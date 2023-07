Jonas Vingegaard : 4 secondes par kilomètre, le Danois rattrapé par des questions sur le dopage

Après sa démonstration sur le contre la montre mardi 18 juillet, les questions autour de la performance de Jonas Vingegaard sont nombreuses.

Jusqu'ici, le Tour de France 2023 était peut être l'un des plus beaux de ces dernières années, mais lors du seul contre la montre de cette édition, Jonas Vingegaard a écrasé la concurrence et a assommé ce Tour, reléguant un Tadej Pogacar, déjà très impressionnant, à 1'38" en 22,4 kilomètres soit un delta de 4 secondes par kilomètre. " Arrivé troisième, Wout Van Aert, son coéquipier de la team Jumbo-Visma, le dit lui-même : "Je suis le premier des gens normaux." Une phrase ironique, mais qui pose également question tant la performance du vainqueur sortant est stratosphérique. Pour son équipe, rien de plus normal, le chrono est préparé depuis des mois, la nutrition est maîtrisée, l'aérodynamise et le matériel dernier cri sont des facteurs déterminants. Possible, car même si sa parole n'a pas une grande valeur en raison de son passé, Michael Rasmussen dit une chose vraie. " Vous savez, si on avait enlevé Jonas de la course, on aurait eu Pogacar qui aurait gagné avec plus d'une minute sur Van Aert et tout le monde aurait douté aussi de Pogacar."

Pour certains observateurs, cette performance gène. "Je suis bien emmerdé, confie un membre d'une équipe française au Parisien. Je suis persuadé que le peloton est propre. Mais une telle domination va donner raison à ceux qui disent que les premiers se chargent." Le principal intéressé a déjà répondu à la question du dopage lors de la journée de repos et s'il affirme ne rien prendre, il comprend les suspicions. Oui je comprends tout à fait les questionnements à ce sujet à cause du passé de notre sport. C'est même bien d'être sceptique car sinon cela se reproduira. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne prends rien"

Biographie Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard est né le 10 décembre 1996. Coureur de l'équipe Jumbo-Visma, il fait parti des "stars" avec Wout Van Aert, Tom Dumoulin ou Primoz Roglic. Très prometteur aujourd'hui, cela n'a pas toujours été le cas où chez les juniors, il n'a pas eu beaucoup de grands résultats. Il est néanmoins repéré en août 2018 grâce à ces performances sur le Tour de l'Avenir où il remporte le contre-la-montre par équipes avec le Danemark. Grimpeur hors pair, il fait aujourd'hui parti des coureurs les plus réguliers du peloton où il est régulièrement classé dans le top 10, à l'image du Critérium du Dauphiné 2022 (2e derrière Primoz Roglic - NDR).

Quel est le palmarès de Jonas Vingegaard ?

Sur le circuit professionnel, Jonas Vingegaard a déjà quelques références. le Danois a terminé 2e du Tour de France 2021 derrière le phénomène slovène Tadej Pogacar. Il a également remporté quelques étapes sur certaines courses (6e étape du Tour de Pologne en 2019, 5e étape du Tour des Emirats arabes unis en 2021). En 2022, Jonas Vingegaard a terminé 2e du Critérium du Dauphiné derrière son coéquipier Primoz Roglic après avoir remporté la 8e étape.

Quelle est l'équipe de Jonas Vingegaard ?

Depuis son passage chez les professionnels en 2019, Jonas Vingegaard n'a connu qu'une seule formation : Jumbo-Visma où il est sous contrat jusqu'en 2024. Ses principaux partenaires chez la formation néerlandaise sont Wout Van Aert, Tom Dumoulin, Primoz Roglic ou Christophe Laporte.

Qui est la femme de Jonas Vingegaard ?

Jonas Vingegaard partage sa vie avec Trine Hansen. Ensemble, ils ont eu une fille qui s'appelle Agu.