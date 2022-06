Guy Stéphan : qui est l'adjoint de Didier Deschamps qui sera sur le banc ce soir ?

STEPHAN. Absent du rassemblement après le décès de son père, Didier Deschamps laissera sa place à son adjoint Guy Stéphan ce soir pour la réception du Danemark dans la cadre de la première journée de Ligue des Nations.

La Ligue des Nations démarre ce soir pour l'équipe de France. Tenants du titre, les Bleus devront faire sans leur sélectionneur Didier Deschamps. Endeuillé par le décès de son père, il ne sera pas présent au Stade de France pour la réception face au Danemark. Le champion du Monde 98 sera remplacé par Guy Stéphan.

En conférence de presse, l'habituel adjoint a montré son soutien au sélectionneur tout en restant concentré sur le match : "J'ai Didier régulièrement au téléphone depuis mardi. Il est costaud, solide, mais il faut respecter son deuil. Sa famille a besoin de lui. On avait préparé le match en amont et on va assurer la continuité avec le reste du staff jusqu'à son retour. Le groupe est resté focus, et les séances ont été de bonne qualité malgré une saison harassante pour beaucoup de joueurs."

Biographie Guy Stéphan. Guy Stéphan est né le 17 octobre 1956 à Ploumilliau dans le département des Côtes-d'Armor en région Bretagne. Joueur de football ayant évolué au poste de milieu offensif, Guy Stéphan a joué à Guingamp, au Stade Rennais, à Le Havre mais aussi à Orléans et à Caen. Lorsqu'il a 29 ans, un accident de la route l'oblige à mettre prématurément un terme à sa carrière. L'actuel adjoint de Didier Deschamps se reconvertit alors en entraîneur.

Après avoir entraîné les clubs de Montceau Bourgogne et Annecy, il passe à l'étape supérieure en devenant l'entraîneur-adjoint de Raymond Domenech puis Jean Tigana à l'Olympique Lyonnais. Il entraîne ensuite les Gones durant deux saisons à partir de 1995 avant de signer aux Girondins de Bordeaux où il ne reste qu'une saison. En 1998, Guy Stéphan rejoint la DTN (Direction Technique Nationale) où passe quatre ans jusqu'en 2002. Après avoir été le sélectionneur du Sénégal de 2003 à 2005 et l'adjoint de Jean Tigana au Besiktas Istanbul, il revient en France en 2009 où il devient l'adjoint de Didier Deschamps à l'Olympique de Marseille avant de suivre le champion du Monde 1998 avec les Bleus depuis 2012.

Guy Stéphan et Didier Deschamps

Ils travaillent ensemble depuis 2009 et l'arrivée de Didier Deschamps comme entraîneur à l'Olympique de Marseille. Chez les Marseillais, ils ont connu le titre de champion de France lors de la saison 2009-2010, les trois sacres en Coupe de la Ligue entre 2009 et 2012, deux Trophées des Champions. Leur collaboration a continué en Equipe de France où "DD" est le sélectionneur depuis 2012. Après la finale de l'Euro 2016 perdue face au Portugal, Didier Deschamps et Guy Stéphan ont partagé les émotions de la Coupe du monde 2018 où les Français sont devenus champions du Monde. Il revenu sur ses dix ans avec Didier Deschamps à la tête des Bleus chez nos confrères de France Info : "La sélection, c'est différent. Autant, en club, c'est une vie pour le football presque 24 heures sur 24. Autant, en sélection, c'est différent avec des rassemblements de temps en temps. Parfois, je me dis que dix ans c'est long. Mais je n'ai pas vu le temps passer. Il s'est passé tellement de choses, des moments agréables et puis, il faut le dire, l'échec de l'Euro."

Qui est le fils de Guy Stéphan ?

Son fils, Julien Stéphan a entraîné le Stade Rennais du 3 décembre 20018 au 1er mars 2021 avant de devenir entraîneur du Racing Club de Strasbourg depuis le début de la saison 2021-2022.

Guy Stéphan et l'équipe de France

Après avoir rejoint la Direction technique nationale entre 1998 et 2002 où il s'occupait principalement de la formation des cadres et de l'équipe de France U18 et A' en parallèle, avant d'être promu adjoint du sélectionneur national Roger Lemerre au début de l'année 2000, Guy Stéphan est revenu chez les Bleus en 2012 comme adjoint de Didier Deschamps.

Quel est le salaire de Guy Stéphan ?

Le salaire de Guy Stéphan n'est pas connu. Mais selon Orange Sport, il aurait touché 208 500 euros de prime pour la victoire des Bleus à la Coupe du monde 2018.