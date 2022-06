Coco Gauff : qui est l'Américaine, qualifiée pour les demi-finales de Roland-Garros ?

GAUFF. Demi-finaliste aux Internationaux de France, Coco Gauff fait partie des joueuses de tennis les plus prometteuses de la nouvelle génération. Biographie, classement, père, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur l'Américaine formée à l'Académie Patrick Mouratoglou.

Coco Gauff couronnée à Roland-Garros ? L'Américaine est en demi-finales des Internationaux de France. Elle va affronter l'Italienne Martina Trevisan pour une place en finale où elle retrouverait la Russe Daria Kasatkina ou la n°1 mondiale, Iga Swiatek. Engagée en simple et en double (avec Jessica Pegula), Coco Gauff se sent encore en forme : "Je me sens vraiment heureuse, contente de mon niveau de tennis aujourd'hui, en simple et en double. Je me donne à 100 % pour tous les matchs. Physiquement, je travaille tellement hors saison, je fais du cardio, de l'endurance. Et si je ne pouvais pas me donner à 100 % en simple et en double, je ne jouerais pas le double. Mon intention, en m'inscrivant, c'est de faire de mon mieux pour gagner les deux. Je suis vraiment habituée à jouer jusqu'à trois matchs par jour ! Pas de problème."

Coco Gauff a déjà affronté l'Italienne à Roland-Garros : c'était en 2020 où Martina Trevisan l'avait emporté en trois sets au deuxième tour. Cette fois-ci, l'Américaine ne compte pas reproduire la même performance : "Le match contre Trevisan, je m'en souviens très bien. J'ai fait beaucoup de doubles fautes, j'en ai fait plus de 10. Je ne le referai pas cette fois-ci. C'est une joueuse difficile à jouer sur terre battue. Trevisan est gauchère, on joue toutes les deux un tennis très relâché ; ça va être difficile. J'ai un peu regardé le match qu'elle a joué contre Leylah. Je pense que ce sera un match intéressant."

Biographie Coco Gauff. Coco Gauff est née le 13 mars 2004 à Atlanta aux États-Unis. Fille de Corey et Candi Gauff, l'Américaine est une prodige du tennis mondial qui représente la nouvelle génération comme Iga Swiatek, Paula Badosa, Emma Raducanu ou Leylah Fernandez. Alors qu'elle n'a que dix ans, elle est repérée par Patrick Mouratoglou qui veut faire d'elle une joueuse professionnelle. Sa précocité étonne, à tel point qu'elle devient la plus jeune joueuse depuis Anna Kournikova en 1996 à remporter un match en Grand Chelem après sa victoire au premier tour contre Venus Williams à Wimbledon en 2019.

À l'heure actuelle, Coco Gauff fait partie des joueuses les plus solides et les plus physiques du circuit WTA. Une aptitude qui lui permet de jouer des matchs assez longs à répétition sans qu'elle ne baisse son intensité dans les échanges. La terre battue est une surface qui lui convient parfaitement : longue préparation au coup droit, grandes glissades, coup droit liftés, sens tactique du jeu au-dessus de la moyenne.

Quel est le palmarès de Coco Gauff ?

Depuis 2019 et l'année où Coco Gauff est devenue professionnelle, elle a remporté 2 titres en simple dont le tournoi de Parme (Italie) en 2021 mais aussi celui de Linz (Autriche) en 2019. En double, l'Américaine a été sacrée à 4 reprises : Doha (avec Jessica Pegula) en 2022, Parme (avec Catherine McNally) en 2021, Washington DC et Luxembourg (les deux avec Catherine McNully) en 2019 s'ajoutent également au palmarès de la native d'Atlanta.

Quel est le classement de Coco Gauff ?

Proche de la 70e place mondiale (68e - NDR) fin 2019 après une première saison passée chez les professionnelles, Coco Gauff occupe actuellement le 23e rang du classement WTA. À son meilleur niveau, l'Américaine a été classée 15e le 4 avril 2022. Depuis le début de sa carrière, elle a disputé 153 rencontres pour un ratio positif de 100 victoires et 53 défaites.

Quelle est la fortune de Coco Gauff ?

Depuis 2019 où elle est passée professionnelle, Coco Gauff a amassé près de 4 millions de dollars (3,159,857m de $) en prize money dont 661,719$ en 2022.

Qui sont les parents de Coco Gauff ?

Fille d'un père basketteur qui a joué à Georgia State et d'une mère, athlète de haies, Coco Gauff a très vite eu des aptitudes pour le sport. Les deux parents ont quitté leur emploi pour soutenir leur fille. Son père est devenu son entraîneur à temps plein et n'hésite pas à supporter sa fille, peut-être un peu trop parfois.

Depuis que jai 8 ans, je lui dis [son père] de ne pas me parler pendant les matchs.



Surprise de recevoir un avertissement pour coaching, @CocoGauff clarifie sa position auprès de larbitre#RGsurPrime #RolandGarros pic.twitter.com/WqCluS8Y7D — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 22, 2022

Au premier tour de Roland-Garros, Coco Gauff a vécu une mésaventure. Même si elle s'est facilement qualifiée, l'Américaine a reçu au deuxième set un avertissement pour coaching. Elle est venue s'expliquer auprès de l'arbitre Marijana Veljovic, indiquant qu'elle demande depuis plusieurs années à son père de se taire pendant les matchs.

Où a été formée Coco Gauff ?

Repérée à l'âge de 10 ans par Patrick Mouratoglou, alors entraîneur de Serena Williams, Coco Gauff intègre la célèbre académie du coach français. L'entraîneur de Serena Williams est impressionné par son physique, sa maturité sachant qu'elle n'a que dix ans à ce moment-précis. L'Américaine continue à certaines occasions de s'entraîner à l'Académie située dans le sud de la France.