Gilles Simon : âge, classement, Roland-Garros... Qui est le Français ?

SIMON. Membre des fameux "Mousquetaires", Gilles Simon réalise un dernier Roland-Garros impressionnant et peut espérer atteindre les huitièmes de finale.

Jusqu'ou s'arrêtera "Gilou" ? À l'instar d'un Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon dispute son tout dernier Roland-Garros, lui qui partira à la retraire à la fin de l'année. Après un premier tour incroyable face à Carreno-Busta et un 2e tour parfaitement maîtrisé face à Johnson, le Français s'attaque à un adversaire plus coriace, le Croate Marin Cilic et devra faire avec sa fatigue physique. "Je sais ce que cela me demande de récupérer d'un match comme cela et c'est dur. Aujourd'hui, je sens qu'il y a de la fatigue, je sens que j'ai les yeux un peu dans le vague, un peu dans le vide. Je sens que c'est plus dur, mais que malgré cela, je fais une belle performance, je joue bien, je maîtrise bien mon adversaire, une fois que j'ai réussi à lancer le match. Mais j'ai toujours des inquiétudes. Je sais qu'un match, cela tourne vite... Ce Roland, c'est un mélange d'excitation et d'inquiétudes."

Quel âge à Gilles Simon ?

En 2022, au moment de l'édition de Roland-Garros, Gilles Simon à 37 ans. Le tennisman est né le 27 décembre 1984 dans le Sud de la France, à Nice.

Quel est le classement de Gilles Simon ?

Avant Roland-Garros, tournoi auquel il a obtenu une wild-card, Gilles Simon est à la 158e place mondiale selon le dernier classement ATP.

Quel a été le meilleur classement de Gilles Simon ?

Au sommet de sa carrière, le Français Gilles Simon était à la 6e place mondiale lors de la saison 2009.

Gilles Simon à Roland-Garros

Engagé au 3e tour de l'édition 2022, Gilles Simon en est à son 18e Roland-Garros en carrière, lui qui a participé à son tout premier en 2004. Son meilleur résultat, trois huitièmes de finale en 2011 face à Robert Soderling, en 2013 face à Federer et 2015 face à Stan Wawrinka.