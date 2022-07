Fabio Jakobsen : dans le coma en 2020, qui est le sprinteur néerlandais ?

JAKOBSEN. Alors qu'il a frôlé la mort en 2020, le sprinteur Fabio Jakobsen est l'un des favoris sur les étapes de sprint du Tour de France 2022.

Pour le grand public qui regarde le Tour de France, son nom ne vous dit peut être pas grand chose. Pourtant, Fabio Jakobsen est l'un des meilleurs sprinteurs au monde et vise des victoire d'étape sur le Tour de France 2022, lui qui a été préféré à un certain Mark Cavendish au sein de l'équipe belge Quick Step. Une situation souhaitait par le néerlandais comme il avait expliqué. "Cela peut être comparé au football de haut niveau. Quels hommes jouent de manière certaine en Ligue des champions ? Regardez, Lionel Messi a également dû faire ses preuves. Mais il faut d'abord atteindre la finale de la Ligue des champions. Je veux aller là-bas (sur le Tour de France). Il ne faut pas tomber malade, ne pas se blesser. S'assurer que mon programme est aussi bon que possible. Même alors, cette décision est prise par ceux au-dessus de moi. Je regarde surtout ce que j'ai déjà fait. Maintenant, faire le Tour ce serait un beau ajout à ma carrière".

Biographie Fabio Jakobsen. Fabio Jakobsen est né le 31 août 1996 à Gorinchem aux Pays-Bas. Membre de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl, il a démarré le cyclisme à l'âge de 10/11 ans en 2007 au club Jan van Arckel qu'il quitte en 2014 avant de rejoindre l'équipe continentale SEG Racing qui va lui ouvrir les portes du cyclisme professionnel en 2018. Ses performances chez les juniors (1er à Ster van Zwolle, du Grand Prix de Francfort espoirs, du Tour de Hollande-Septentrionale) ne passent pas inaperçues et Fabio Jakobsen est élu cycliste espoir néerlandais de l'année avant d'être recruté par Quick-Step Floors.

Pour ses débuts en 2018 chez les professionnels, le natif de Gorinchem prend le départ du Dubaï Tour au service du leader italien Elia Viviani. Mais c'est en 2019 où Fabio Jakosben se révèle aux yeux du grand public avec des victoires d'étapes au Tour de l'Algarve, au Tour de Turquie et au Tour de Californie. Il devient champion des Pays-Bas sur route après avoir devancé ses compatriotes Moreno Hofland et Bas van der Kooij. Il conclut l'année avec deux victoires au Tour d'Espagne (4e et 21e étape). Si en 2020, il remporte le Grand Prix Jean-Pierre Monseré en plus de la première étape du Tour de l'Algarve. Sa saison est perturbée par un terrible accident au Tour de Pologne. Il revient à la compétition plus d'un an après au Tour de Turquie en 2021 et s'adjuge le classement par points du Tour d'Espagne après avoir remporté trois étapes (4e, 8e et 16e). En 2022, Fabio Jakobsen va découvrir le Tour de France où il va remplacer Mark Cavendish.

Quel est le palmarès de Fabio Jakobsen ?

Cinq victoires d'étapes sur le Tour d'Espagne et le maillot de leader du classement par points à la Vuelta en 2021, champion des Pays-Bas sur route en 2019, Fabio Jakobsen a remporté plusieurs étapes dans sa carrière sur des compétitions prestigieuses (Tour de Wallonie, Paris-Nice, Tour de l'Algarve).

Quelle est l'équipe de Fabio Jakobsen ?

Depuis son arrivée chez les professionnels en 2018, Fabio Jakobsen a connu trois équipes : Quick-Step Floors (2018), Deceuninck - Quick-Step (2019-2021) et Quick-Step Alpha Vinyl avec qui le Néerlandais est engagé jusqu'en 2023.

Sa terrible chute en Pologne

Shocking crash leaves Dutch cyclist Fabio Jakobsen in medically-induced coma. Tour of Poland stage one finish now under investigation pic.twitter.com/WSMgYQ4MPa — John Casey (@JohnCasey2880) August 5, 2020

Fabio Jakobsen aurait pu ne jamais remonter sur un vélo. Le 5 août 2020, il prend part au Tour de Pologne où lors du sprint d'arrivée de la première étape à Katowice, il est à la lutte avec son compatriote de la formation Jumbo-Visma Dylan Groenewegen. Alors qu'il est proche de dépasser son concurrent par la droite, Fabio Jakobsen est volontairement tassé sur la droite et fait une grave chute dans les barrières à un mètre de la ligne d'arrivée, heurtant à pleine vitesse un juge de course et un portique. Victime d'un traumatisme crânien et d'une fracture du palais, Fabio Jakobsen est plongé dans un coma artificiel et son pronostic vital est engagé. Deux jours plus tard, le Néerlandais sort du coma artificiel après une opération de cinq heures. Il reprend la compétition plus d'un an après la terrible chute au Tour de Turquie.

Qui est la femme de Fabio Jakobsen ?

Côte vie privée, Fabio Jakobsen partage sa vie avec Delore Stougje. Sept mois après sa terrible chute au Tour de Pologne, le Néerlandais a demandé la main de sa compagne le 17 mars 2021.