche) à 15 ans stoppe brutalement la Française dans son évolution et lorsqu'elle souhaite reprendre deux années plus tard, elle est lâchée par la Fédération française de tennis qui la soutenait jusqu'à présent.

Léolia Jeanjean part alors aux Etats-Unis entre 2014 et 2019 où le tennis est mis entre parenthèses, même si elle jouait pour son université. À son retour en France en 2020, Léolia Jeanjean a le déclic et souhaite se donner deux ans pour se relancer dans le tennis et intégrer le top 100 du classement WTA. Un objectif dont elle sera proche après Roland-Garros : sa victoire au deuxième tour contre la tête de série n°8 Karolina Pliskova lui assure une 145e place mondiale et un joli chèque de 125 800 euros minimum avant son 3e tour face à la Roumaine Begu.