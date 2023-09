Julien Marchand : la Coupe du monde déjà terminée ? Sa blessure connue

Scénario cruel pour Julien Marchand qui est sorti sur blessure dès les premières minutes de France - Nouvelle-Zélande.

Coup dur pour le XV de France. Sur un ruck, le talonneur du Stade Toulousain Julien Marchand s'est blessé et a du laisser ses partenaires au bout de quelques minutes du jeu. Si son visage semblait être grave au moment de sa sortie, c'est parce qu'il se doutait probablement de la nature de sa blessure. En conférence de presse, Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France a confirmé une "déchirure sur une hyperextension". Sa Coupe du monde est-elle terminée ? "Je peux as vous en dire plus. On image un problème musculaire a l'ishchio jambier" a relancé Fabien Galthié

Julien Marchand est né le 10 mai 1995 à Loures-Barousse, un petit village des Haute-Pyrénées. C'est donc tout naturellement qu'il se met au rugby dans sa jeunesse. Il prend sa première licence près de chez lui, à l’US Montréjeau-Gourdan-Polignan en 2004, à l'âge de 9 ans, où il évolue durant cinq années avant de rejoindre le centre de formation du Stade toulousain, en 2009. Julien Marchand fait sa première apparition chez les professionnels à 19 ans, lors de la saison 2014-2015.

À son poste de talonneur, il n'est pas habituel d'être titulaire trop jeune et il multiplie donc les entrées en jeu durant plusieurs saisons, en peaufinant sa formation. Ce n'est qu'à partir de la saison 2016-2017 que le natif de Loures-Barousse gagne véritablement sa place de titulaire au Stade toulousain. Le club lui a fait confiance en ne recrutant personne après le départ du talonneur sud-africain Chiliboy Ralepelle et Julien Marchand confirme les espoirs placés en lui.

Pur produit du centre de formation toulousain, Julien Marchand est même nommé capitaine pour la saison 2018-2019 après le départ à la retraite de l'emblématique Florian Fritz. Durant cette saison, il est appelé pour la première fois avec l'équipe de France, après des sélections chez les moins de 20 ans et les Barbarians, mais se blesse gravement au genou début 2019 avec les Bleus, ce qui le prive de la Coupe du monde 2019 au Japon. Très bien revenu, le talonneur est depuis l'un des cadres de cette nouvelle équipe de France mais aussi du Stade toulousain.

À 28 ans, Julien Marchand possède déjà un très beau palmarès, que ce soit en club ou avec le XV de France. Avec le Stade toulousain, il a réalisé le doublé Top 14-Coupe d'Europe en 2021 après avoir gagné une première fois le Bouclier de Brennus en 2019 puis une troisième fois en 2023, tandis qu'il a remporté le tournoi des VI Nations avec les Bleus en 2022, en réalisant le Grand Chelem. Il compte 31 sélections avec les Bleus.

S'il a parfois évolué à d'autres postes pendant sa jeunesse et sa formation, Julien Marchand a le gabarit parfait pour évoluer au poste de talonneur dans le rugby moderne. Le joueur du Stade toulousain mesure 1m81 pour près de 110 kilos.

Julien Marchand n'est pas le seul rugbyman professionnel de la famille. Guillaume Marchand, âgé de 25 ans, est lui aussi talonneur et a suivi le même parcours que son grand frère en signant professionnel au Stade toulousain en 2018. Barré par son frère dans le club toulousain, il a été prêté au LOU pour la saison 2021-2022 afin de gagner du temps de jeu. Julien et Guillaume ont également un grand frère, mais qui n'est lui pas rugbyman professionnel. Il est militaire de carrière, basé à Tarbes, non loin de Loures-Barousse, où habitent toujours les parents de la fratrie Marchand.