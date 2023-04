"Si Nasser l'avait su...", le PSG réagit à l'affaire Christophe Galtier !

Visé par la divulgation d'un mail interne datant de son passage à l'OGC Nice, Christophe Galtier est accusé de propos racistes. Selon BFM TV, le PSG a ouvert une enquête interne...

C'est la première réaction à la nouvelle déflagration connue par le PSG ces dernières heures : le club parisien a ouvert une enquête interne selon BFM TV après la divulgation d'un mail de Julien Fournier, le directeur sportif de l'OGC Nice, incriminant Christophe Galtier lors de son passage au sein du club azuréen en 2021-2022. Dans ce mail, envoyé au directeur du football d'Ineos, propriétaire du club niçois, Julien Fournier relate des propos tenus selon lui par l'actuel entraîneur du PSG, des propos où Galtier aurait notamment expliqué qu'il y avait "trop de noirs et de musulmans" dans l'équipe azuréenne. Selon BFM TV, Nasser Al-Khelaifi, le patron du PSG, n'était pas au courant. "S'il l'avait su, jamais Galtier n'aurait pu signer au PSG, impossible", a confié ces dernières heures à la chaîne de télévision un membre de l'entourage du patron de QSI.

Le contenu explosif du mail révélé par RMC

Quels sont les propos relatés par Julien Fournier dans ce mail obtenu par RMC ? "Une fois son agent/fils parti, j'ai fait état à Christophe (Galtier) de la discussion que je venais d'avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m'a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu'en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l'équipe", confie notamment Julien Fournier dans ce mail envoyé au directeur de football d'Ineos. "Il m'a dit 'hier soir' je suis allé au restaurant et tout le monde m'est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs' puis d'ajouter 'Julien tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin (ancien maire de Nice, ndlr), et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas', il n'y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau".

Un conflit latent entre Julien Fournier et Christophe Galtier

Ce mail "fuité" intervient au lendemain du retour houleux de Christophe Galtier à Nice pour la rencontre Nice-PSG samedi soir. L'entraîneur du PSG avait été visé par une banderole citant sa mère et avait vivement réagi après le match. Cette nouvelle polémique intervient surtout quelques mois après la révélation d'un conflit avec Julien Fournier lors de ses derniers mois à l'OGC Nice. "Les rapports que je pouvais avoir avec Christophe était dès le début de la saison dernière assez chaotiques. Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi, nous nous sommes disputés, Christophe ne rentrera plus dans un vestiaire en France ou en Europe", avait expliqué Julien Fournier à l'automne dernier.

Pour rappel, Julien Fournier et Christophe Galtier sont en froid depuis plusieurs mois. L'actuel entraîneur du PSG n'a pour l'heure pas réagi à ces accusations, qui interviennent quelques mois après de premières accusations, alors restées floues. "Je ne veux pas me fatiguer à débattre sur tout ce qui se dit. La fonction fait qu'on crée automatiquement un débat l'un après l'autre. Sur la forme, je ne suis pas surpris connaissant le personnage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire", avait commenté l'entraîneur du PSG après des accusations provenant de son ex-directeur sportif à l'OGC Nice, Julien Fournier.

