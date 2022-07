Wout van Aert : jusqu'où peut-il garder son maillot jaune du Tour de France ?

VAN AERT. Maillot jaune du Tour de France depuis la deuxième étape, Wout Van Aert était proche de perdre sa place de leader au classement général après la cinquième étape. Jusqu'où le Belge va garder son maillot jaune ?

Le maillot jaune du Tour de France a connu une cinquième étape compliquée mercredi 6 juillet : une lourde chute en sortant d'un rond-point avant d'éviter in extremis un accident avec une voiture, Wout Van Aert est passé proche de perdre son maillot jaune à l'arrivée à Arenberg Porte du Hainaut. Dans les derniers kilomètres, le Belge est parvenu à conserver sa tunique tout en limitant les pertes de temps au classement général.

Si la 6e étape aujourd'hui entre Binche et Longwy avec un final favorable aux puncheurs devrait lui permettre de rester leader, Wout Van Aert devrait surveiller ses rivaux et notamment Tadej Pogacar lors de la septième étape qui se termine à la Super Planche des Belles Filles. Le 19 septembre 2020, le Slovène avait enfilé le maillot jaune, la veille de la dernière étape au terme d'un contre-la-montre qui s'était terminé à la Planche des Belles Filles. Si le Belge de la formation Jumbo-Visma n'a pas le profil d'un pur grimpeur, il pourra compter sur ses coéquipiers comme Primoz Roglic qui a sûrement dit adieu au classement général après sa défaillance lors de la cinquième étape (44e à 2'36'' de Wout Van Aert).

Biographie Wout Van Aert. Wout Van Aert est né le 15 septembre 1994 à Herentals en Belgique. Avant de devenir l'un des meilleurs coureurs sur route, il s'est illustré principalement en cyclo-cross jusqu'en 2019 où il rejoint la formation Jumbo-Visma. Aujourd'hui, Wout Van Aert est l'un des coureurs les plus redoutables du peloton où sa polyvalence est craint par de nombreux coureurs : le Belge est capable de remporter des sprint et se mêler à la course pour le classement par points tout en remportant des classiques comme l'Amstel Gold Race ou Gand-Wevelgem.

Dans sa carrière, Wout Van Aert a déjà battu les meilleurs coureurs du peloton comme Julian Alaphilippe, Tom Dumoulin, Caleb Ewan, Peter Sagan. Souvent comparé à Tom Boonen, Wout Van Aert n'égalera sûrement jamais son compatriote au nombre de succès mais il a déjà fait aussi bien que "Tornado Tom".

Quel est le palmarès de Wout Van Aert ?

Triple champion du Monde de cyclo-cross, quintuple champion de Belgique de cyclo-cross, trois fois vainqueur du classement général de la Coupe du monde de cyclo-cross, le palmarès de Wout Van Aert est déjà bien rempli. Sans oublier ses victoires en cyclisme sur route : les Strade Bianche et Milan-San Remo en 2020, champion de Belgique sur route, Gand-Wevelgem, Amstel Gold Race, médaille d'argent de la course en ligne des JO, médaille d'argent du championnat du Monde de contre-la-montre (derrière l'Italien Filippo Ganna) en 2021.

La rivalité avec Mathieu Van Der Poel

Entre 2015 et 2020, Wout van Aert et Mathieu van der Poel se sont partagés les titres mondiaux en cyclo-cross avant de s'affronter sur route. Certains comparent cette rivalité avec d'autres comme Tom Boonen - Fabian Cancellara.

Qui est l'équipe de Wout Van Aert ?

Depuis le début de sa carrière professionnelle en 2012, Wout Van Aert a connu six équipes jusqu'à présent : Telenet-Fidea (2012-03.2014), Vastgoedservice - Golden Palace (03.2014 - 2015), Crelan-Vastgoedservice (2016), Verandas Willems-Crelan (01.2017-09.2018), Cibel-Cebon (10.2018-02.2019) et Jumbo Visma depuis le mois de mars 2019 où le Néerlandais a prolongé jusqu'en 2024.

Qui est la femme de Wout Van Aert ?

Côté vie privée, Wout Van Aert est marié depuis 2018 à Sarah De Bie. Ensemble, ils sont devenus parents de Georges le 4 janvier 2021.