Christophe Galtier : viré du PSG ? Réunion de crise avec Nasser al-Khelaïfi

Entraîneur du PSG, Christophe Galtier pourrait perdre son poste après l'élimination de Paris face au Bayern en huitième de finale de la Ligue des champions mercredi 8 mars.

Arrivé à Paris en début de saison, Christophe Galtier va peut être quitter le navire parisien dans les prochaines heures. Avec l'élimination en Ligue des champions ce mercredi 8 mars face au Bayern Munich, l'élimination en Coupe de France, il ne reste "plus que" le championnat de France de Ligue 1 pour le technicien français. Selon les informations de Relevo, une réunion de crise avec Nasser al-Khelaïfi va être organisée ce jeudi 9 mars pour discuter de l'avenir du coach et le nom de Thomas Tuchel revient avec insistance... " Mon avenir dépend forcément de ma direction, de mon président", a-t-il déclaré mercredi soir au micro de Canal+ après l'élimination. "Il y a évidemment de la déception. Je maintiens le cap, je reste focus sur la fin de saison, avec énergie et détermination".

Pourtant, Christophe Galtier semblait avoir la confiance de sa direction. Après la victoire de Paris face à Marseille en championnat, Nasser al-Khelaïfi avait affiché son soutien au coach. Le principal intéressé a souvent évoqué son avenir ces dernières semaines et a régulièrement indiqué que la double confrontation face au Bayern n'allait pas forcément déterminer son avenir à court terme.

Biographie Christophe Galtier. Christophe Galtier est né le 23 août 1966 à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Après avoir été joueur de football de 1985 à 1999 où il évoluait au poste de défenseur, il est passé par Marseille, Lille, Toulouse, Angers et Nîmes notamment avant deux expériences à l'étranger en Italie et en Chine avant de prendre sa retraite.

Dès la fin de sa carrière, il devient l'adjoint de Bernard Casoni à l'Olympique de Marseille où il est resté jusqu'en 2001. S'il a longuement occupé le poste d'adjoint (Bastia, Portsmouth, Lyon entre autres), il a connu sa première expérience comme entraîneur principal à Saint-Etienne de 2009 à 2017 avant de partir à Lille entre 2017 et 2021 où il a signé à l'OGC Nice. Il entraîne à partir d'août 2022 le PSG.

Quel est le palmarès de Christophe Galtier ?

Comme joueur, Christophe Galtier a été vice-champion de France en 1987 avec l'Olympique de Marseille mais également finaliste de la Coupe de France en 1986 et 1987 avec l'OM. Comme entraîneur, le natif de Marseille a remporté la Coupe de la Ligue en 2013 avec Saint-Etienne avant de partir à Lille où il a été vice-champion de France en 2019 et champion de France en 2021. Avec l'OGC Nice, Christophe Galtier s'est incliné en finale de la Coupe de France en 2022 face au FC Nantes.

Quelles sont les équipes entraînées par Christophe Galtier ?

Après avoir été entraîneur adjoint de 1999 à 2009, Christophe Galtier a été nommé entraîneur principal à Saint-Etienne où il est resté jusqu'en 2017 avant de partir à Lille où il a été champion de France. Durant la saison 2021-2022, Christophe Galtier était le coach de l'OGC Nice. Il est désormais l'entraîneur du PSG.