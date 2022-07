Jasper Philipsen : vainqueur d'étapes sur le Tour de France ? Qui est le Belge ?

PHILIPSEN. Il sera le fer de lance de l'équipe Alpecin pour ce Tour de France avec Mathieu van der Poel, focus sur le sprinteur belge.

Ce tour de France 2022 et particulièrement lors des premières étapes, sera l'occasion pour les sprinteurs de briller. Parmi eux, le Belge Jasper Philipsen vise plusieurs victoires sur cette Grande Boucle, lui le coéquipier de Mathieu van der Poel. Deuxième l'année dernière sur l'étape des Champs Elysées, le coureur d'Alpecin veut enfin décrocher son bouquet face aux meilleurs sprinteurs du monde.

"Il semble qu'il y aura environ sept chances de gagner un sprint groupé au maximum. C'est le meilleur scénario si les équipes s'engagent vraiment dans cet exercice. L'année dernière, il y en avait six. Je pense que la deuxième semaine sera vraiment difficile. Les opportunités seront dans la première semaine et aussi vers la fin lorsque les écarts offriront peut-être plus de liberté à certains" a-t-il expliqué dans une interview pour le quotidien du sport.

en savoir plus

Biographie Jasper Philipsen. Jasper Philipsen est né le 2 mars 1998 à Mol, une ville située dans la province d'Anvers en Belgique. Espoir du cyclisme belge, il est comparé à la légende belge Tom Boonen dès son arrivée dans le peloton, dont il partage le lieu de naissance mais également le goût pour les classiques. Une comparaison qui ne semble pas déranger le natif de Mol : "Je suis rapide et j'aime les pavés. Il est donc logique qu'on me compare à Boonen."

Si Jasper Philipsen est encore un espoir du cyclisme, il est très vite monté sur un vélo, dès son plus jeune âge. Il est assez discret sur sa vie privée, notamment concernant ses parents ou ses frères et sœurs. Il s'est illustré dans les courses juniors où grâce à ses qualités de rouleur, il a été repéré par la formation BMC Development en 2017. Jasper Philipsen passe professionnel en 2018.

Quel est le palmarès de Jasper Philipsen ?

Depuis que Jasper Philipsen est passé chez les professionnels, il a remporté plusieurs étapes (5e étape du Tour Down Under devant Peter Sagan et Danny van Poppel en 2019, 15e étape du Tour d'Espagne en 2020, 6e et 7e étape du Tour de Turquie en 2021, 2e et 5e étape du Tour d'Espagne en 2021, 1e et 5e étape du Tour des Emirats arabes unis en 2022, 3e étape du Tour de Turquie en 2022) sans oublier Eschborn-Francfort en 2021.

Qui est l'équipe de Jasper Philipsen ?

Depuis le début de sa carrière professionnelle en 2018, Jasper Philipsen a connu trois équipes jusqu'à présent : Hagens Berman-Axeon (2018), UAE Emirates (2019-2020) et la formation Alpecin-Fenix depuis 2021 où le Belge est en contrat jusqu'à la fin de la saison 2022.

Qui est la femme de Jasper Philipsen ?

Côté vie privée, Jasper Philipsen partage sa vie avec Melanie Peetermans. Le coureur de la formation Alpecin Fenix a commencé à poster des publications avec sa copine en juillet 2016 sur ses réseaux sociaux.