Wout van Aert : vers une pénalité de temps voire une exclusion du Tour de France ?

VAN AERT. Acteur majeur de ce début de Tour de France 2022, le Belge Wout van Aert a déjà été épinglé à plusieurs reprises par les commissaires.

Incontestablement, il est l'un des acteurs de ce début de Tour de France 2022. Trois fois deuxième et vainqueur de deux étapes sur les 9 déjà passées, Wout van Aert éclabousse les routes du Tour de France par son talent et son aisance sur n'import quel profil. Mais le Belge est-il un mauvais élève dans le peloton ?

La réponse est oui puisque le coureur de la Jumbo Visma est sous la menace d'une pénalité de temps infligée par les commissaires du Tour de France pour un manquement au règlement. À l'occasion du week-end inaugural au Danemark, le Belge avait jeté ses déchets hors de la zone de collecte prévue à cet effet, ce qui lui a valu un rappel à l'ordre, un avertissement, une amende de 500 francs suisses et une pénalité de 25 points UCI. Lors du départ de la 7e étape, Wout van Aert a une nouvelle fois reçu la visite des commissaires puisque ces derniers auraient constaté une nouvelle infraction aux règles de la part du Belge qui se serait encore débarrassé de bidons de manière illicite. Le coureur de la Jumbo s'en est sorti avec un simple avertissement verbal et heureusement car pour rappel, un deuxième avertissement est synonyme d'une pénalité d'une minute au classement général, un troisièmes et c'est l'exclusion du Tour de France.

Biographie Wout Van Aert. Wout Van Aert est né le 15 septembre 1994 à Herentals en Belgique. Avant de devenir l'un des meilleurs coureurs sur route, il s'est illustré principalement en cyclo-cross jusqu'en 2019 où il rejoint la formation Jumbo-Visma. Aujourd'hui, Wout Van Aert est l'un des coureurs les plus redoutables du peloton où sa polyvalence est craint par de nombreux coureurs : le Belge est capable de remporter des sprint et se mêler à la course pour le classement par points tout en remportant des classiques comme l'Amstel Gold Race ou Gand-Wevelgem.

Dans sa carrière, Wout Van Aert a déjà battu les meilleurs coureurs du peloton comme Julian Alaphilippe, Tom Dumoulin, Caleb Ewan, Peter Sagan. Souvent comparé à Tom Boonen, Wout Van Aert n'égalera sûrement jamais son compatriote au nombre de succès mais il a déjà fait aussi bien que "Tornado Tom".

Quel est le palmarès de Wout Van Aert ?

Triple champion du Monde de cyclo-cross, quintuple champion de Belgique de cyclo-cross, trois fois vainqueur du classement général de la Coupe du monde de cyclo-cross, le palmarès de Wout Van Aert est déjà bien rempli. Sans oublier ses victoires en cyclisme sur route : les Strade Bianche et Milan-San Remo en 2020, champion de Belgique sur route, Gand-Wevelgem, Amstel Gold Race, médaille d'argent de la course en ligne des JO, médaille d'argent du championnat du Monde de contre-la-montre (derrière l'Italien Filippo Ganna) en 2021.

La rivalité avec Mathieu Van Der Poel

Entre 2015 et 2020, Wout van Aert et Mathieu van der Poel se sont partagés les titres mondiaux en cyclo-cross avant de s'affronter sur route. Certains comparent cette rivalité avec d'autres comme Tom Boonen - Fabian Cancellara.

Qui est l'équipe de Wout Van Aert ?

Depuis le début de sa carrière professionnelle en 2012, Wout Van Aert a connu six équipes jusqu'à présent : Telenet-Fidea (2012-03.2014), Vastgoedservice - Golden Palace (03.2014 - 2015), Crelan-Vastgoedservice (2016), Verandas Willems-Crelan (01.2017-09.2018), Cibel-Cebon (10.2018-02.2019) et Jumbo Visma depuis le mois de mars 2019 où le Néerlandais a prolongé jusqu'en 2024.

Qui est la femme de Wout Van Aert ?

Côté vie privée, Wout Van Aert est marié depuis 2018 à Sarah De Bie. Ensemble, ils sont devenus parents de Georges le 4 janvier 2021.